Vi forvandlede vores taghave i New York til et nordisk paradis

Som opvarmning til denne weekends MUNCHIES Festival i New York, fik vi nogle fantastiske gæstekokke til at samles på vores taghave i Brooklyn.

Menuen bestod af otte retter sammensat af Frederik Berselius fra Aska i New York, Mikkel Marshall og Morten Falk, der begge har arbejdet på Kadeau, og Sayan Isaksson fra Esperanto i Stockholm.

Aftenens hovedperson var kongekrabbe, der både figurerede i en krabbesalat og i Morten Falks torskeret, der ydermere var spædet op med nordisk nektar: akvavit.

Berselius serverede norsk regnbueørred med syltede ramsløg, mens Isaksson grillede helleflynder penslet med oksefedt. Ved siden af var der en kop dashi lavet på fiskeben.

Cocktailsene var lige så vilde som maden; Geofffrey Canilao fra Balderdash i København serverede en meget nordisk udgave af en gin og tonic, der både indeholdt grøn æblesorbet og bævergejl. Søren Krogh fra Stork Concepts mixede gin med macererede blommer, skovsyre og smukke blomster fra MUNCHIES-haven.

Vejret var sikkert dødssygt hjemme i Skandinavien, så denne aften bød virkelig på det bedste af to verdener: En varm sommeraften i New York, nordisk skaldyr og iskolde drinks.

Befinder du dig i New York i weekenden, kan du selv få lov til at smage på alle de her Skandinaviske lækkerier til MUNCHIES Festival. Vi ses. Skål!