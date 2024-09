Vi gav folk penge og tog billeder af deres reaktioner

Folk har som regel et kompliceret forhold til penge. Fra “det er noget man har, men ikke taler om” til den mere velkendte variant “jeg har ikke nogen,” hænger tegnebogens tykkelse uløseligt sammen med vores muligheder, og for mange, deres stolthed. Det var måske derfor at den ekseptionelt corny YouTube “social experiment” video af en fyr, der forklædt som hjemløs giver penge til forbipasserende, gik viral for et par uger siden. