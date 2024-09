Vi fik nogle unge danskere til at vise os deres køleskabe

Det er fedt at være voksen og kunne brødføde sig selv. Man kan hælde kinderæg indenbords, til man skammer sig, eller invitere opgangen på bouillabaisse – der er i teorien frit valg på alle gastronomiske hylder. Men med en travl hverdag og en begrænset indkomst bliver det for mange et spørgsmål om den hurtige, billige løsning, hvorfor vi så ofte sidder og fylder os med leverpostej og ristede løg over køkkenvasken til sent ud på natten. Fordelen ved det er selvfølgelig, at man så har desto større økonomisk råderum til at hamre små sure og flaskeøl torsdag, fredag og lørdag, før man søndag må hente take-away for at komme på ret køl, så ugen kan starte forfra.

Jeg var nysgerrig på, hvordan min generation prioriterer deres ernæring, så jeg tog hjem til seks unge og spurgte dem til deres køleskabe.

SANDRA, WEBREDAKTØR

VICE: Det ser ud som om, du har ret godt styr på dine madvarer. Er det dyrt for dig?

Sandra: Tjaeh, jeg bruger ca. 700 kroner på mad om ugen. Jeg har valgt at få en del af mine ingredienser fra Årstiderne, fordi jeg prioriterer økologi og kød fra glade dyr. Jeg går i det hele taget en del op i dyrevelfærd, og så er det også bare en god måde at spare tid og penge på.

Og så ser det også ret appetitligt ud.

Jeg bliver glad i låget over at åbne mit køleskab, når det bugner af lækker mad – også selvom det er lidt af en omgang Tetris at få plads til det hele.

Hvad så med alkohol? Har det en stor post i ugebudgettet?

Jeg bruger nok 200 kroner på det. Jeg køber altid et par flasker god rødvin på tilbud og nogle kolde øl til køleskabet. Til gengæld bruger jeg ikke så mange penge på drinks i byen – både min kæreste og mine venner er glade for at starte festen derhjemme.

Går du meget ud og spiser?

Nej, jeg spiser egentligt kun ude, hvis vi skal fejre nogens fødselsdag eller lignende. Mine venner og min kæreste bor alle sammen i nabogaderne, så det er super nemt at mødes hos folk, hvis man ikke gider spise hjemme.

STEFFANIE, LÆSER FOTOGRAFISK KOMMUNIKATION

VICE: Hvor er al din mad?

Steffanie: Mit køleskab er som regel ret tomt, men der er altid smør, en halvtom mælk til kaffen, havartiost, gulerødder, appelsiner, soya, chilisauce og ketchup.

Hvad står det dig i?

Jeg bruger nok omkring 300 kroner på mad og 500 kroner på alkohol om ugen.

Hvilken slags mad er du bedst til at lave?

Vietnamesisk, spicy mad og alt med brød, smeltet ost eller chokolade. Noget af det, jeg laver mest, er stærk thaimad med kylling og grøntsager, salat og rugbrødsmadder med ost, avocado eller smør – og så køber jeg alt for ofte de der kerneboller med smør og ost fra Khiosk, cappuccinoer og små åndsvage ingefærshots til overpris, fordi jeg tror, det kompenserer for alle de boller med ost. Grillspyd fra kebabben er også altid godt. Faktisk laver jeg næsten aldrig mad; det sørger min kæreste for, hvis ikke jeg spiser takeaway eller førnævnte ostemadder.

BUSTER, HJERNEFORSKER

VICE: Hvad er din yndlingsret?

Buster: Jeg laver mest meget enkel og sund mad, men min yndlingsret kalder jeg djævlens natmad. Det er en simpel tomatsauce med rigelige mængder chili, hvidløg, forskellige grøntsager (hvad man nu har), fuldkornspasta og kidneybønner. Den skal være stærk! Udover det så laver jeg også en rimelig god tunsalat.

Hvad koster mad og drikke dig om ugen?

Minimum 500 kroner til mad og cirka 200 kroner til alkohol. Jeg kan godt lide at købe en god rødvin, som jeg kan tage et glas af i løbet af ugen.

