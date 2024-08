Vi fik emo-bands til at anmelde Lil Uzi Verts “XO Tour Llif3”

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey Canada



Lil Uzi Vert laver emohits. Rapperen er selvfølgelig en rockstjerne ifølge sin egen legendariske udmelding under et interview på Hot 97 i 2016 og åbningslinjen på Playboi Cartis “Woke Up Like This”. Ligesom musikere som GG Allin og Marilyn Manson chokerede offentligheden, så har Vert stort set haft den samme effekt i hiphopmiljøet, der ganske enkelt ikke kan klare rock. Men han laver ikke rock som AC/DC, Tool eller Avril Lavigne: Vert laver emo. Symere Woods, som hans borgerlige navn er, har detroniseret Drake som rappens største sadboy med udmeldinger som ”Jeg har ikke engang nogen venner” og ved at bedyre, at han faktisk ikke bryder sig om al for meget opmærksomhed. Han er i bund og grund en emoknægt med farvestrålende fletninger.

Hans måske bedste arbejde inden for emogenren til dato er “XO Tour Llif3”, der er en vaskeægte tåreperser. Hvor de fleste andre rappere bruger al deres tid på at prale af, hvor mange penge og hvor meget selvtillid de har, så åbner Symere “XO Tour Llif3” med en åbenhjertig fortælling om et forhold til “Brittany” – formodentlig ekskæresten Brittany Byrd – som gik i vasken og de selvmordstanker, det udløste. Hvad betyder penge, hvis man ikke har kærlighed? “All my friends are dead,” crooner Vert. Emo!

I dag er Lil Uzi Vert ophøjet til status af emogud, og derfor synes vi, det er på sin plads at give en række fremtrædende emomusikere mulighed for at anmelde “XO Tour Llif3”. Fra screamo til roots emo, skramz og alle de andre subgenrer under emoparaplyen. Vi prøvede at finde ud af, om der overhovedet er plads til Vert og hans 808’ere i den følelsesladede genre. Og emobands elsker tilsyneladende Vert. Du kan læse anmeldelserne her:

Heavy Weather

“Alle i bandet er vilde med den her sang bortset fra Will, fordi han er et lille pattebarn. Det er en sang, der lyder, som om den finder sted på et ‘mørkt’ tidspunkt på dagen, men der er stadigvæk lyst nok, til at himlen er mørkeblå. Teksten er temmelig emo, og tracket giver en følelsen af at være alene blandt en masse mennesker.”

I Hate Sex



“Den her sang er totalt emo. Alle emofans har brug for noget opkvikkende at feste til. Hvor mange gange kan man i sin fuldskab skråle med på American Football (LP 1), før det bliver kedeligt? Det minder mig om nothing,nowhere, som jeg mener er emorap med vilje. Men jeg kan godt lide det. Jeg skal tjekke mere Lil Uzi Vert ud. Hvad kan jeg lære af sangen? Jeg ville sikkert også lave musik som det her, hvis jeg var vildt rig, cool og lidt trist som Lil Uzi.”

Mom Jeans

“Jeg synes, at GIF’en i videoen er ret sød. Man kan relatere til den stemning, og det får mig automatisk til at mindes alle de gange, jeg har siddet og røget fed i bilen og lyttet til trist musik hele aftenen. Beatet er tight. Jeg er ikke sikker på, jeg kan lide vokalen. Den er sej nok, men sommetider virker den lidt for fjollet til min smag, men på den anden side er der masser af fjollede vokaler (for eksempel Algernon og Brave Little Abacus), som jeg godt kan lide.

Jeg kan ikke rigtigt relatere til teksterne, men jeg tror, det handler om at vores livserfaringer er meget forskellige. Det med at tage stoffer, fordi man har følelsesmæssige problemer, og det med at miste venner er dog helt sikkert noget, der taler til mig.”

Rosacea

“Hold da kæft, jeg elsker den sang. Har I lagt mærke til, at trap dybest set er hiphoppens svar på emo? Mørke beats, sange om traumer eller sange om at være fucked op. // All my friends are dead / push me to the edge // kunne sagtens være et FFTL-track. Hvem ved, måske spøger Skrillex i krogene på den her. Hvis man vil være hype og emo, skal man tjekke trap ud, helt seriøst.”

Pity Party Girls Club

“Musikken og teksten er fed, men hans stemme gør det svært at lytte til, lol. Det var næsten en helt fin sang, indtil han begyndte at rappe. Men helt sikkert et potentielt emohit! Især med den tekst.”

Der kan man bare se. Emobands er enige om, at “XO Tour Llif3” er et forfriskende bidrag og en stensikker fremtidig klassiker. Hvis du har behov for flere beviser, afslører en hurtig Google-søgning, at der findes et hav af akustiske coverversioner. Vi forudser, at dens værdi vil blive debatteret ivrigt blandt fremtidens generationer sammen med American Football og Jawbreaker. Hvem ved? Måske får Lil Uzi Vert sågar sin egen Hot Topic-t-shirt.