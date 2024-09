Vi fik DJ Aligator og andre hardcore-elskere til at pege på de mest hardcore ting i din hverdag

Vi Elsker Hardcore i Rødovrehallen. Alle billeder af Emil Vinther

Verden ligner mere end nogensinde før en skolegård fuld af kliker og andre former for mere eller mindre lukkede grupperinger – og det er blevet alt for let for os at bure os inde i ekkokamre af meningsfæller, der deler vores verdenssyn og kan lide de samme ting som os. Lad mig præsentere et eksempel: Du har uden tvivl en holdning til hardcore musik, og de typer der hører den, alt efter hvilken social kreds, du befinder dig i.



Måske har du altid frygtet denne halstatoverede befolkningsgruppe, med deres durum-cut, solarie-spulede solbrændte kulør og de der en-lommede jeans, fordi du stadig bange for, at de tager dine lommepenge. Måske er du en nordsjællandsk champagnebrunch-og-rullekrave-jeiner med hovedet alt for dybt oppe i egen Polo-underhyller-beklædte røv til overhovedet at anerkende, at det hvide-tennissokker-H2O-sandaler-klædte prol-segment har fat i den lange ende. Eller måske er du særligt øm omkring hardcore-genren, fordi DJ Aligators “Blow My Whistle Bitch” i al hemmelighed er din største guilty pleasure.

Videos by VICE

Mere ‘Understanding Life’ fra VICE: Vi fik Copenhell-fans til at pege på de mest metal ting i din hverdag

Pointen er, at det er alt for let at glemme, at der faktisk sidder et menneske i den anden ende, hver gang en Peugeot 206 kører dunkende forbi dig med dobbelt så meget anlæg bagi, som den har motor foran. Derfor drog vi lørdag aften til Rødovrehallen, hvor et fest-arrangerende interessefællesskab, der kalder sig Vi Elsker 90’erne, afholdte ‘Vi Elsker Hardcore‘-festival for hardcore-typer, hardcoreelskere og øvrige 90’er-eurotrash-nostalgikere. (Mand, der lugtede af energidrik, AXE Bodyspray og skridtsved.)

“DAAAN! DAN, FOR HELVEDE,” råber Toke (venstre) og Svend (højre) efter en tredje kammerat, da vi stopper dem til en snak om hardcore-livet.

Svend, 32, vognmand og Toke, 37, udvikler

VICE: Hej drenge. Hvad er den mest hardcore by i Danmark?

Toke: Slagelse.

Svend: Aalborg.

Toke: Slagelse.

Svend: Nej, Aalborg.

Toke: Jo, jo –

Svend: Jomfru Ane Gade.

Toke: Prøv at hør, søster lystig, vi kommer fra Slagelse!

Svend: Ja, vi kommer fra Slagelse, men det gør den ikke til den mest hardcore by. Det er Aalborg.

Hvem er den mest hardcore danske kendis?

Svend: Mads Mikkelsen. Han er nået langt – dansk stjerne, amerikansk stjerne, han er rimelig hardcore.

Hvad er den mest hardcore frugt, man kan spise?

Toke: Der var en eller anden, der lavede et mix om et æble eller en pære …

Svend: Æblemand. Det var så Creamy, ikke oss’. “Æblemand… kom indenf-“

Toke: Nej, ikke den.

Svend: Ellers er det en ananas. Hård udenpå med en blød kerne.

Hvad er så den mest hardcore serie, man kan se på Netflix?

Toke: Den der Orphan Black.

Hvad er det..?

Toke: Hele serien starter med, at hun ser sin søster – en der ligner hende fuldstændig – begå selvmord foran et tog. Så tager hun hendes identitet.

Svend: … og så finder hun ud af, at hun har 12 søstre, der er magen til hende selv. Det er hardcore. Hver gang man tror, at man har gennemskuet den, så kommer der en ny søster flyvende ind fra højre. Ellers Prison Break. Den er altså også ret hardcore.

Hvad er den mest hardcore kønssygdom, man kan få?

Toke: Vorter. Kønsvorter.

