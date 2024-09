Vi fik drag queens til at anmelde burgere opkaldt efter dem

I en af Amsterdams travleste gader, omgivet af coffee shops og en endeløs strøm af turister travlt optaget af cannabis-slikpinde, finder man Getto: En berømt LGBTQ-restaurant hvor menuen er domineret af drag queen-burgere.

Ved man ikke, hvad man skal lede efter, finder man ikke stedet. Ved første øjekast ligner den lille bygning en helt almindelig bar, men indenfor lægger man straks mærke til discokuglen, der drejer langsomt rundt i loftet, cocktailkortet med drinks som “Horny Queen Maxima cocktail” og hamburgere opkaldt efter berømte drag queens.

John Sade driver den tyve år gamle restaurant sammen med sin kæreste og fortæller mig om den rolle, stedet har på både den hollandske og internationale LGBTQ-scene. “For tyve år siden var Warmoesstraat en gade for mænd og fuld af læderbarer. Da Getto slog dørene op, valgte vi, at også lesbiske skulle være velkomne. Vi organiserede kvindeaftener, som var en stor succes. Kvinderne tog en helt anden stemning med til nabolaget, der tidligere var totalt testosterondrevet. Derefter begyndte drag-scenen at tage fart, og vi gav dem et sted at være. Hvad der begyndte som en restaurant i et obskurt hjørne af byen blev lynhurtigt meget populært.”

Gettos ejer, John Sade. Alle fotos af Rebecca Camphens.

Restaurant Getto har kun ét mål: at være en sikker havn for alle. Ikke bare for homoseksuelle og drag queens, men også for alle med en læder-fetich. “Getto betyder bogstaveligt talt ‘en forsamling af ligesindede’,” fortæller Sade. “Der er flere restauranter her i byen, der er ejet eller drevet af bøsser eller lesbiske par, men de er bare homovenlige. Vi er meget mere åbne og ligefremme omkring vores homoseksualitet. Om torsdagen vader man lige ind i et drag show, når man ankommer. Heteroseksuelle er velkomne, så længe de opfører sig ordentligt.”

På menukortet hylder John de drag queens, der har sat fart på dragscenen og som kæmper for LGBTQ-rettigheder. “Alle burgere på menuen er opkaldt efter drag queens, der har bidraget positivt til vores miljø,” fortæller John. “Gør de det, får de deres egen burger.” For nyligt lancerede Getto en ny burger. Den hedder Miss Olympia og er opkaldt efter vinderen af sommerens Drag Queen Olympics. For at fejre Gettos tradition satte jeg mig ned og talte med tre drag queens, der har fået burgere opkaldt efter dem, for at høre om deres bedste minder og for at se, om deres burgere afspejler deres personlighed.

Jennifer Hopelezz

MUNCHIES: Du har fået en burger opkaldt efter dig, fordi du er en af de drivende kræfter bag mange LGBTQ-initiativer. Hvad mener du om det? Jennifer Hopelezz: Altså, det er en stor ære. Folk siger ofte til mig: “Jeg spiste dig på Getto. Du var lækker.” Selvfølgelig er jeg lækker, hvad havde du troet!

Fejrede du det, da du fandt ud af, at du havde fået en burger opkaldt efter dig? Jeg gik ud i køkkenet sammen med mine tvillingedøtre for at have lidt sjov, da der skulle tages billeder. Der var også en officiel lancering af alle burgerne, og der dukkede alle de andre drag queens op, som en stor familie.

Hvilken burger er du? Den med oksekød, bacon, cheddar, salat og guacamole. Den er så lækker!

Passer ingredienserne til din diva-personlighed? Ja, se bare: en pæn form, petite, en smule krydret. Velsmagende! Og en smule slatten, præcis som mig. Et stort dryppende rod. Det er Jennifer. Det er sådan, jeg har det, og det er helt sikkert sådan, jeg vil have det i morgen.

Hvis du selv kunne vælge dine egne ingredienser, hvad ville de så være? Tzatziki og kalamata-oliven fordi jeg er en græsk dame. Selvom oliven på en burger nok ville være forfærdeligt.

Hvor længe har du kendt til Getto? Siden jeg flyttede til Amsterdam for tyve år siden. Jeg var meget glad, da jeg opdagede den her restaurant. Den mindede mig om Australien, mit hjemland. Der ligger en café, der ligner den her, og her i Amsterdam har de sommetider kænguru på menuen, så jeg følte mig hjemme helt fra begyndelsen. Jeg kommer her ofte for at drikke cocktails.

Hvad er det bedste minde, du har fra Getto? Under Hartjesdagen [en årlig festival i Amsterdam der varer flere dage] plejer vi at holde en middag her med tyve drags. Så var der nogen, der tog en ghettoblaster med, og så spillede vi spil ude på vejen i Drag Olympics-ånd. Der kom hundredevis af folk og så på!

Hvorfor er der ikke flere LGBTQ-venlige restauranter i Amsterdam? Der plejede at være flere af den her slags restauranter. Også flere homo-hoteller. Den slags er der kun et tilbage af. Hvert år lukker et par af de homo-ejede steder, og det er meget få nye steder, der åbner her i Amsterdam. Hele homo-scenen er ved at forsvinde, og det er et problem. Der bør være steder som det her, hvor folk kan mødes, spise, drikke og for en gangs skyld være en majoritet.

