Vi fik folk på Middelaldermarked til at pege på de mest middelalderlige ting i din hverdag

På hesteryg bjæffer en gul og sort ridder i fuld udrustning noget vredt ned til sin væbner, på hvad der lyder som tysk. Overalt er der telte og boder, hvor der bliver solgt alt fra grillspyd til rustninger, træsværd og hjemmelavede middelaldersmykker. Jeg er på vej op til en “mjød-lade” for at hente forfriskninger, da en flok på 20-30 mænd lunter forbi med sværd, skjold og lanser, mens de grynter i kor, som en scene taget direkte ud af Vikings.

Vi er taget i Valbyparken, der danner rammen om den 11. udgave af det københavnske MiddelalderMarked – og her er egentligt vildt rart. Tænk Roskilde Festival, bare en smule mindre. Og 1000 år tilbage i tiden. Ligesom det er befriende og afslappende at opleve den stemning, metalhoveder skaber på Copenhell, når de får en hel Refshaleø for sig selv, eller hvor behageligt imødekommende Rødovrehallen pludselig virker, når man fylder den med tusindvis af mennesker, der alle sammen elsker reptiler, sker der bare noget smukt, når man samler nok menneskers nørdede niche-passioner på et sted.



Men hvad skal vi med middelalderen i en tid, hvor vi kan bestille pepperoni-pizza til døren fra vores smartphone og leve et langt liv uden overhængende fare for at dø af pest?

Vi besluttede os for at gå på opdagelse i Valbys lille slice af middelalderen, i et forsøg på at få de mange entusiaster og reenactors til at oversætte deres passion til moderne hverdagsbegreber, der er til at forstå for os andre.

Marie, 35, web-programmør og Johan, 27, tømrer

De første indbyggere, vi møder, efter vi træder ud af 2017 og ind i middelalderen i Valby, er de to venlige og velinformerede svenske vikinge-entusiaster, Johan og Marie.

VICE: Hej Marie og Johan. Jeg tror allerede, at jeg har set tre forskellige “mjød-lader”, siden vi kom. Er mjød det mest middelalderlige alkohol, man kan drikke?

Marie: For vikingerne var det faktisk øl. Mjød var en fest-drik, som man for eksempel drak til store gilder.

Johan: Ordet honeymoon kommer faktisk af, at man drak mjød til bryllupper og i et par dage efter brylluppet. En “honninge-måne”. Men øl var det mest udbredte alkohol i middelalderen.



Hvad ville I så sige er den mest middelalderlige undskyldning for at blive hjemme fra arbejde?

Johan: Havde man et valg? Arbejdet skulle gøres. Ellers fik man ikke de ting, man havde brug for. Skulle du bruge et hus, måtte du bygge et hus.

Så I siger, at sygedage faktisk er en moderne luksus?

Marie: At have arbejde, som du ikke er nødt til at udføre – det er en moderne luksus.

Hvad er så den mest middelalderlige scorereplik?

Marie: “Vil du se, hvordan der ser ud inde i mit telt?”

Johan: Ja, den er historisk, men derfor kunne den sagtens stadig virke.

Marie: Den er måske mest for reenactors.

Her er ret mange telte…du taler måske af personlig erfaring?

Marie: I don’t kiss and tell.

Johan: But you kiss a lot.

Jeg kan mærke, at vi så småt bevæger os ind på den mere saucy side af vikinge- reenactment. Hvad så med det modsatte? Hvad er den mest middelalderlige måde at slå op med nogen på?

Johan: Det var ikke voldeligere eller vildere, end det er i dag. Vi mennesker har ikke udviklet os så meget, som vi tror, i løbet af de sidste 1000 år.

Marie: Mennesker er mennesker.

Johan: Teknologien har ændret sig, men vi er de samme mennesker. Vi tilpasser os bare de nye ting, som vi opdager og opfinder.

Apropos teknologi. Har du… set internettet for nyligt? Hvordan så kink ud i middelalderen?

Marie: Alt, hvad du kan forestille dig.

