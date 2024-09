Alt hvad du ved om tandtråd kan være løgn

Billede af Milles Studio via Stocksy

Denne artikel blev oprindeligt udgivet af Broadly.

Tidligere i år udsendte den amerikanske regering dens opgraderede kostvejledning, og for første gang siden 1979 har de udeladt anbefalingen om at bruge tandtråd. Nyhedsbureauet Associated Press (AP) kastede sig straks ud i en imponerende omgang dybdeborende journalistik for at afdække den sandhed, den ekstra dovne del af befolkningen har ret til at få præsenteret. De startede med at spørge til baggrunden for regeringens beslutning og fulgte op med anmodninger om indsigt i en række officielle papirer. I denne uge fortalte regeringen så, at virkningen af tandtråd aldrig er blevet undersøgt ordentligt.

Ifølge tandlægernes organisation i USA er tandtråd “en essentiel del” af tandpleje, fordi det hjælper med at fjerne plak mellem tænderne og forhindrer tandkødsygdomme og huller. AP så i stedet på 25 undersøgelser fra det seneste årti for at finde ud af, hvor forskningen lyver, og fokuserede på, hvor effektiv brugen af tandbørste er i forhold til en kombination af både tandbørste og tandtråd.

Ifølge The Guardian fandt journalisterne ud af, at “beviserne for, at tandtråd virker, er ‘svage og uålidelige’, af ‘meget lav’ kvalitet og involverer ‘et moderat til stort potentiale for partiskhed.’”

For eksempel viste en undersøgelse at tandkødsbetændelse, som kan føre til tandkødsygdomme, var reduceret ganske lidt efter brugen af tandtråd, men kritikerne mente bevismaterialet var “meget upålideligt”. Andre undersøgelse blev vurderet til at være for kortvarige eller involvere for få testpersoner.

AP fandt også ud af, at tandtrådsfabrikanter som Johnson & Johnson og Proctor & Gamble ikke kunne fremvise tilstrækkelige beviser til at understøtte deres påstand om, at det rent faktisk virker. Faktisk viste det sig, at firmaerne af og til selv deltog i forskningen. “Finansieringen kan komme fra selskaberne, det er intet problem,” fortalte Marcolo WB Araujo, tandlæge og næstformand i tandlægeorganisationens forskningsafdeling – og tidligere bestyrelsesmedlem i Johnson & Johnson – til AP. “Designet kan komme direkte fra firmaet.”

Mark Wolff, tandlæge og professor ved New York Universitet Tandlægeskole, fortæller, at “tandtråden har minimale ulemper” og faktisk kan være en medvirkende faktor til forbedret mundhygiejne, der mindsker gummebetændelse. “Når jeg fortæller dig, at du skal børste tænder og bruge tandtråd, og virkelig holde dine tænder rene, fordi dit tandkød bløder og du har et problem, så begynder du virkelig at gå op i plejen,” siger Wolff. “Så bliver det hele bedre. Var det tandtråden, der virkede, eller er du bare blevet mere omhyggelig?”

Når det kommer til kostvejledningen, siger Wolff, at tandtråd er et omstridt emne. For at forhindre, at tænderne falder fra hinanden, forklarer han, at folk skal børste deres tænder grundigt med en fluorholdig tandpasta og spise mindre sukker. Det burde kunne lade sig gøre for de 75% af den danske befolkning, der ikke bruger tandtråd ofte nok (eller aldrig).



