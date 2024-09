Vi jagtede frølår på en golfbane

I vores klumme Hunter/Gatherer får vi indblik i, hvordan opfindsomme – og sultne – mennesker skaffer mad i det fri. I denne omgang lærer to kvinder kunsten at jage frøer på en golfbane.

Tidligere på sommeren kontaktede Keara og jeg den anmelderroste kok Iliana Regan fra Chicago. Vi ville vide mere om Ilianas erfaringer med fouragering—den primære måde vores forfædre fra tiden før landbruget skaffede føde på. Fouragering har fået lidt af en genopblomstring i haute cuisine på en til tider tåkrummende måde. Iliana virkede dog anderledes. Selv på afstand. Der er noget lunefuldt men ligefremt over alt, hvad hun foretager sig. Vi ville gerne tættere på hende og bad derfor om lov til at tage med hende på en ekspedition.

Regan var klar og foreslog, at vi kørte en tur til Indiana. Hvad vi så, følte og oplevede på den golfbane kan slet ikke beskrives—jeg overdriver ikke, når jeg siger, at den fuldstændig transformerede måden, vi tænker om mad og madens ophav på—men vi gjorde vores bedste.

Anmærkning: Nogle frøer led overlast under tilblivelsen af denne historie. Da vi spurgte ind til det etiske aspekt af måden at jage på, svarede Regan følgende:

“Det er et godt filosofisk spørgsmål, og det bør rettes mod alle former for jagt og landbrug etc. Jeg er sikker på, at der er en eller anden form for mishandling involveret. Jeg elsker at opdage nye smage og råvarer, der ikke er lette at få fat i i butikkerne. Jeg vil hellere spise proteiner fra naturen end fra en gård eller fabrik. De her frøer har levet en pænt god frøtilværelse lige indtil den nat, vi fangede dem.”

Første del: At fange en frø For det første: Saml nogle venner og find vej til den nærmeste golfbane med vådområder; søer, damme og den slags. Tag afsted ved skumringstid i sommerperioden. Så vil himlen langsomt blive dyblilla. Luften vil dufte af græs og være klæbende fugtig. Bevæg dig henover den våde golfbane, mens lyset fra jeres lommelygter søger gennem græsset. I nærheden af vand vil i pludselig støde på et større sortiment af slimede gespenster. Det er mørkt, men overalt omkring dig vil du kunne høre noget, der lyder som en masse hjemmelavede guitarer med elastisk strenge. Kan du høre dem? Tillykke: Du har fundet guld. Et regulært overflødighedshorn af frøer.

Hvad gør frøjægeren—eller ‘giggeren’ som de kaldes— så nu? Udvælg en særligt, flæsket, saftigtudseende frø; derefter skal ‘stunneren’—den med den stærkeste lommelygte—lyse direkte ind i øjnene på frøen. Dette er et gammelt trick. Lyser man lige ind i frøens øjne, bliver den som lammet.

Derefter skal ‘giggeren’ snige sig ind bag ved frøen… langsomt… og i en og samme bevægelse, skal en ‘gig’ – et treforklignende høtyvsagtigt spyd – kastes dybt ind i frøen og ned i det omkringliggende mudder. Derefter skovles frøen op, når man er sikker på, at dyret er spiddet.

Skovl så mudder, ukrudt, og frøen – der på trods af at den er spiddet af en høtyv stadig spjætter – op i luften. Voila. Nu har du skaffet dig selv et par rå cuisses de grenouille (frølår.) Put frøen i en plasticpose og bevæg dig videre. Forsøg at ignorere følelsen, der rammer, når det går op for dig, at du lige har spiddet et levende dyr og potentielt set punkteret både lunger, mave og hjerte. Iliana havde allerede advaret os mod dette flere timer forinden, da hun delte et særligt grusomt minde fra en tidligere frølårsjagt. Hun havde stillet en vrikkende plastikpose på køkkenbordet derhjemme og trukket lår efter lår op ad posen, mens hun forundret kunne konstatere, at frøerne allerede var faldet fra hinanden. “Når jeg kommer hjem,” fortalte hun, “vil deres indvolde allerede hænge ud af dem.”

Anden del: Elizabeth Restaurant Det kan godt være, at Ilianas køkken er en slags skærsild for frøer, men det er også stedet bag en af de mest ekstraordinære spiseoplevelser i Chicago. Det villle man dog ikke kunne gætte, når man ser det udefra. For den udenforstående er Elizabeth Restaurant usynlig. Den ligger bag en støvet butiksrude på Lincoln Square; umærket bortset fra nogle små, fine bogstaver på døren.

Så snart man er indenfor udfolder restauranten sig foran en som et æterisk og rustikt eventyrland. Det er Ilianas base (selvom hun håber, at hun kan udvide snart og allerede har planlagt at åbne en ramen-restaurant i nærheden.) En “billet” til en af Ilianas middage koster et sted mellem 75 og 160 dollar (500 og 1000 kroner), afhængigt af drikkevarerne.

