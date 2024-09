Vi har talt med en drømmeekspert, der kan få dine mareridt til at gå væk

Illustration af Lucy Han

Den nu afdøde Margaret Fuller, som var for boganmeldelser, hvad Prince var for popmusik, sagde engang, at “det kun er drømmeren, der kan forstå virkeligheden.” Hun var nok ikke klar over det på det tidspunkt, men hun havde fat i noget, der senere ville blive betegnet som ‘dreamwork‘: En psykoanalytisk proces hvorigennem drømme dissekeres for at finde frem til de følelser, der ligger begravet dybt i vores forpinte sjæle.

Skikken er stadig i høj grad baseret på anekdoter og casestudier og har til formål at udforske følelserne og billederne i vores drømme uden nødvendigvis at nå frem til en definitiv betydning. Den newzealandske psykoterapeut Margaret Bowater, der har haft dreamwork som speciale i over 25 år, siger, at det er nøglen til at omdanne vores drømme og mareridt til værktøjer, som vi kan bruge til bedre at forstå skjulte, indre sider af os selv.

Det er virkelig vigtigt for os at være opmærksomme på vores mareridt – allerede fra barndommen.

Drømmehviskeren på fuldtid udgav for nyligt en bog kaldet Healing the Nightmare; Freeing the Soul. I den forklarer hun, hvordan vi kan omstrukturere vores mareridt, så de hjælper os i stedet for at hindre os. Fordi der er ikke noget bedre end søvn. Og dagtimerne er stressende nok i forvejen.

Broadly: Først og fremmest: Hvad er den egentlige definition på et mareridt? Margaret Bowater: Der er mange drømme, der kan være forstyrrende eller foruroligende uden teknisk set at være mareridt. Teknisk set er et mareridt en chokerende drøm, som vækker dig midt om natten, fordi du er bange for, hvad der kommer til at ske.

Klart. Hvorfor får vi mareridt?

De bliver som regel udløst af noget i det virkelige liv. De kan opstå som følge af traumatiske oplevelser, især hvis man er blevet udsat for vold. Folk, der bliver udsat for vold i hjemmet eller bor i en krigszone, har som regel mareridt. Eller måske har vi overværet en forbrydelse og frygter, at det også vil ske for os.

Tror du, at alle drømme har betydning?

De fleste drømme har betydning, men i vores hyper-refleksive, moderne tilværelse har vi tendens til ofte kun at have fragmenterede drømme. Det er ikke helt en historie i sig selv eller nok til at huske et tydeligt billede. Det er kun drømmeren, der kan bekræfte betydningen af deres drøm, men andre mennesker (som mig) kan hjælpe dem med at udforske den. Der er mange, der tænker, at jo hurtigere man kan glemme et mareridt, jo bedre. Men det er ikke tilfældet. Det er virkelig vigtigt for os at være opmærksomme på vores mareridt – allerede fra barndommen. Du kan lære af dine mareridt og lave om på dem, så de ikke bliver ved med at vende tilbage og skræmme dig.

I din bog snakker du om at “tæmme” sine mareridt. Hvad går det ud på?

Efter en klient er vågnet fra et mareridt og er afslappet, beder jeg drømmeren om at revurdere, hvad der er sket i deres mareridt og bevidst at finde på en bedre måde at afslutte historien på, så han eller hun ikke står hjælpeløst tilbage. For eksempel kan de forestille sig, at de påkalder en mægtig hjælper, der hjælper dem med at håndtere (drømme)situationen. Eller hvis der er nogen, der bliver slået ihjel, kunne man forestille sig, hvordan deres sjæl forlader kroppen for at drage ud på nye eventyr.

Man kan tage alle fantasiens ressourcer i brug. Når drømmen så engang vender tilbage, vil de have skabt en alternativ nervesti, og så ændrer drømmen sig. Det giver drømmeren en ny fornemmelse af overskud og magt. Jeg har hørt fra massevis af klienter, hvor stor en forskel det gør.

Et eksempel: En kvinde, der var blevet seksuelt misbrugt og bagefter konstant drømte, at hun blev overfaldet af en krokodille. Næste gang drømmen kom, hev hun en pistol frem og skød krokodillen. Hun havde omdannet den mentale sti i sin hjerne, så den ikke bare endte med hende i offerrollen. Den her gang tog hun styringen. Det var lang tid, efter overfaldsmanden var død, men hun havde haft den samme, tilbagevendende drøm i 30 år. Efter det var den pist væk.

Kan mareridt udgøre en reel, fysisk sundhedsfare for os?

Kroniske mareridt og åndedrætsproblemer er meget tæt forbundede. Der var også en kvinde, der tog kontakt til mig, efter hun havde været involveret i et trafikuheld. Hun var faldet i søvn bag rettet og sagde, at det var, fordi hun ikke fik nok søvn på grund af sine drømme.

Der er nogle mennesker, der har svært ved overhovedet at huske deres drømme. Hvordan kan vi blive bedre til at genkalde dem?

Der er mennesker, hvis job kræver, at de springer ud af sengen og farer direkte på arbejde, eller som har en partner eller børn, der forstyrrer dem. Hvis du bliver vækket af en alarm, leder det din opmærksomhed væk fra det, du lige har drømt. Du har brug for fem minutter, når du vågner, til lige at tjekke op på, hvad der foregik i dine tanker, før du vågnede. Skriv noter. Når først folk begynder at interessere sig for deres drømme, bliver de som regel mere opmærksomme på dem og bedre til at huske dem fuldt ud.

Hvad siger du til skeptikere, der mener, at drømme ikke har nogen betydning?

Alle drømmer. Hvorfor skulle drømme ikke have betydning, som alt andet i dit liv har det? Jeg tror, at skeptikere er bange for det, de måske vil finde i deres drømme. De går glip af halvdelen af deres livs erfaringer.

