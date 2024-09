Vi er ikke ‘kvindelige kokke’. Vi er bare kokke

Denne artikel er oprindeligt publiceret af MUNCHIES USA i oktober 2014

I 2014 sparkede den britiske kok Tom Kerridge gang i den kulinariske kønsdebat. Han bemærkede, at selvom han godt kunne lide “piger i køkkenet,” så følte han at kvinder mangler “meget af den ild i maven. en kok skal bruge … Det er sandsynligvis derfor, der ikke er så mange kvindelige kokke.” Vi bad i den forbindelse den tostjernede michelinkok Dominique Crenn om en kommentar.

Jeg får ofte stillet spørgsmålet: “Hvordan er det at være kvindelig kok?”

Selvom jeg er blevet stillet det spørgsmål i årevis, kommer det altid bag på mig. Jeg er kvinde. Det har jeg altid været, så jeg kender derfor ikke til andet. Og da jeg er kok, er det min fuldtidsidentitet, og det forestiller jeg mig også, at det er i den overskuelige fremtid.

Jeg fumler mig ofte igennem mit svar på det spørgsmål, da jeg føler mig presset til at sige noget superintelligent, der kan sætte sexister på plads, opmuntre andre kvindelige kokke og score point hos feministerne, uden at det pisser mine mandlige kolleger af (som jeg beundrer meget og sætter pris på at være kammerater med.) I løbet af min karriere har jeg set på fra sidelinjen, mens mine mandlige kolleger er blevet stillet spørgsmålet: “Hvordan er det at være kok?” Ikke mandlig kok – og jeg længes efter at få lov til at besvare det spørgsmål, som de kan.

Vi er alle kokke, men man forventer, at jeg også er noget andet. Det forventes af mig, at jeg også slår på tæven for mit køn. Misforstå mig nu ikke: Jeg vil gerne hjælpe til med at gøre det lettere for kvinderne i vores profession – og for alle andre – men jeg er bekymret for, at jeg altid primært vil blive set som kvinde og sekundært som kok. At det er en rolle, jeg for altid vil være fanget i.

Jeg længes efter den dag, jeg kan være klog nok til at sige noget om emnet, der udvisker den rolle for alle de talentfulde unge kvindelige kokke, der står klar i kulissen. Eller endnu bedre, en dag hvor kvinder bare vil blive set som kokke og ikke som “kvindelige kokke”.

De absurde bemærkninger, Tom Kerridge kom med, er det perfekte eksempel på noget, jeg må adressere. Det er et emne, mine mandlige kolleger kan ignorere.

Her tager jeg mig selv i endnu engang at blive bedt om at tale til et overfladisk, kvindefjendsk menneskesyn, der giver de fleste kvinder myrekryb. Alligvel er der mange, der undrer sig over, hvorfor mange omtaler os som andenrangsborgere, der bevæger sig ind på mandsdominerede territorier, begår fejl, og bare venter på, at en eller anden mand skal fortælle os, hvordan jobbet skal udføres. Eller at vi skal skride. [Kerridge] valgte så at bruge sit kønsprivilegium til at dømme 51 procent af verdens befolkning. Han gjorde noget, ingen kvinder kunne finde på. Kan du forestille dig en kvindelig kok sige det samme om mænd, som han sagde om kvinder i køkkenet?! Nej, det kan du ikke. Den slags gør vi bare ikke.

Jeg har modtaget over tusind email-forespørgsler, der beder mig om at svare ham kokken igen eller besvare hans udtalelser. Så hvad er mit svar?

Tidligere ville jeg have latterliggjort hans kommentarer, men i dag beder jeg kun om én ting: Tom, vil du være sød at stoppe op og overveje, hvordan dine kommentarer påvirker dine kolleger, kvinder der godt kunne tænke sig at være kokke og kvinder generelt? Kan du henvende dig til kvinderne i dit liv og bede dem om at svare ærligt på, hvordan dine kommentarer fornærmer og sårer kvinder, der stræber efter at indfri deres potentiale og nære deres passion?

Lyt til os, når vi fortæller dig, at vi ikke stræber efter at fratage noget fra dine mandlige kolleger, men at vi bare vil sidde med ved bordet og indgå en dialog gennem vores kunst, som vi også har et ønske om at udtrykke.