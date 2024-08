Vi friturestegte dansk julemad for at se, om det blev endnu bedre

Julemad er som et animalsk styrtbad. En syltet lavine af alt det gode i livet: Fedt, sukker og sprut.



Vi spiser kartofler stegt i sukker og overhældt med flydende andefedt. Chips med sovs. Ris med smør, fløde og sukkersovs med et ceremonielt kirsebær. Mindst to slags steg. Det hele skinner brunt og brændt.

Nogle vil have and, mens andre mener, at fjerkræ er bandlyst på denne hellige dag. Nogle elsker at vælte en skål hvidkål med kanel og eddike sammen med deres medister, mens andre ser det som civilisationens forfald.

Men julen bør være en tid, hvor vi samles på tværs og på trods af vores daglige uenigheder og glæder os over, at vi har hinanden. Og snaps. Så frygt ej, for der findes en metode, der gør julen mere spiselig for selv den største julehader. En kulinarisk revolution, som vil få julestemningen til at stige til hidtil uhørte højder:

Friture.

Ligegyldigt om du elsker eller hader julemaden, kan det vel kun være en forbedring at dyppe mad i boblende olie, og derfor har vi valgt at panere og fritere et helt julemåltid.

Setuppet er spartansk: En frituregryde på taget af vores kontor overfor Kongens Have, tre skåle fyldt med henholdsvis mel, pisket æg og panko-rasp, et sortiment af julemad fra klejner til marineret sild, og den susende nordenvind og Den Kongelige Livgarde som soundtrack til oplevelsen. Lad os komme i gang!

Marinerede sild

I bund og grund er det her et ekstremt take på genren ‘stegt sild’. Paneringen hænger godt fast på den hvide sild, og når man bider gennem sprød panko, smelter fileten næsten i munden. Som en lykkelig bastard mellem fiskeoliekapsler og fyldte chokolader fra Anthon Berg-guldkassen. Marinaden smager stadig igennem, men den er knap så spids. Note to self: Det er værd at overveje, om man vil friturestege silden som det første og risikere, at der er fisket eddike-spor i olien resten af tiden. På den anden side: hvad der sker i fritøsen, bliver i fritøsen.

Risengrød

Det her er en no-brainer: I bund og grund har vi jo gang i en sød fortolkning af den italienske arancini, som stadig er blød og kærlig i midten og knasende sprød uden på. Som en varm og saltet pendant til slikskålens snebolde overrasker de små kugler med et indre, der smager af varm Risifrutti og ligner, at en nisse har knækket sig efter en våd nat med hvid glögg. Men det slår klatklager helt uden at prøve, så vi ved godt, hvad vi skal kaste os over efter den der krudtpind 1. juledag.

Brunede kartofler og flæskesteg

Kartoflerne er fra glas (Selvfølgelig! Hvem fanden tror du vi er? Bo Bedre?), og de er karamelliseret i en pandefuld smeltet sukker i en halv time. Desværre fordufter en del af sødmen, når kartoflen bliver friteret, men alligevel er det her paneringsporno fra den mest uartige skuffe. Friturestegte brunede kartofler går perfekt sammen med den friturestegte flæskesteg, som er forvandlet fra en skive gråt svin til en spændstig schnitzel. Vi mangler bare små kugler af friturestegt sovs for at fuldende treenigheden. Det her er mad, Torsten Schack kan forstå.

Æbleskiver

Dagens eneste skuffelse. Vi er vant til, at friture forbedrer alt, og her står vi tilbage med status quo. Den stegte æbleskive smager simpelthen stadig af æbleskive. Det er langt fra en katastrofe, for har du smagt æbleskiver? Du ved godt, hvor geniale de er. Alligevel havde vi håbet at få løftet den sfæriske vaffel til en luftig dessert-nugget. Meh …

Klejner

Klej…. hvad for noget? Jo, du kender dem godt. De der tørre, friterede småkager, du altid får serveret hos din oldemor i Vestjylland. De der småkager, der er formet som en østers. Eller en kusse. Købeklejner er egentlig en fornærmelse mod friturens kunst, men et ekstra bad i panering vækker dem til live. Samme metode kan bruges til at genoplive daggamle klejner, der er blevet bløde og kedelige. En lille bonus er, at de dobbeltfriterede klejner ligner små stykker fried chicken, så her er løsningen til den veganer, som gerne vil være en del af fællesskabet uden at spise kadavre.

Vaniljekranse

Råmaterialet er ikke kunstnerisk luksus-bagværk proppet med smør og ægte vanilje til narkopriser. Vi holder os til de syntetiske småkager fra Netto i en rød bøtte, og de kan blive årets julehit, hvis du følger vores anvisninger. Som ved et sandt julemirakel kommer kransene til at smage som en vaskeægte donut, bare med mere tekstur. De fine konturer fra sprøjtetyllen består og kan anes gennem sprødstegt panko. Det er dagens åbenbaring.

Således kom vi et par syvmileskridt tættere på graven. Arterierne stopper, og vores fingre lugter af friture – og ganske lidt af marinerede sild – da vi slikker på dem for at få det sidste med. Hjertet slår anstrengt og uregelmæssigt, men kan vi dø lykkelige, for vi er fedtet ind i beskidt rapsolie.

Julen er hjerternes fest, og måske også hjertesygdommenes fest, men det kan også være friturens fest. Og inden helseapostlene kommer for godt i gang, og du begynder at anklage os for sundhedsskadelig virksomhed, så husk på, hvad der står i juleevangeliet (Lukas, 2 : 9-11):

”Da stod Friturens engel for dem, og Friturens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem: ”Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I skal dybstege alle jordens gaver, thi kun således kan I mærke, at I lever.”