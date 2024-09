Vi fik camps på Roskilde til at fyre den af til deres bedste partynummer

Du kan nærmest ikke smide en tom øldåse fra dig på Roskildes campingområde uden at ramme en camp med et kæmpemæssigt, hjemmelavet anlæg. Hvert år bliver de større, vildere og mange flere, og som ugen skrider frem, kommer festmusik, der kan få solkogte tømmermændsvrag op af festivalstolene, i endnu højere kurs.

Der er aldrig kun én sang inden for hørevidde, og det kan være svært at skille Skrillex fra The XX og Gucci Mane fra techno-remixet af temasangen fra Pokémon. Selvom du er kommet for at se Ice Cube eller Arcade Fire, er det ikke Orange-koncerterne, men derimod det Blak nummer, der konsekvent fyres af på nabocampens monstrøse lydanlæg klokken 6.30 om morgenen (to meter fra dit sovende ansigt), du vil huske som backtracket til din ungdoms branderter, når du om mange år tænker tilbage på Roskilde 2017.

Videos by VICE

Fordi der findes flere forskellige lejre på Roskilde, end der er colibakterier på toiletterne, drog vi ud i festivalens kollektive bastorden og bad nogle camps om at dele deres foretrukne partystarters med os.

Her er beviserne på, at de virkede:

Camp Jeep

Vi finder André, Christoffer og resten af Camp Jeep siddende på deres brummende bæst af et camoufleret anlæg.

VICE: Hvad er jeres party-sang her i Camp Jeep? Hvad sætter I på, når I virkelig skal fyre den af?

Camp Jeep: Det er klart “Karrusel” med Pizzagang.



Hvorfor lige den?

En aften var vi nogle drenge, der varmede op før en biftur hjemme hos en, der hedder Anders. Vi havde Sambuca-aften. Der var tre flasker Sambuca på bordet. Vi drak det i glas – altså sådan nogle store drikkeglas. Der havde vi det bare helt vildt til Pizzagang – og så har det været sangen lige siden.

Sætter I den ikke lige på?

En ivrig pantsamler skynder sig at plyndre Camp Jeeps igangværende ølbowling-turnering, mens de samles på anlægget for at skråle med på “Karrusel”.

Camp Kenneth

Vi rammer Roskilde-ækvivalenten af Barbie-gangen i Toys ‘R’ Us, Camp Kenneth, hvor vi møder Stine, Marie, Ditte, Mille, Karoline, Mette, Mathilde, Malene og Victoria – og deres lyserøde ølbong.

VICE: I ser umiddelbart ud til kun at være piger i campen. Hvorfor hedder i ‘Camp Kenneth’?

Camp Kenneth: Fordi Kenneth, det hedder typer, der er på 24/7. Og det er vi.

Klart. Hvad hører I så, når I virkelig er på, og der skal gang i festen?

Rasmus Seebach med “Farlig“. Den er så god. Årh, eller Free Tibet med “Hilight Tribe“!

Tak, piger. Spiller I ikke lige Hilight Tribe for os?

Mille vs. pink ølbong ft. Free Tibet.

Camp Fidget Spinner

Frederik, Casper, Matias, Oscar, Magnus, Odin, Ea, Karin og en fyr, de bare kalder ‘Pitting’ – aka. den norske Camp Fidget Spinner – har placeret deres festivalstole i en rundkreds ved Badesøen, hvor de suger pinde lidt væk fra det tætpakkede campingområde.



VICE: Hvad er det foretrukne nummer at sætte på, når der skal ryges igennem i Camp Fidget Spinner?

Camp Fidget Spinner: Vi hører en del 612. Men vores go-to er “Pillows and Pills” med DJ Lucas ft. Lucy.

Hvordan fandt I frem til den?

Det var bare sådan en sang, der pludselig var der en dag. Ingen ved helt, hvor den kommer fra.

Good times. Hvem er ehm… DJ Lucas?

En eller anden helt skudt af type fra Massachusetts. Lad være med at lytte til det. Medmindre du er klar på, at dit sind bliver…ændret. For evigt.

Modtaget. Tak, dudes. Spil den lige.



Jointen bliver sendt videre, og Camp Fidget Spinner nikker storsmilende og distræte med til “Pillows and Pills”, der skratter ud af en Bluetooth-højtaler på jorden.

Camp Knallgas & Clean

Omgivet af tung bas og Oldesloer-flasker (tysk vodka, red.) viser Martin, Flemming, Jeppe og resten af Camp Knallgas & Clean stolt deres maskesamling, kæmpeanlæg og vildt solide flagstang frem.

VICE: Hey, gutter. Hvor kommer I fra?

Camp Knallgas & Clean: Vi er otte tyske mænd. Men vi bor alle sammen i Aarhus, undtagen en, der bor i Hamborg. Vi har været på Roskilde sammen seks år i træk nu.

Hvem glæder I jer så mest til at se i år?

Foo Fighters!

Helt sikkert. Hør – hvorfor hedder jeres camp “Knallgas & Clean”?

Som du kan se på vores ekstremt solide flagstang, er vi godt forberedt. Vi har blandt andet en batteridreven boremaskine med, og en masse spritnye river til at rydde op med. Eftersom vores nærområde stinker af bullshit.

Hvorfor ligger I jer så ikke bare i Silent & Clean-campingområdet?

Vi kan godt lide at holde det rent her midt i sølet. Vi er tyskere. Det er det, vi kan.

Ret voldsomme højttalere, I har stående der. Hvad sætter I på, når I virkelig skal fyre den af?

Showtek. Fuck The System. Det er et power track.

Danke, meine Herren. Smækker I ikke lige “FTS” på og viser os, hvordan det ser ud, når der kommer knald på Camp Knallgas?

Showteks fusion af hardstyle og vag systemkritik forvandler på et splitsekund den omhyggelige og effektive Camp Knallgas & Clean til et bizart maskerave med chin-ups.

O-Camp-Åh-Jazz-Light

Da vi støder på dem, er Sebastian, Tobias, Sørup, Karlsen, Christoffer, Reenberg, Rune, Harder, Sander, Emil, Niklas, Jensen, Ini, Zester og resten af O-Camo-Åh-Jazz-Light (en fusion af de to camps tidligere kendt som ‘Camp Jazzmin’ og ‘Camp O’) midt i en passioneret fællessang, der vistnok handler om, at Brønshøj BK er på vej i Champions League.

VICE: I ligger en del her i campen. Har I et camp-tema?

O-Camp-Åh-Jazz-Light: Ja, vi er 16 gutter. Vores tema er sprut og smøger.

Hvad er holdningen til jeres musikstil hos jeres nabocamps?

De der ‘sjælere’ derovre på den anden side beder os hele tiden om at skrue ned, fordi de skal holde 90’er techno fest. Men deres anlæg er ikke engang i nærheden af at kunne spille så højt som vores.

Har I en særlig partysang, der altid ryger på, hvis I skal helt op i gear?

Ja da – “Ved du hvad hun sagde” med Rollo & King.

En klassiker. Hvordan kan det være, at I har det så vildt over den? Jeg forestiller mig, at der ligger en historie bag.

Det stammer tilbage fra en gang, hvor vi alle sammen blev smidt ud fra Hornsleth-baren – fordi vi havde taget bukserne af. Hele banden. Så nu tager vi bare bukserne af, når den bliver spillet.

Jeg kommer sikkert til at fortryde det her. Men vi er lige nødt til at have den. Har I lyst til at fyre op for Rollo & King?