Hvor klamt tror du, dit køleskab er i forhold til dine venners?

Jeg tror, mit køleskab er meget standard. Jeg er ikke en rengøringsfreak, men jeg orker selvfølgelig heller ikke, hvis det er for ulækkert. Det kan du jo selv bedømme.

MORTEN, LÆSER ERHVERVSØKONOMI OG JURA PÅ CBS

VICE: Hvor mange penge bruger du på mad om ugen?

Morten: Jeg bruger nok omkring 1500 kroner på mad om ugen, men det er kun, når jeg ikke er hos min kæreste. Til sammenligning går der 500-600 kroner til alkohol.

Hvor klamt er dit køleskab i forhold til gennemsnittet?

Altså, mit køleskab er aldrig klamt, men det er lidt tomt ind imellem. Det er meget enten eller: jeg elsker at have køleskabet fyldt op med lækre ting, men hvis jeg har nogle travle perioder, hvor jeg ikke er så meget hjemme, kan det godt gå hen og være lidt mere sparsomt indrettet.

Hvilken slags mad laver du oftest?

Generelt er jeg nok bedst inden for rammerne af det italienske køkken, og så elsker jeg pasta.

LUMA, MEDICINSTUDERENDE

VICE: Hvor mange penge bruger du på mad og alkohol om ugen?

Luma: Jeg er gravid, så jeg bruger ikke så mange penge på alkohol lige nu, men mad bruger jeg måske 500 kroner på. Men nu spiser jeg nok mere hjemme, end jeg plejer, så jeg bruger nok lidt færre penge end normalt.

Er du god til at lave mad?

Jeg er rimeligt god, men jeg synes det er lidt kedeligt, så det skal helst gå stærkt. Jeg kan godt lide at spise god mad, men jeg keder mig, når jeg laver det.

Hvilke retter laver du så mest?

Det skal være lidt let. Jeg spiser ret mange æg, føler jeg. Jeg spiser til gengæld ikke så meget kød; den står mere på salat og grøntsager. En rugbrødsmad med æg, tomater og mayo eller leverpostej er også en god klassiker.



Går du meget op i at være sund?

Ja, det gør jeg. Det har jeg nok gjort siden gymnasiet. Det gælder blandt andet om at spise nogle gode olier – levertran og sådan en kvindeolie for eksempel.



Gør det dit køleskab lækrere end dine venners?

Ja, lidt tror jeg. Jeg kan godt lide at købe ting af ordentlig kvalitet, økologisk og så videre, så det er nok lidt lækrere.



Lugter det skidt?

Det lugter aldrig. Jeg smider alt ud, hvis det begynder at lugte dårligt. Det er sådan noget, man ikke må sige, fordi det er madspild, men jeg går helt i panik, hvis jeg ikke ved, hvad det er, der lugter.



Karoline, kemiker

VICE: Er du god til at lave mad?

Karoline: Ja, jeg er sådan hverdagsgod, men ikke gastronom eller noget. Jeg er lidt udfordret, fordi min kæreste lever vegetarisk. Det gør jeg sådan set også selv, men jeg er ikke så stringent omkring det lige i øjeblikket, fordi jeg er gravid.

Går du meget op i at holde dit køkken rent?

Ikke specielt meget, altså ikke andet end det basale. Jeg tror faktisk, at lidt bakterier i køkkenet kan være sundt en gang imellem. Altså, jeg kan ikke lide, at der står gammel mad i vasken og sådan, men jeg går ikke så meget op i, om køkkenbordet er tørret ordentligt af.

Okay, så hvordan tror du dit køleskab lugter i forhold til gennemsnittet?

Fint, faktisk. Der er tit rester fra dagen før, så det er ikke helt klinisk, men jeg kan ikke lide at have gamle madvarer i mit køleskab.

Bruger du mange penge på mad og alkohol?

Alkohol bruger jeg jo ikke penge på for tiden, men jeg har alligevel altid alkoholfri øl stående. Bortset fra det så tror jeg, min kæreste og jeg bruger rimeligt mange penge, fordi vi køber økologisk. Nok omkring 800 kroner om ugen eller noget i den stil.

Tak, Karoline.

