Vi bliver nødt til at tale om nøgne René Difs nye danske sang-baby

Da “Barbie Girl” udkom for 20 år siden og for evigt gnavede sig ind i hele verdens musikalske bevidsthed, blev René Dif kendt. Som i: kendt, kendt. Ikke Sidse Babett Knudsen-har-jeg-ikke-set-dig-i-Westworld-kendt. Ikke Niels Bohr-jeg-har-hængt-ud-med-Einstein-og-baller-nu-i-din-fysikbog-kendt – nej. René Dif blev Aqua–kendt. René Dif var fucking Ken-dukkens stemme, mand. Prøv bare at tænke på, hvor mange millioner af gange Diffens ikoniske // Come on Barbie / Let’s go party // replik er blevet emuleret af akavede dancefloor-dudes verden over. René Dif og Aqua er så verdensberømte, at de aldrig ikke vil være kendte igen.



Det niveau af star power er noget, som kun ekstremt få danskere har opnået (du kan egentlig bare visualisere det ved at forestille dig en VIP-lounge, hvor Lars Ulrich sidder alene og laver yoga). Og det betyder, at vi i de to årtier, der er passeret, siden Dif & Co. bragte hele verdens yndlingsdukke til live, har været tvangsindlagt til at følge med i alt, hvad René Dif har haft af tilfældige fritidsinteresser og kreative strøtanker. Fra uheldige udskejelser i studiet til at blive svinet af chips-Jørgen (bemærk i øvrigt, hvor meget hårdere han får den i de engelske undertekster), til at leje sig selv ud som dj (hvis du ikke var klar over det, er Dif åbenbart “bestemt en erfaren herre, når det kommer til at spille musik bag en dj-pult”), til hans seneste satsning som chipotle-besat foodtruck-baron.

Men nu er Diffen Dif-initivt tilbage. Og i sin seneste kreative fødsel Differ han hårdere og mere råt og ufiltreret, end han nogensinde har Diffet før. Han har nemlig udgivet en ny solosingle. På dansk.

Det blev annonceret i torsdags i et Aftenshowet-interview, hvor Diffen siger ordene “nøgen”, “baby” og “føde en baby sammen” alt, alt for mange gange, taget i betragtning af, at klippet varer lidt over et minut, og at han er en skaldet, hvid mand på 50 (tillykke med det halve århundrede, Dif Man!), der omtaler sin egen “sang-baby”. I klippet kan det diskuteres, hvorvidt Dif cementeres som Aquas Ringo Starr, da han bliver taget på sengen med en optagelse fra hans “bedste ven” og Barbie-bro Søren Rasted, som skamroser Dif for at stå frem med sin modige nøgenhed.

Tracket fra den musikalske ny-nudist hedder “Barrikaderne”, og du kan tjekke det ud i al sin pomp, pragt og nøgne danskhed her. Hvis du altså er klar til at få “rodløse” René helt tæt på:



Yes. Let it all hang out, baby. Det her er meget større end bare et “nøgent” kig bag Differens eksistentielle “barrikader”. Det er det næste kapitel i den levende, åndende og svedende del af den danske kulturarv, der er René Dif.

Fedt, at du er tilbage fra chipotle-eksil, René. Vi har savnet dig, mand.