Johan: Prøv bare at se på gamle tegninger fra middelalderen, som munke og nonner har lavet.

Jeg fornemmer, at du virkelig har set nogle ting.

Johan: Det er ret beskidt. Trompeter stoppet op i røven på folk. Træer, fyldt med hængende pikke…piksnegle…

Wow. Her til sidst, hvad er det mest middelalderlige skæg, man kan gro?

Johan: Man kan flette det. Jeg tror, at det mest vikinge-agtige er at fylde det med guld og sølv.

Altså skæg-bling?

Marie: Man har fundet gravsteder med sølv- og guldperler i skægrester. Vikingerne blingede deres koner og sig selv. Jo flere ringe, din kone havde om halsen, jo mere velhavende var du.

Johan: Nogle gik med sølv om armen, så de bare kunne brække et stykke af, veje det, og betale for ting med det.

Nicki, 30, kontanthjælpsmodtager

“Vi er lige knap 30 mand, der skal have noget at spise i aften,” siger Nicki, og hælder, hvad der ser ud til at være flere kilo kødstykker i en enorm gryde, som han langsomt rører rundt i over et bål.

VICE: Hej Nicki, det ser lækkert ud. Kan du fortælle os den mest middelalderlige scorereplik, man kan fyre af, hvis man vil have en ungmø med hjem i teltet?

Nicki: Det er meget middelalderligt at have købt hende af hendes far.



Så det er ikke så meget en replik, som det er en pose guld?

Ja, eller et par køer. Og når hun nu er købt og betalt, så har hun ikke noget at sige nej til. Medgiften er scorereplikken.

Hvad er det mest middelalderlige, man kan drikke sig fuld i?

Selvfølgelig mjød og øl, men der var også ret meget vin i middelalderen. Ikke lige så godt vin, som det vi får i dag. Det gode har nok været sammenligneligt med papvin. Men øl drak vi, fordi vi havde dårlige vandressourcer. Så man gik direkte fra modermælk til øl, fordi vandet var giftigt, men kunne renses gennem gæringsprocessen.

Hvad med stoffer? Hvad er det mest middelalderlige narkotika, man kan indtage?

Der har været en del “lægeurter”, som i dag er ulovlige, fordi de er euforiserende. Det er en meget god ide at lade være med at brænde takstræ, hvis man laver indendørs bål – røgen er euforiserende.

Hvad er den mest middelalderlige måde at disse nogen på?

“Horeunge” eller “bastard”. At være født uden for ægteskabet. Det gik man meget op i, så det var en ret stor tilsvining. Skal man gøre det værre, så skal man foreslå, at personens mor har været en eller anden form for klovdyr – din far tog fejl af fåret, og så videre.

“Horeunge” og yo’ mama-jokes. Gotcha. Her til sidst, Nicki: Hvad er det mest middelalderlige, man kan foretage sig på internettet?

At hænge folk ud på internettet for noget negativt er i virkeligheden ret middelalderligt, da gabestokken jo var en helt almindelig måde at afstraffe folk for at have gjort noget forkert.

Så du siger, at Facebook-mobning er den moderne gabestok?

Ja, det vil jeg mene. Det er sjældent særligt konstruktivt.

Maria, 36, tekstilformidler

VICE: Hej Maria – kan du oplyse os om, hvad den mest middelalderlige scorereplik er?

Maria: “SÅ ER DER MJØD!”



Så du mener altså, at mjød er det mest middelalderlige alkohol, man kan drikke?

Ja. Honning er også enormt sundt. Ligesom man kan lave medicinsk cannabis i dag, er det også blevet muligt at trække ting ud i mjødprocessen for at gøre det langt mere gavnligt for kroppen.

Smart. Hvem vil du pege på som det mest middelalderlige medlem af vores kongehus i dag?

Det må være Dronning Margrethe. Hun er den anden Dronning af det navn, og den første levede i middelalderen. Og så nægter hun at gå af. Det er ret middelalderligt.

Hvad hvis du levede i middelalderen, men kunne få en ting med tilbage fra 2017? Hvad skulle det være?

