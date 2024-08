Vi fik en flok søde små børn til at stille Liam Gallagher en masse spørgsmål

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey UK



Liam Gallagher kunne, hvis han ville, være verdens bedste pr-person. Indsæt ham i et hvilket som helst interview-scenarie, og så skal han nok sørge for at omdanne det til rent guld – og på en eller anden måde gøre det uden at få en skramme på sit omdømme, uanset hvad han har sagt. Men indtil nu er han kun blevet interviewet af voksne. Og de fleste voksne er kedelige undskyldninger for mennesker, der læser den fysiske version af avisen og går i seng klokken 22 i lavendel-duftende sengetøj. De spiser store mængder grøntsager og bruger trælakering derhjemme.

Derfor bad vi i stedet nogle mennesker med lige så stort og rent et sind som Liam Gallagher om at interviewe ham. Og hvem er de mennesker? Børn. Små, nuttede børn. Se videoen, hvor de stiller ham spørgsmål, øverst i artiklen.