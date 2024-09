Vi faktatjekkede jydernes mest almindelige fordomme om københavnere

Måske du har hørt om “Jylland”. Måske du endda har været der. Hvis ikke, så forestil dig en halvø fyldt med smørbrikker, småkager i diskosstørrelse og tillidsvækkende telefonsælgere iklædt Føtex’ forårskollektion. Det ville alt sammen være okay at grine af, hvis disse danskere rent faktisk havde truffet et aktivt valg om at kolonisere den jyske ødemark. Men sådan forholder det sig ikke. Modsat det glamourøse København er Jylland (og resten af Danmark for den sags skyld) nemlig bare et sted, man aldrig fik taget sig sammen til at flytte fra, formentligt fordi man havde for travlt med at overtage fars andelsmejeri eller begræde udfaldet af 1864. Provinsboerne er altså nogen, man bør have ondt af.



Sandt eller ej, så er det nogle af de klassiske fordomme, som københavnere har om resten af landet og især antitesen Jylland. Og lige så forfærdelige som københavnerne kan være i deres hovedstadssnobberi, lige så uforstående kan vores jyske brødre og søstre være i deres stereotypiske forestillinger om de elitære, egocentriske borgere i landets største by.

Vi bad derfor tegneren Tor Brandt, der bor i Århusområdet, om at tegne nogle af Jyllands mest almindelige fordomme om københavnerne, som vi derefter har faktatjekket for at finde ud af, om der er hold i jydefordommene om København.

ALLE ER HIPSTERE

Fordommen: En typisk københavner starter dagen med at vaske skægget i balsam, før han fixier ned til Sort Kaffe & Vinyl for at diskutere rangeringen af Brian Enos diskografi med kunstskole-veninden, med hvem han har et åbent, polyamorøst forhold.

Passer det: Først må vi lige pointere, at man jo sagtens kan gå op i sig selv og sit tøj uden at være en såkaldt hipster, men derimod blot en visuel en af slagsen. For det andet er det prædikat efterhånden så passé, at ingen vil have det siddende på sig, før det bliver sejt igen om en generations tid. Spørger man Kim Grenaa, kreativ direktør i Grenaa Creative og ejer af modesiden The Counsel, er København formentligt ikke engang den danske by med den største procentdel af hipstere: “Metropoler har jo en tendens til at tiltrække mennesker, der går op i forskellige nicher, fordi de bedre kan dyrke dem der. Men der tror jeg ikke, der er forskel på mellem Jylland og Sjælland. Jeg tror for eksempel, der procentvis er flere hipstere i Kolding grundet designskolen,” fortæller han. Altså er densiteten af hipstere nok bare størst i byer med kunst- og modeuddannelser, ikke i København. Fordommen passer ikke.

ALLE SER NED PÅ RESTEN AF LANDET

Fordommen: For kongerigets elitære byboere er resten af det ganske danske land befolket af mennesker, der ikke har noget imod at stå i dyrelort til hagen, blive gravide i 9. eller bo i byer med fjollede, latrinære navne som “Tarm”. Det er en service, at landsbytosserne på den måde falder på sværdet og slår sig ned i det kulturløse, jyske ingenmandsland, så hovedstadens yndlinge har bedre plads til at forfølge deres overlegne drømme. Men det har de også fortjent, fordi de er bedre mennesker.

Passer det: Det er bestemt rigtigt, at visse københavnere kan have en tendens til at se ned på provinsdanmark. Men har I nogensinde spurgt jer selv, hvorfor? Svaret er det samme, som hvorfor dit liv føles tomt, indtil den næste sæson af Game of Thrones udkommer: der mangler ligesom bare noget. “Københavnere ser i den grad ned på Udkantsdanmark og provinsen, men de ser ikke ned på byer som Grindsted, Fjerritslev eller Lundby. De ser ned på idéen om provinsen, som er det modsatte af, hvad hovedstaden skal være. Det er forestillingen om, at provinsen er et sted, hvor der er noget, der mangler,” forklarer Mark Vacher, der er lektor i etnologi ved KU. “Folk, der flytter ud i bofællesskaber på landet, savner for eksempel cafékulturen. Og det er en af grundene til, at københavnere ikke flytter til Samsø. Eller hvis de flytter til Samsø, så er det fordi, de tror, der er en café.” Så ja, fordommen passer, bare ikke på den måde, du måske troede.

ALLE FESTER, DRIKKER OG TAGER STOFFER HELE TIDEN

Fordommen: For at kunne udholde livet i den kolde, upersonlige metropol, der er København, selvmedicinerer byens indbyggere i alle døgnets timer. Står du i kø til flaskeautomaten i Netto? Fix. Er der trængsel i den noget så moderne metro? Sug. Ventetid på taxaen til Kødbyen? Snif. Til vejledermøde på uni? Bund. Pointen er, at københavnerne vælter gennem livet i en rus, der får William Burroughs til at ligne Chris Martin.