Svend: Nej, nej, det er klamydia, fordi det kan kureres. Du kan bare æde en pille. De andre slipper du aldrig af med igen. Herpes, det bliver du ved med at have. Det gør du også med AIDS.

Toke: Det gør du da også med kønsvorter!

Svend: Ja, ja, præcis, men med klamydia, der æder du en pille, og så er det overstået! Den er jo hardcore! Så kan man blære sig: “Jeg har haft en kønssygdom. Har du det? Jeg har den ikke mere. Ha-HA.”

Toke: Han er vandt til at have dem, jeg har aldrig prøvet det.

Svend: Jeg har aldrig haft klamydia.

Hvem er det mindst hardcore menneske i verden?

Svend: Helle Thorning-Schmidt. Hun er fucked up. Det er Lars Løkke også. Han er mindre hardcore end Helle, faktisk.

Hvad er det mest hardcore rusmiddel, man kan tage?

Svend: LSD.

Ville du lytte til hardcore musik på LSD?

Svend: Ja. Det ville jeg. Tro mig – det ville jeg.

Toke: Ja, hvad fanden lavede du i hele 90’erne?

Svend: Præcis.

Okay, klart. Hvad er den mest hardcore udsendelse på dansk børnefjernsyn?

Svend: Det er sgu da Anna og Lotte. Eller Bamse og Kylling. Der hvor Anden (komikeren Anders Matthesen, red.) laver den der joke med, at de ryger hash. Det holder.

Jeg har aldrig fanget, at der var hashhumor med i Bamse & Kylling.

Svend: Prøv at Google det på YouTube. “Anden + Bamse og Kylling + Hash”.

Hvad er den mest hardcore måde at slå op med sin kæreste på?

Svend: SMS.

Toke: Eller brevdue!

Svend: FACEBOOK!

Tak, drengene.

DJ Aligator, 41 og Sydney Sithole, 40, Hype Man/Production for DJ Aligator

VICE: Hey guys. Hvem er den mest hardcore danske kendis?

DJ Aligator: Thomas Blachman. Ham elsker jeg.

Sydney: Roland Møller. Den dude er hardcore.

Okay, et sted mellem Roland Møller og Blachman. Hvad er det mest hardcore wienerbrød, man kan få i en bager?

DJ Aligator: En god, varm spandauer, du! Når den lige er blevet bagt, og man tager den første bid – den der crunch-lyd – det er hardcore.

Sydney: Nårh ja, med kagecremen dér. That’s some hard shit. Spandauer. Den er jeg nede med.

Alle de bedste ting i verden i din mund på en gang. Hvad er så den mest hardcore frugt, man kan spise?

DJ Aligator: En chili.

Sydney: Habanero.

DJ Aligator: Ja!

Sydney: Den fucker dig op. To gange.

Jeg kan fornemme, at der på et tidspunkt har været en episode med en habanero-chili. Hvad er den mest hardcore måde at dø på?

DJ Aligator: At brænde ihjel.

Sydney: For mig er det mest hardcore nok at dø for en sag. Hvilken som helst sag. Det at dø for noget, der er større end dig selv, hvor selvopholdelsesdriften slet ikke er en faktor. Det er hardcore.

Okay, så at sætte ild til sig selv for en sag?

DJ Aligator: Det er der folk, der gør. Det må gøre fucking ondt.

Sydney: Bare de gange, jeg har brændt mig, mens jeg har lavet mad… Jeg kan ikke engang forestille mig, hvor ondt det må gøre.

Hvad er det mest hardcore sted at gå i byen i Danmark?

DJ Aligator: Jeg elsker Roskilde Festival. Den er bomben. Og Tinderbox.

Hvad er det mest hardcore sted, man kan have sex?

DJ Aligator: Jeg prøvede det engang på stranden. Det gør jeg aldrig igen – det gjorde sgu ondt.

Sand har en sjov tendens til at snige sig ind de mærkeligste steder …

DJ Aligator: Aldrig, aldrig igen.

Hvad er det mest hardcore rusmiddel, man kan indtage for at komme i feststemning?

