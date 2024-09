Vi besøgte Taiwans første restaurant med sextema

Du kan næsten ikke gå ned ad en gade i en by i Taiwan uden at støde på et væld af temarestauranter. Taiwan har alt fra stuepige-caféer til restauranter med toilet– eller hospitals-tema. Landets befolkning kan åbenbart ikke få nok af sælsomt serverede madvarer.

Da Taiwan er et relativt frisindet land, var det derfor også kun et spørgsmål om tid, før det kulinariske fusionerede med det kødelige. Det kom derfor heller ikke som den store overraskelse, da Funny Sex i 2014 åbnede dørene til Taiwans første restaurant med bolle-tema, i byen Khaosiung. Jeg tog et smut forbi for at få lidt frokost.

Indgangspartiet afslørede ikke umiddelbart, at det var hér restauranten lå, men jeg var stor fan af restaurantens logo med det store Y.

Jeg blev noget overrasket, da jeg kom indenfor. Jeg havde forventet, at der ville hænge lange patter ned fra loftet, være sexgynger i stedet for stole, servitricer iført enorme strap-on dildoer og så videre. Men i minutterne før stedet blev fyldt op, mindede restauranten mig mere om en fin butik end om en sex restaurant.

Efter at have taget et mere omhyggeligt blik på omgivelserne, stod det dog hurtigt klart, at der ikke var tale om et helt normalt etablissement.

Det var rart at se, at det kun var tilladt at spidde ting i køkkenet.

Men hvad skulle man spise? Uanset hvad man valgte, var én ting dog helt sikkert: det ville enten blive serveret i pik- eller patform.

Så godt som samtlige varianter af madvarer var blevet formet som en pik og et par nosser. Der var pik-formet ris…

…og pik-formet chokoladebudding…

…og en erigeret isdessert pik, komplet med tydelige blodårer og dipsauce.

Men jeg valgte en ret magen til den, herren ovenfor sad fast i: fisk og skaldyrssuppe (serveret i et par bryster, naturligvis). Den standard, der blev lagt for dagen, tydede ikke på, at stedet ville blive belønnet med Michelinstjerner inden for den nærmeste fremtid, men de fleste af de kunder, jeg talte med, besøgte heller ikke stedet med en forventning om at blive badet i gastronomiske herligheder.

Det var den hér fyr i hvert fald ikke.

Dette er den assisterende bestyrerinde Fru Chen. Hun forklarede, at selvom Funny Sex var blevet en pæn succes, så var succesen ikke givet fra start af. “Til at starte med fik vi besøg af mennesker, der ikke anede, at vi var en restaurant,” fortalte hun. “Da vores logo er et par store røde trusser, troede mange, at vi solgte sexlegetøj eller kinky beklædningsdele.”

Fru Chen var den perfekte værtinde, og hun var ikke sen til at sende en oppustelig dukke rundt for at holde os spisende med selskab – en gestus der var særligt velkommen blandt gæster, der som jeg selv måtte spise alene.

Dukken har været et fast indslag siden restauranten åbnede, og den har sandsynligvis optrådt på flere Facebook-billeder end den der reklame, der får det til at se ud som om, Luis Suárez bider dig, hvis du stiller dig ved siden af den.

Chen påpegede, at stedet ikke bare var tænkt som et sted, hvor man kunne tage hen for at fjolle rundt med en blow-up dukke og spise penisformet mad – det er også lærerigt. Dette skilt viser meget hjælpsomt, hvad den gennemsnitlige penislængde er i forskellige lande rundt omkring på kloden. Congo topper listen med en længde på 18 cm og Island kommer på andenpladsen med en længde på 16,51 cm. Ifølge skiltet ligger de amerikanske mænd på 12,95, de engelske på 13,97 og de kinesiske på 10,92 cm.

Det kan da godt være, at sådan et skilt ikke ligefrem bryder med negative (eller positive) stereotyper, når det gælder menneskers biologiske forskelligheder på tværs af landegrænser, men hey, at kunne recitere forskellige landes gennemsnitlige penislængder med en nøjagtighed på to decimaler er bare en god måde at bryde isen på. “Vi vil gøre sex til noget sjovt,” fortalte Chen. “Vi vil præsentere menneskets genitalier til vores kunder på en rigtig sjov måde.”

Efter at jeg havde spist min mad, var det tid til en tur på badeværelset. En tur der tog mig forbi denne lidt forstyrrende fastlænkede sexdukke.

Jeg var så småt begyndt at blive træt af synet af tissemænd, da jeg rakte ud efter håndsæben.

Og da jeg faldt over souvenir sektionen på vej ud, følte jeg, at jeg kun var en billig cowboyhat fra at tage del i en dårlig polterabend.

Men selv om jeg var penistræt, da jeg forlod restauranten, havde jeg nydt mit besøg på Funny Sex.

Da stedet er et produkt af Taiwans særegne og uudslukkelige appetit for temarestauranter, er det højst usandsynligt, at Funny Sex åbner franchiseafdelinger i vores del af verden i den nærmeste fremtid. I mellemtiden kan du så selv forme dine ris som en pik derhjemme.

Denne artikel blev oprindeligt publiceret på MUNCHIES juli 2014