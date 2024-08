Vi fik en sommelier til at fortælle, hvilken vin der fungerer bedst med kebab

Denne artikel er oprindeligt udgivet af MUNCHIES Tyskland

Billy Wagner er sommelier på michelinrestauranten Nobelhart & Schmutzig i Berlin, så han er ikke lige typen, der spiser en kebab hver dag. Men da vi spurgte ham, om han ville møde os klokken tre om morgenen i metroen for at finde ud af, hvad man skal drikke til sin durum, så tøvede han ikke et sekund.

Vi satte Wagner op med Per Meurling fra Berlin Food Stories, som ved præcis hvor i byen, man finder den bedste kebab. De to eksperter mødtes på Kottbusser Tor U-bahn station – en station, der på det tidspunkt mest tiltrækker folk med mere lyssky planer – for at æde kebab og smage noget fancy vin.

MUNCHIES: Hvordan ville du beskrive smagen af en durum?

Billy Wagner: Fedtet, saftig, salt, cremet og måske en smule skarp i smagen. Den er jo ikke særlig kompleks. Den er lavet til at tilfredsstille de mest basale behov. Den er nem at forstå, og den er kendt for en smagsprofil, der også er nem at forstå.

Hvad skal man være opmærksom på, når man parrer mad og drikke?

Det er nemt nok: Tag mad ind i munden, og skyl det ned med vin. Mærk efter om de passer sammen. Det er bedst at have begge dele i munden på samme tid – hvis du sluger maden, og så drikker vin, vil kombinationen ikke være lige så tydelig. Bare glem, at din mor altid sagde, at du skulle tygge af munden før du drak noget.

Hvad der fungerer, og hvad der ikke gør, er et stort diskussionsemne – folk har skrevet tykke bøger om det. Men man skal jo i princippet ikke kun parre vin med mad, men også øl og cocktails. Jo mindre karakter en drik har, jo nemmere er det at parre den med mad. Drikken vil ikke modarbejde maden, hvis den ikke smager af noget til at starte med.

Den formidable vinsmagning kan du se her:

Hvilken slags vin er så bedst til en durum kebab?

Frugtholdige vine. Vin med æblenoter og syre, og så bobler. Forbindelsen med frugten – som man kender det fra for eksempel en riesling – og en boblevin som en champagne, passer rigtig godt til det cremede, salte og fedtede ved en durum.

Hvad kan man ellers drikke til, hvis man nu ikke har råd til vin?

En pale ale med frugtnoter, så længe den ikke er helt overgærdet. Og den klassiske tyrkiske salt-yoghurt ayran, selvfølgelig.

Hvad skal man undgå at drikke sammen med en kebab?

Alle drikkevarer uden karakter. Kebabben bliver hurtigt spist, men drikken holder lidt længere.