Sydney: Ali og jeg er store tilhængere af vodka. Belvedere, Grey Goose, så taler du vores sprog.

Det lyder næsten religiøst.

Sydney: Jeg er en kæmpe Skinny B*tch fan. Og så har jeg respekt for de dudes, der drikker elefantøl og de andre mere hardcore øl. Man bliver bare fuld på en hel anden måde.

DJ Aligator: Jeg har virkelig respekt for tequila. Jeg fik engang to tequilashots – og dagen efter røg jeg på hospitalet med alkoholforgiftning.

Sydney: Jeg holder mig fra tequila, fordi jeg ikke har lyst til at se mit ansigt i tabloidaviserne dagen efter. Tequila, han kommer ikke bare alene. Han har sine fætre med, sine kusiner, hele familien.

DJ Aligator: Og bliver til dagen efter.

Hvis man har en aften, hvor man ikke føler sig så hardcore, og bare sidder derhjemme – hvad er så det mest hardcore, man kan se på Netflix?

Sydney: Vikings.

DJ Aligator: Det ser jeg faktisk nu! Jeg er midt i sæson 3.

Sydney: Fjerde sæson fucker dig op. Den fucker dig helt op. Jeg så det hele på en weekend.

DJ Aligator: Men hvis vi snakker Netflix og serier, så er der en, som jeg allerede har set og genset tre eller fire gange. Den er allerede en klassiker. Og det er Breaking Bad.

Sydney: Har I nogensinde set Nurse Betty? Den er for vild. Hende sygeplejersken tager streger og går helt amok.

Jeg kunne godt gense Breaking Bad lige nu. Hvad med børnefjernsyn? Hvad er det mest hardcore i dansk børnefjernsyn?

DJ Aligator: Der må jeg sige Bamse og Kylling. Fordi jeg har altid tænkt på, at bamsen en eller anden dag vil få nok og fucke den kylling helt op.

Hvem er så den mindst hardcore person i verden?

Sydney: Donald Trump. Come on, son.

DJ Aligator: Det skulle jeg lige til at sige.

I virker ekstremt enige omkring, at der ikke er noget hardcore ved Donald Trump. Hvad er så den mest hardcore måde at slå op med et andet menneske på?

Sydney: Mød op på hendes arbejde og bed om dine nøgler.

Foran alle? Av, det er ret hardcore.

DJ Aligator: Eller – du sender din nye kæreste hen til din gamle kæreste og får hende til at bede om dine nøgler.

Sydney: Whoooa. Det er jo 3. Verdenskrig!

DJ Aligator: Virkelig ikke en situation, hvor det er en god idé at være til stede.

DJ Aligator, Sydney, hvad er det mest hardcore dyr i hele dyreriget?

Sydney: En fucking alligator. You don’t wanna fuck with a gator.

Tak, gutter.

Mere ‘Understanding Life’ fra VICE: Vi fik modeuge-typer til at pege på de mest fashion ting i din hverdag

Helle, 30, pædagog, Louise, 31, socialrådgiver og Fie, 30, kandidatstuderende

VICE: Hvad er det mest hardcore, man kan købe i et bageri?

Louise: Mælk!

Helle: Ja, chokoladecroissanter og mælk.

Hvem er den mest hardcore danske kendis?

Fie: Jesper Nohrstedt.

Louise, Helle i kor: Jaa, Jesper Nohrstedt! OMG.

X-Factor-Jesper? Hvordan er han hardcore?

Fie: Han kan jo det hele. Alle genrer.

Klart. Hvad er det mest hardcore sted, man kan have sex?

Helle: Det må være på scenen i aften.

Hvad er den mest hardcore måde at dø på?

Helle: At bunde en flaske whiskey og dø af alkoholforgiftning.

Fie: Nej, det er med et knæklys i munden. Hvis der går hul på det.

Okay, helt sikkert – hvad er så den mest hardcore kønssygdom, man kan blive smittet med? Helle: Klamydia.

Fie: Den kan jo komme snigende uden at man ved det, hvis man er pige.