Moderne kvindeundertøj. Og pencillin.

Jonathan, 23, fagtekniker i Forsvaret, Sasha, 20, studerende og Daniel, 25, kok

Vi stopper et ridderligt mini-optog, der kommer gående forbi. Vi får at vide, at Jonathan er ridderen, mens Daniel er hans beskytter og Sasha er fanebæreren. Mens vi snakker med de udrustede riddere, samler markedets “landsbyboere” omkring os, og jeg føler mig næsten transporteret 1000 år tilbage i tiden.

VICE: Hvad er den mest middelalderlige tilsvining?

Daniel: Som ridder ville det være at tage sin handske, gå hen til den anden ridder, der har svinet en til, og så smide handsken på jorden. Hvis den anden ridder så samler handsken op, så er der duel. Det gjaldt om at få modstanderen i knæ og virkelig ydmyge ham foran de andre – holde sit sværd over ham og sige “overgiv dig!”

Ærefuld udfordring og derefter komplet ydmygelse.

Daniel: Ja, lige præcis. Hvis det var bønder, så tog man bare deres ting. Du har en gris, den tager jeg.

Okay. Hvad vil I så sige, den mest middelalderlige scorereplik er?

Daniel: Som ridder har det ofte været med sang og kærlighed. Man tog sin lut op til vinduet og sang fine sange. Sangene handlede om at sige pæne ting om pigen og hendes familie. Og også at fortælle om sig selv – sige “jeg har penge” på en pæn måde, uden at være et svin. Man sang om, at “du har noget jeg vil have, og jeg har noget, du vil have.”

Her til sidst – hvad er den mest middelalderlige undskyldning for ikke at komme på arbejde?

Daniel (til Jonathan): Hvad ville du gøre ved mig, hvis jeg ikke mødte ind?

(Jonathan viser tavst og truende sit våben frem – en form for morgenstjerne.)

Sasha: Medmindre man manglede arme og ben og var krøbling, havde man ingen undskyldning. Ellers fik man bare ikke mad til sin familie.



Jack, 42, “snyder told og skat”

Jack går gennem markedet sammen med en ven klædt i munkekappe og bærer på en stor (næsten tom) flaske udefinerbart middelalder-spiritus.

VICE: Hey Jack – vild tand, du har om halsen.

Jack: Den er fra den sidste, der prøvede at lave et interview med mig.



Fedt. No pressure. Jack, hvad er den mest middelalderlige scorereplik, man kan fyre af?

Dengang var det jo, som det er nu. Det gjaldt om at have en stor hest og et flot sværd.

Ja, okay.

Det største sølv i pungen.

Yes, helt med.

Det har nok været noget med hierarkier og penge, ligesom i dag. Hierarkier og værdier.

Klart. Hvad er det mest middelalderlige narko, man kan tage?

Fluesvampe. Eller spids nøgenhat.

Er fluesvampe ikke giftige?

Jamen så var det noget med, at man gav dem til sin træl, eller til køerne. Og så drak man urinen derfra.

Seriøst?

Der er jo ingen, der rigtigt ved det, men det går man ud fra.

Okay, klart. Nederen liv, at være urin-træl. Hvad vil du sige er den mest middelalderlige undskyldning for at komme for sent på arbejde?

“Jeg var ude og piske trællen.” Eller: “Jeg skulle også lige voldtage tre trælle, inden jeg kom, jo.” Er vi færdige nu?

Bare to hurtige spørgsmål til: Hvad er den mest middelalderlige måde at dø på?

Ved sværdet. Eller ved kønssygdom.

Klart. Sidste spørgsmål: Hvad er den mest middelalderlige måde at have sex på?

Jacks ven – en høj mand klædt ud som munk: Sprøjtefri tantra.

Jack: Nej, for det var slet ikke opfundet dengang.

Munke-vennen: Tantra er 5000 år gammelt!

Jack: Det er at tage hende bagfra, rive hende godt i håret, så hun er helt spændt op – og så skal hun helst også have menstruation.