Miss Windy Mills

MUNCHIES: Hvordan reagerede du, da du fik din helt egen burger? Miss Windy Mills: Jeg kan huske, da Jeniffer Hopelezz kom på menuen i 2009, og jeg sagde: Hvis du har din egen burger på Getto, så har du gjort dig fortjent til titlen som drag queen. Der plejede at være en masse internationale drags på menuen, men de er blevet skiftet ud med flere og flere lokale. For halvandet år siden fik jeg min egen burger. Det var et magisk øjeblik.

Hvordan fejrede du det? På dagen tog jeg et lille forklæde med. Så arbejdede jeg som tjener den aften, og havde den samme paryk på, som jeg har på nu. Jeg var her hele natten. Jeg serverede burgere, tog imod bestillinger, skænkede øl og underholdt ved bordene. Det var sjovt! Jeg tænkte, at hvis jeg får min egen burger, er jeg nødt til at gøre det ordentligt og finde på en god måde at huske det øjeblik på.

Passer burgeren til din personlighed? Jeg siger altid: fake it till you make it. Jeg kan få enhver situation til at dreje sig om mig. Så ja! [Min burger] er med kyllingefilet, og det blev til en joke om mine bryster. Mange drags bruger en brystplade, en bjælke af silikone med præ-formede bryster, men mine bryster er lavet af ægte kød. Jeg begyndte at fortælle folk, at jeg kun arbejder med meget store kyllingfileter. Det er sådan, jeg fik burgeren til at handle om mig.

Hvad er dine bryster så lavet af? Gedeost. Nej, det er en hemmelighed!

Hvad med de andre ingredienser på tallerkenen? Altså jeg har en smal talje og frodige hofter. Det er meget få drags, der tager det valg, og det forstår jeg ikke. En ægte hollandsk kvinde har altså lidt ekstra kød på sidebenene. Baconen på burgeren relaterer til mit eget fedt. Min røv for eksempel. Ingredienserne er en hemmelighed, men den blev lavet med en brødkniv og skumgummi.

Coco Coquette

Når Coco Coquette ikke er i drag, er han Koos van den Berg.

MUNCHIES: Hvad består din burger af? Coco Coquette: Det er en vegetarburger med bønner og nødder. Alle burgerne med kød var allerede taget, og mine kolleger ville ikke knytte deres navne til en vegetarburger. Jeg tænkte: Det har jeg ikke noget imod. Jeg er ikke vegetar, men den passer til Cocos stil.

Hvorfor det? Bare for at give modspil til alle de drag queens, der bare vil have masser af kød. Mænd og kød, ikke? Sådan er det bare. Coco er en simpel husmoder, der sommetider fester igennem. Hun er dyreelsker.

Passer resten af burgeren også til din drag-personlighed? Jeg ville have foretrukket en kroket [en lokal snack: en croquette fyldt med ragout]. Selv en grøntsagsudgave havde været fin. Så havde det været en Coco Kroket. Det lyder godt, men de ville have været nødt til at installere en ekstra fritøse, så det var ikke muligt. Lige lidt om burgeren: Det er vigtigt at Coquette-elementet er godt repræsenteret. Den festlige tandstikker [der stikker ud af burgeren] er totalt Coco.

Lagde du mærke til, at den er formet som en lille penis? Det ser jeg nu for første gang! Enten har jeg ikke lagt mærke til det før, eller også er den blevet tilføjet senere. Uden min tilladelse! Barbecuesaucen er også ny, tror jeg. Burgeren er blevet piftet op i de senere år, præcis som jeg! Det er en smule underligt med frugt på en burger, men det passer godt til Coco. Hun kan godt lide at være en smule anderledes ved ikke at passe til den klassiske drag-formular.

Kan du lide smagen? Den er en smule tør, men det også derfor, den serveres med den her smækre sauce. Det gør en forskel. Det passer også meget godt: Coco er faktisk også en smule tør.

Er du en burgerelsker? Nej, jeg har meget svært ved at spise burgere. De kollapser altid, og det kræver meget arbejde at spise dem. Det er en overvurderet spise. Fritterne er gode. De minder mig om belgiske fritter [lidt tykkere og friteret to gange]. Bollen suger alt saften. Det er ikke verdens bedste burger, men jeg ville for alt i verden ikke lave om på den. Coco er heller ikke perfekt, og det er helt fint.

Hvad er dit bedste minde fra Getto? Der har været et par rigtig sjove fester. Jeg vil altid huske en særlig temafest: Jul på Hawaii. Det var midt på sommeren og brændende varmt. Jeg optrådte iført hawaii-skørt og nissehue. Det bedste ved det her sted er, at det er en smule gemt væk. Heteroer vader nogle gange ind uden at vide, hvad det er for et sted, og de ender altid med at forlade stedet med en positiv følelse. De tænker nok: Det er måske ikke ligefrem et sted for mig, men det var stadig meget rart og sjovt.