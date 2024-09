Svenskerne synes vi er nogle dyresexglade højrefløjsracister

Du kender sikkert Sverige bedst som landet, der bestemt ikke er Danmark. Men selvom vi har brugt århundreder på at hugge hovederne af hinanden, er vores historisk anstrengte naboskab heldigvis blevet bedre med tiden. Det ændrer selvfølgeligt stadig ikke det faktum, at svenskerne er markant anderledes end os gode, dejlige danskere. Fordommene og stereotyperne lever i hvert fald i bedste velgående: svenskerne er altid pisse stive, deres modesans får Flava Flav til at ligne Paul Newman og de er i det hele taget borgere i Skandinaviens helt eget trejdeverdensland (ved nogen overhovedet, hvad der foregår i deres kæmpe skove? Lad os antage det værste). De er selvfølgeligt også alle sammen blonde og lækre, men lad nu det ligge.

Og ligesom vi har vores fuldt ud berettigede og generaliserende fordomme om svenskerne, så har de også deres stereotype forestillinger om os danskere. Så vi fik vores svenske kollegaer til at fortælle os, hvad de egentligt tænker om os fra Danmark. Her forsvarer vi os så.

Videos by VICE

Alle illustrationer af Alex Jenkins.

VI DRIKKER MEGET FOR MEGET

Kender du nogen, der ikke har kastet op i en bus? Man skal tænke over det ikke? Vi bor i et land, hvor J-dag nærmest er en helligdag, hvor vi stolt brystede os af at have en af de mest fordrukne ungdomme i verden en overgang og hvor størstedelen af vores musik- og kulturscene sponsoreres af ølproducenter: Ny Carlsberg Glyptotek, Carlsberg Fondet, Roskilde Festival, Grøn Koncert, The Floor is Made of Lava’s karriere… Vi kunne blive ved hele dagen, men pointen er, at mange af os slider ugen igennem i jobs, vi egentligt ikke gider at have, og så bruger vi glædeligt vores sparsomme fritid på at fylde mavsen med fermenteret humle til vi ikke kan huske, hvordan vi kom hjem, eller om der blev brugt kondom.

Det er selvfølgeligt alt sammen ligegyldigt, hvis bare vi kan blive enige om, at svenskerne drikker mere end os.

VI PRØVER FOR HÅRDT PÅ AT VÆRE HIPSTER-SMARTE

Jeg ved ikke, om vi prøver for hårdt, men vi prøver ret hårdt. Vi har for eksempel den højeste WMI ratio i verden (Weekday-butikker pr. million indbyggere) på omkring 0,89 over for vores naboers 0,63. Touché, Sverige.

VI ER RØDHÅREDE

De sidste par års tid er der blevet hated urimeligt meget på vores rødhårede medmennesker i alle internettes afkroge. Men de er jo fuldstændig lige som os andre, og bør behandles på lige fod med dig og mig og folk, der går i cirkus. Når det er sagt, så tror jeg ikke vi er specielt rødhårede. Det er Irland, I tænker på…

VI ER ALLE SAMMEN HØJREFLØJSRACISTER

Jep, Danmark er i høj grad blevet et arnested for højrefløjs-entusiaster. Kan I for eksempel huske dengang, vi alle sammen troede at en universitetsstuderende var terrorist, fordi han var mørk og nervøs for sin eksamen? Det var ret vildt. I en kort overgang havde vi endda også vores egen sektion af PEGIDA, men de har skiftet navn nu. Lidt ligesom ISIS. Der er ikke meget der tyder på, at udviklingen vil stoppe inden for den nærmeste fremtid, og det bliver i det hele taget spændende at se, hvordan det vil påvirke det kommende valg. Det skal dog understreges, at man selvfølgelig ikke er racist, bare fordi man ligger til højre for midten.

VI KAN IKKE DANSE OG VED INTET OM AT CLUBBE

Øh, undskyld, har I måske ikke hørt om Twerk Queen og Søpavillonen? (Hvis ikke I har, undskylder vi, og vil gerne invitere jer på besøg en dag).

VI ER ALT FOR GLADE FOR SANDWICHES

Hvad er det med resten af fucking Europa/Verden, der gør, at de ikke kan lave en ordentlig sandwich? Så snart man kommer til et land, hvor parfumer og kondomer får hver deres lille tyverisikre plasticæske i supermarkedet, så kan man kun få bløde, hvide trekanter med agurk, ost og våd, svedende skinke – det man i den kulinariske verden refererer til som “bæ”. Det burde ikke være så svært, men det er det åbenbart. Jo, vi er glade for sandwiches, men jeg føler efterhånden også, at det er vores pligt at uddanne resten af Europas sandwich-analfabeter i den ædle klapsammens kunst. Selv tak, Verden.

VI HAR ALLE SAMMEN SEX MED DYR

Det er sådan en 20. april 2015 ting at sige. Jo, vi plejede at være cool med det. En ged i ny og næ, en hund hist og her – det var alt sammen fint, så længe dyret ikke led overlast. Men vi har ændret os nu. Med Dyre-Dan i spidsen har staten indset, at det var forkert at kopulere sagesløse pelstotter, og nu er det så føjet til listen over ting der også er for klamme i lovens øjne. Det er dermed ikke sagt, at vi alle sammen elsker at bolle dyr – det er altid blevet set lidt skævt til om du vil. Ikke desto mindre er vi kede af misforståelsen – det er nu ulovligt at elske med dyr i Danmark, og vi kunne godt tænke os at være kendt for noget andet nu, tak. Vidste I for eksempel, at Metallicas trommeslager er dansk? Ret sejt, hvis du spørger mig.

MÆNDENE HAR STORE NÆSER OG PIGERNE HAR LANGE PÆNE BEN

Vi mænd har store næser, så vi bedre kan lugte til vores sandwiches. Ja, nogle piger har lange pæne ben, men nogle mænd har også lange pæne ben… og nogle heste har lange, lækre, tonede, muskuløse, kraftfulde, svedglinsende ben.