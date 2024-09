Vi bliver nødt til at tale om Joe & The Juices frygtindgydende hvervekampagne

Det er med seriøs bekymring, at vi omtaler denne sag. På den ene side ønsker vi ikke at give de danske juice-radikalister vind i sejlene, på den anden side har vi et ansvar som medie. Vi bliver nødt til at stirre vores frygt i øjnene, vi bliver nødt til at tale de mørke kræfters friskpressede safter midt imod. Ikke mindst fordi, disse mørke kræfter har vist sig at være en invasiv art, der formerer sig og spreder sit afkom så langt som til Sydkorea og USA

Vi bliver, i folkeoplysningens tjeneste, nødt til at vise jer Joe & Juices seneste propagandavideo.

En juice-soldat melder sig til tjeneste. Screenshot fra videoen.

Det her er virkeligheden, det her sker lige nu. Mens du læser det her, sidder der en tømmermændsramt, arbejdsløs CBS-dropout-type med et brændende ønske om at bringe sine sømandstatoveringer og halvtrænede overkrop i spil. Og hvis vi ikke stopper det, styrer han direkte mod nærmeste Joe & the Juice, hvor han vil blive suget ind i et vakuum af grøntsagssaft, blenderromantik og loungemusik, hvorefter han vil være uden for rækkevidde, indtil han en dag vågner op og indser, hvem han har solgt sin sjæl til.

Afspilning af videoen er på eget ansvar.

Lad os tage et kig på seneste video-udslip fra foretagendet. Vi begynder med titlen: “Preparation Shift”. Det lyder jo ganske tilforladeligt, men hvad dækker det over? Husk på, at totalitære regimer siden tidernes morgen har benyttet sig af eufemismer til at sælge deres ugerninger til masserne. Så hvad handler det om, det her? Det handler naturligvis om hjernevask.

I tvivl? Tryk play.

Du bliver nu kastet ud i et virvar af helikopterstøj, kirkeklokker og skrattende radiostemmer, mens en drone tager os med gennem den københavnske morgenluft og helt ind i et ungt, sagesløst menneskes soveværelse. Lad os kalde ham Joe.

Her møder vi ham i en lækker taglejlighed et juiceskvulp fra Marmorkirken, som må have kostet ham svarende til 40-50 års hårdt slid ved blenderen, men hvem ved, måske er drikkepengene bare gode? Nå, men bedst som han ligger og drømmer om at gøre frugter flydende med sit perfekte Brandon Walsh-hår og blæk på armene, der knap nok er tørret, river et vækkeur ham ud af en virkelig utroværdig søvn. Herefter lyder en dyb, messende røst akkompagneret af dramatisk strygermusik:

The bed feels warm, doesn’t it? It’s too early, and you’re too tired …

Joe gnider søvnen ud af øjnene og kommer til fornuft: Det er fandme nu, det gælder. Der er kiwier, der skal blendes, high-fives, der skal uddeles, middelmådige sandwiches, der skal smøres og sælges til overpris, barselsramte mødre, der skal flirtes med: Så er det op!

Joe ligner i forvejen en, for hvem konceptet snooze er fuldstændig fremmed, men voiceoveren tordner videre: Do you wanna miss this opportunity? Miss this chance to shine? Let down the team?

Retorikken når nærmest hypnotiske højder, da budskabet hamres igennem hjerneskallen på seeren med ordene: Your mind tells you that it’s just a job. But you’re wrong. It’s a culture. It’s a brotherhood. You wanna fight for your team …

Joe stormer nu ud af døren og suser gennem byen på sit longboard, du kan selv gætte, hvor han er på vej hen, men så sker der noget uventet. Han stopper op og stirrer i et saligt øjeblik ud over havnen, muligvis for at overveje det skæbnevalg, han har truffet: Var det det rigtige valg at slutte sig til et selverklæret ‘broderskab’, der langer dårlig stil over disken én shake ad gangen?

Fistpumps. Screenshot fra videoen.

Selvfølgelig var det det. Op på longboardet med dig og hen til blenderen, Joe. Så sætter voiceoveren trumf på. (Advarsel. Nu går det helt amok) You wanna make a difference. Because you can make a difference. You are somebody. Someone with the capacity to choose. Choose your attitude!



Eller bliver der seriøst sagt “JUICE your attitude” ? Det gør der jo!

Vi får den lige serveret en sidste gang, nu med dramatisk eftertryk på og kirkeklokker, der bimler og bamler i baggrunden. Denne gang hersker der ingen tvivl om ordvalget: Juuuuuuice your attitude!

Hvad andet kan man lægge i det slet skjulte budskab, end at juicekulten simpelthen opfordrer sine medlemmer til at smide personlighed, fri vilje og kritisk tankegang op i en kæmpestor blender, der spytter ufarlige, letomsættelige kulhydrater ud i den anden ende?

Glem alt om smeltende poler og uberegnelige amerikanske præsidentkandidater: En ny trussel er dukket op på radaren, og den smager af selleri, ingefær og æblesaft.

#Juiceyourattitude, siger de.

#Knowyourenemy, siger vi.