Iliana leder os ind i restauranten, hvor hun er ved at afrunde et møde med sit personal omkring den kommende menu. Hun viser os ud i køkkenet, der lugter af eddikelage, ud ad bagdøren og hen mod en garage, hvor vores jagt-bil holder og venter på os.

Iliana virker som den slags menneske, der godt kunne tilbringe en søndag aften på sofaen med Stranger Things på TV’et. Ikke den slags, der spidder frøer med en trefork. Men hun viste mig, hvordan man jager og dræber padder på en golfbane.

Hun er gået på jagt, siden hun var barn, hvor hun sammen med sin far forsøgte at skyde kalkuner (ofte uden den store succes). Hun mener, at hvis man vil spise kød, skal man også kunne slå det ihjel selv. Men hun er stadig en smule sart, når det gælder frøer – og det er også derfor, at hun pacificerer dem ved at putte dem i fryseren, når vi har fanget dem. Det giver hende tid til at tage sig mod til at hugge deres hoveder af. “Iliana er ikke særligt god til at ‘gigge’,” fortæller hendes partner Tonya. “Det er derfor, vi skal hente Getty.”

Vi hopper ind i en Toyota med Iliana og Tonya og kører ud i Chicagos milde aftenluft.

Tredje del: Rejsen Før vi tager på jagt, er vi nødt til at foretage to stop. Først skal vi hente William “Getty” Pikora, Ilianas barndomsven, som er en ekstraordinær frøjager. “Getty” er opkaldt efter Rush-forsangeren Geddy Lee, og han er drenget og tætbygget. Han tager et hurtigt kig på vores ‘gigger’ af træ og er ved at dø af grin. Han løber indenfor og kommer tilbage et par sekunder senere med en krom-blå ‘gigger’, der er tre gange så lang som vores. “Den her skal nok fange dem,” forsikrer han os. Han er den af os, der ved, hvor frøerne er, og den der leder os hen til golfbanen—men først efter at vi har været en tur forbi Dairy Queen, hvor vi får softice og chilidogs. Det er vigtigt med forsyninger, når man skal på jagt, men jeg kommer virkelig til at betvivle mit valg af energikilde, de Getty smadrer sin gig ned i sølet og hæver den første sprællende og lemlæstede frø op i luften. Da kan jeg mærke min kagedejsfyldte mavesæk slå knuder på sig selv.

Måske er det fordi, Iliana kan fornemme mit ubehag, at hun rækker os en dunhammer og fortæller os, at vi skal gnave på bunden. Det smager som en blanding af agurk og palmehjerte.

“Der er et pragteksemplar,” siger Getty og rækker mig høtyven. “Vil du prøve?”

Efter et par sekunders tøven går det op for mig, at Iliana har ret: hvis jeg kan spise dyr, bør jeg også være i stand til at spidde dem selv. Jeg griber fat i treforken. Det viser sig, at det er overraskende nemt at spidde frøerne, hvis man kan få lyst dem i øjnene. Jeg fører gig’en ned i mudderet, plukker den spjættende frø af spidsen og forsøget at smide den ned i skraldeposen. Men den undslipper.

Jeg har det elendigt, men Getty forsikrer mig om, at den sandsynligvis vil overleve. “De er nogle robuste små sataner,” siger han. “I værste fald vil den blive spist af en fugl.”

Vi cirkler rundt om dammen to gange, mens vi fylder posen med op med et dusin frøer, før vinden begynder at tage til, og regndråber begynder at bombardere vores mudrede hænder og fødder. Vi har kun et par minutter til at nå tilbage til bilen. Lyn elsker lynafledere, og det eneste i miles omkreds, der passer på den beskrivelse, er Gettys høtyv.

Vi beslutter os for at stikke af, men på vej tværs over den våde og forladte golfbane, kan Getty alligevel ikke modstå fristelsen af endnu en fangst. “Hvad LAVER du?!” skriger jeg, mens Getty griner og spidder den enorme frø. Vi når hen til bilen i sidste sekund; lyn og tordenskrald deler himmelen i to, da jeg smækker passagerdøren i, og vi forlader stedet med vores fangst i bagagerummet.

I løbet af den lange tur hjem kan jeg ikke lade være mede at tænke på, om frøjagten ville ændre mit forhold til kød. Jeg har aldrig været på jagt før, og der er helt sikker forskel på at æde en kyllingenugget og at spidde en frø med en trefork og holde fast i den spjættende, slimede og stadig levende frø, velvidende at man skal æde dens frølår i løbet af den følgende dag eller to (Iliana insisterer på at frølårerne skal spises indenfor to dage for at bevare friskheden). Regnen hamrer ned på køleren, men larmen drukner ikke det spektakel, der udspiller sig omme bagi—klumpen af tilskadekomne frøer forsøger at flygte fra den sammensnørede plastikpose.

Men dødskampen stilner af i takt med, at vi nærmer os Chicagos højhuse og Elizabeth Restaurant.