Vi fik en Uber-chauffør til at tage billeder af sine stive kunder

Velkommen til serien Frist-Person Shooter, hvor vi hver fredag giver to engangskameraer væk til folk med en lidt anderledes tilværelse. Sidste fredag sendte vi to engangskameraer til Arthur, der er chauffør for Uber og Lyft i LA. Til hverdag er han illustrator, men om natten tjener han lidt ekstra ved at køre stive folk rundt i byen.

Arthur brugte sin fredag aften i selskab med det, man med lidt velvilje kunne kategorisere som “spændende” godtfolk. I hans tilfælde dækkede kategorien over alt fra diverse technobajertyllende festaber til en gut, der bad Arthur holde foran sin ekskærestes lejlighed, hvor han så sad og drak en øl.

Efter endt vagt tog Arthur selv til privatfest, før han bestilte et lift hjem af den konkurrerende tjeneste Lyft, så han også kunne dokumentere oplevelsen fra passagersædet. Her er resten af de ting, som han fortalte os om sin aften.

VICE: Hvornår plejer du at begynde at køre?

Arthur: Et sted mellem klokken 8 og 10. Jeg er glad for jobbet, fordi arbejdstiderne er så fleksible. Jeg kører cirka fire nætter om ugen.

Er folk oftest flinke eller provokerende?

Kvinder er altid søde. Mænd er det som regel også, med mindre de er sammen med deres kærester.

Det ser ud, som om en af passagererne drikker ude foran bilen. Hvordan har du det med alkohol i bilen?

Jeg beder dem om at drikke ud, før de stiger ind. Men han var underlig, ham der. Da vi kom frem til destinationen, en boligblok, bad han mig vente ude foran i 20 minutter. Jeg troede, han ventede på en ven, men til sidst indrømmede han, at hans ekskæreste boede i bygningen.

Hvordan havde passagererne det med at blive fotograferet?

De fleste ville ikke fotograferes. Jeg troede, folk ville åbne lidt op i løbet af natten, men desto fuldere de blev, desto mindre havde de lyst til at blive fotograferet af en fremmed fyr med et engangskamera.

