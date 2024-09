Vi besøgte luksushotellet for rige amerikaneres smældfede hunde

Billede via Wikimedia Commons

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA

Morris Animal Inn ligger i den naturskønne by Morristown i New Jersey. Det er et nymoderne kursted for kæledyr, der primært henvender sig til den samme kundekreds, der måske kunne finde på at holde Bark Mitzvah for deres hunde.

Blandt de tilgængelige bekvemmeligheder på den over 230 m2 store hundespa finder man en opvarmet, indendørs svømmepøl, luksuriøse kæledyrssuiter, roomservice, happy hour med hjemmelavede hundekiks og en putte-tjeneste, når vovsen bliver lagt i seng. Der er “doga”-undervisning (yoga for hunde), et fitnesscenter udstyret med løbebånd til hunde og en soigneringsafdeling, der tilbyder potebehandlinger, blåbær-ansigtsmasker og mavemassage med babypudder.

Men Morris Animal Inn er mere end bare et luksuskursted for hunde. Det er også en fedmelejr for vores firebenede venner, der tilbyder overvægtige kæledyr skræddersyede træningsprogrammer for at hjælpe dem med at tabe sig.

“Der kan være mange årsager til, at et kæledyr er overvægtigt,” siger Deborah Montgomery, der er markedsføringsdirektør på Morris Animal Inn. “I dag har alle meget travlt. Folk er på arbejde, eller måske har de bare ikke tid til at sørge for, at deres kæledyr får motion. Og det er der, vi kommer ind i billedet og gør det for dem.”

Lola, der er en af stamgæsterne på Morris Animal Inn, er en minigravhund, der engang vejede hele 12 kilo. Siden har hun tabt sig to og vejer i dag kun 10 kilo. (Den ideelle vægt for en minigravhund er fem kilo.)

“Fordi hun tit ligger i sengen hos mig, får jeg altid dårlig samvittighed og ender med at give hende små godbidder, så hun ikke keder sig,” fortæller Lolas ejer, Roxana Sheikh, mig. “Det startede bare en dag med en enkelt godbid, og det er siden blevet til rigtig, rigtig, rigtig mange godbidder.”

Da Sheikh bemærkede, at Lola havde svært ved at trække vejret og hurtigt blev forpustet, når de var ude at gå tur, opsøgte hun Morris Animal Inns fitnesstilbud for hunde.

“Jeg var nødt til at gøre et eller andet,” siger Sheikh til mig. “Man taler meget om overvægtige børn og overvægtige mennesker, men dyr er vores børn, og vi har ansvaret for dem. Jeg er hendes mor, og jeg føler mig ansvarlig for, at hun er sund og har det godt.”

Ligesom hos mennesker fører overvægt hos hunde en række sundhedsfarlige risici med sig, herunder diabetes og hjerteanfald. Blot nogle få ekstra kilo kan forkorte en hunds allerede korte levetid. Men i USA er antallet af overvægtige hunde hastigt stigende: Næsten halvdelen er enten overvægtige eller svært overvægtige ifølge en rapport, der blev udgivet tidligere i år af Association for Pet Obesity Prevention. I 2014 behandlede landets største udbyder af sygeforsikring for kæledyr angiveligt 42.000 sager på landsplan, der involverede hunde med gigt – en tilstand, der forværres af overvægt.

“Jeg ser et svimlende antal fede og overvægtige kæledyr, så det er noget, jeg diskuterer ret ofte med kunder og hjælper dem med at komme til livs med nogle simple vægttabsstrategier,” siger Lisa Kerwin, der er dyrelæge på Boston Valley Animal Hospital i Hamburg, New York. “Jeg synes, det er ret interessant, at folk glædeligt vil betale for noget, som de let kunne gøre selv – at give deres kæledyr motion og sund kost – men samtidig ignorerer deres dyrelægers gode råd om, hvordan de kan passe deres dyr ordentligt.”

På Morris Animal Inn er der kokke, der tilbereder daglige, naturligt fremstillede godbidder og endda også smoothies med ingredienser som peanut butter, grønkål og gulerødder serveret i martiniglas. Træningsprogrammerne spænder fra “Athlete”-pakken (pris pr. dag: 260 kroner) til “Olympian”-pakken (pris pr. dag: 660 kroner), oveni den daglige pris for indkvartering (300 kroner). Programmerne er skræddersyede, så de tilgodeser hver enkelt hunds behov.

Sheikh fortæller mig, at fitnessinstruktørerne satte Lola op på et hundeløbebånd og fik hende til at løbe op og ned ad nogle trapper, første gang de kom. Bagefter blev hun belønnet med en sund godbid – en blanding af yoghurt, grønne bønner, gulerødder og müsli. Lola skulle svømme baner i den varme indendørspool, mens hun blev holdt oven vande af en redningsvest i hundestørrelse. Andre gange, fortæller Montgomery, deltager hundene i vandlege som “barko polo.”

“Når man har et kæledyr, der vejer mere, end det kan holde til, vil vi ikke have, at de skal arbejde for hårdt, fordi så har de ikke lyst til at komme tilbage,” forklarer Montgomery. “Vores primære mål er at gøre dem så glade og sunde som muligt, så de kan bevæge sig og er i stand til at gøre de ting, som små hunde godt kan lide at gøre.”

Sheikh siger, at hun har oplevet en forbløffende forskel gennem de sidste tre år, hvor Lola har haft regulære ophold på Morris Animal Inn, og at hendes vejrtrækning og mobilitet har forbedret sig.

“Det her er vanvittigt,” siger Ginger Hughes fra dyrelægeklinikken Northside i Brooklyn. “Kæledyrene er ikke blevet fede af sig selv. Det kan godt være, at fedmelejren hjælper dem med at tabe sig, men det er ejeren, der er nødt til at lære, hvad der skal til, for at deres kæledyr kan leve sundt og ikke bliver overvægtigt,” hvilket hun opsummerer som at holde øje med sin hunds kost og sørge for, at den får regelmæssig motion.

Selv fordelene ved de luksuriøse spabehandlinger virker overdrevne, ifølge Hughes. “Det er svært at afgøre, hvorvidt disse behandlinger er bedre eller værre end almindelige behandlinger eller tjenester, der udbydes på traditionelle hundekursteder,” siger hun. Det kan godt være, at antioxidanterne i en blåbær-ansigtsmaske hjælper mod tårepletter, men “det er langt mere effektivt, hvis man bare fodrer sit kæledyr med blåbær.” Og til Morris Animal Inns luksus-hundesmoothies siger Hughes, at “de ikke er ideelle. Hunde kan godt lide at tygge, ikke at drikke smoothies.”

Kerwin, dyrelægen fra New York, siger at hun hellere så hundeejere bruge penge på dyrelægehjælp end luksuskursteder. “Men der var nogen, der så en niche og sprang på den med det samme,” siger hun om steder som Morris Animal Inn. “Jeg tror, at de udnytter den dårlige samvittighed hos hundeejere, der ikke tager sig tid til at give deres hunde regelmæssig motion.”