Passer det: Bruger byboere stoffer? Ja. Gør de det hele tiden? Nej, men københavnerne beruser dog sig selv i langt højere grad end resten af landets borgere. Ifølge en rapport udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed i 2013, har 3,2% af borgere i Region Hovedstaden mellem 16-64 år taget andre illegale stoffer end hash, hvilket er en smule højere end den næstmest narkoglade region, Midtjylland, hvor kun 1,9% af indbyggerne har brugt andre stoffer end hash. Dog er der lige under dobbelt så mange hashbrugere i København, som i landets andre regioner. Angående såkaldt binge drinking ligger Hovedstaden også i front tæt efterfulgt af Midtjylland og resten af landet. Fordommen passer altså rimeligt godt, endda helt ned på gymnasieniveau.

ALLE ER VENSTREORIENTEREDE

Fordommen: Alle københavnere bruger en stor del af deres tid på Papirøen, der fungerer som arnested for den urbane kommunisme. Her smasker de sig igennem columbianske vegetarretter, mens de diskuterer, om en skatteprocent på 100 i virkeligheden er høj nok, om grænserne er åbne nok, om Uffe Elbæk får taletid nok, og om ikke vi bare kan kramme og nusse os ud af problemer med terror og flygtningestrømninger.

Passer det: Ved sidste folketingsvalg faldt 65,8% af stemmerne i Københavns storkreds på partier til venstre for midten. Så ja, København har en relativt høj andel venstreorienterede – især iblandt de trendy, kulturradikale typer, som det er let at typecaste i forestillingen om, hvordan en “københavner” ser ud. Men med det at være en smeltedigel af en europæisk metropol følger naturligvis også det aber dabei, at der bor mange forskellige mennesker i København. Nogle handler i Irma og går i Vester Vov Vov, mens andre går på dates på en af Amagers uforholdsmæssigt mange Kentucky Fried Chicken restauranter. Ikke at din politiske overbevisning nødvendigvis afgøres af tykkelsen på fedtlaget i din kranspulsåre, men pointen er, at der bor mange forskellige mennesker i byernes by. København er en sød, lille regnbue af forskellighed, hvori den røde stribe bare tilfældigvis er en lille smule større, end det er tilfældet ved andre regnbuer. Fordommen passer ikke.

ALLE HAR TRENDY MEDIEJOBS

Fordommen: Enhver idiot kan flytte til et postnummer, der lugter lidt af storby, men det slår ikke til, hvis du vil kalde dig selv KBHÅ’er. Dertil kræves det som minimum, at du skaffer et arbejde, der kan forkortes til to-tre bogstaver: VJ, AD, DoP osv. Det er igennem disse typer jobs, at byboeren opdager, præcis hvor overlegen han er i forhold til resten af hans landsmænd, der slaver dagen igennem under komisk lange titler som salgsassistent eller postbud.

Passer det: Dansk Journalistforbund (DJ) er Danmarks største fagforbund for journalister, grafikere, kommunikationsansatte og fotografer. Kort sagt mediefolk. Og et hurtigt blik på forbundets medlemsstatistik afslører, at der bestemt er hold i fordommen om, at medietyper er for smarte til provinsen. Ud af i alt 17567 medlemmer bor hele 10729 af dem i Region Hovedstaden. Det svarer til 61,1%. Kun 3,4% af DJ’s medlemmer har i øvrigt valgt at slå sig ned i Region Nordjylland, men der er vel heller ikke meget at lave for medietyper i en region, hvor kun et absolut fåtal mestrer alfabetet?

ALLE ER I VIRKELIGHEDEN HELT TOMME INDENI

Fordommen: Bag den bredskyggede Pharell-hat, denimjakken og glimmersokkerne gemmer der sig et ligegyldigt, deprimeret menneske, hvis tilværelse er lige så tom som den store flaske Veuve Clicquot, man efterlader på bardisken efter en lang aften på Balthazar. Netop derfor drømmer disse sjæleløse overfladefetichister i al hemmelighed om en mere landlig tilværelse, hvor man kommer tættere på værdierne, hinanden og ikke mindst sig selv.

Passer det: Ifølge Sundhedsstyrelsens nationale sundhedsprofil fra 2013 er der ikke nogen særlig, geografisk forskel på danskernes mentale helbred. Folk er lige deprimerede i Nakskov som på Nørrebro, og dit psykiske velbefindende synes altså ikke at være betinget af, om du lever ligesom Bonderøven. Derimod spiller faktorer som uddannelsesniveau, arbejde og partnere (eller mangel på samme) en langt større rolle for dit psykiske velbefindende. Fordommen passer altså ikke.