Hvad er så det mest hardcore dyr?

Fie: En igle. Den lever af at suge blod. Uden at man ved, at den gør det.

Dyrerigets svar på klamydia.

Fie: Ja! Iglen er da megahardcore.

Hvem er den mindst hardcore person i verden?

Louise: Rasmus Seebach!

Helle: Donald Trump.

Tak, piger.

Riffi Haddaoui, 45, stifter af Vi Elsker 90’erne, og arrangør af ‘Vi Elsker Hardcore’

VICE: Hey Riffi! Hvad er det mest hardcore, man kan bestille på McDonald’s?

Riffi Haddaoui: Jalapeno Tops eller Poppers, eller hvad de hedder. Noget med jalapenos.

Hvad er så den mest hardcore frugt?

Kaktusfrugter. Der skal man stikke sig for at komme ind til dem.

Morgenen efter en hardcore bytur står du i bageren. Hvad er det mest hardcore wienerbrød, man kan få?

Brunsviger. Eller en drømmekage fra Brovst.

Okay, drømmekagen, fordi den er… tung?

Ja, det virker brutalt, næsten.

Hvad er den mest hardcore måde at dø på?

At brænde ihjel midt i et pyro-show.

Altså, med vilje?

Ja. Live hardcore, die hardcore.

Hvem er det mest hardcore statsoverhoved i verden?

På den ufede måde må jeg sige Trump. Han er mega hardcore – men hardcore kikset. Politisk svarer Trump til, at man løber ind i Scooter, 666 og DJ Aligator på sådan en aften som i aften, når man troede, at man skulle høre lidt søndagsjazz.

Ja, okay, det blev Trump-core i stedet for Clinton-jazz. Hvad er så den mest hardcore by i Danmark?

Det er Rødovre.

Hvad er det mest hardcore sted at gå i byen i Danmark – også Rødovre?

Damhuskroen. Rødovre – 2610. Det er der, vi holder afterparty.

Hvem er det mindst hardcore menneske i hele verden?

Det må være Niels Helveg.

Hvorfor Niels Helveg?

Fordi han startede hele den der radikale trend med ikke rigtig at tage beslutninger i forhold til om man var på eller ikke på. Og det er jo dejligt ikke-hardcore på sådan en konfliktsky måde.

Okay, så konfliktsky = ikke hardcore. Got it. Hvad er den mest hardcore kønssygdom, man kan få?

I 80’erne var det jo HIV og AIDS, det var hardcore. Men klamydia har lidt overtaget, fordi jeg synes, at det er ret hardcore, hvordan den bare kommer igen i bølger hele tiden, lige meget hvor hårdt, man prøver at undgå det. Den kan ikke slås ihjel.

Hvad er det mest hardcore rusmiddel, man kan indtage?

Det er helt klart kaffe med Baileys.

Kaffe/Baileys? Overraskende! Hvorfor?

Vi er ude i noget lidt old-school morfar-hardcore. I gamle dage var det ecstasy og coke og sådan nogle ting, men mange af de her gutter, der kommer og fester, de er jo kommet op i alderen. Og de fester måske tre-fire gange om året. Og for dem er kaffe/Baileys ovre i den hardcore ende. Med en Vermouth hårdt ind på andenpladsen.

Hvad er den mest hardcore måde, man kan slå op med en kæreste?

Jeg vil faktisk sige, at den mest hardcore måde ville være den mest respektfulde måde: at se hende i øjnene og sige, at vi skulle gå hver til sit. Straight up. Det synes jeg ville være mest hardcore. Det er det, der kræver mest kahunas – at kunne sige tingene som de er.

Tjek. Hvad er det mest hardcore dyr i verden?

Det er skildpadden. Hele skallen giver selvfølgelig sig selv – hardcore. Så bliver den langt ældre end mennesker, og den har en hardcore tilgang til livet. Den beskytter sig mod nye bekendtskaber, indtil den har tillid til dem. Den er ikke til at trampe ihjel, ikke til at tage livet af. En survivor.

Tusind tak, Riffi.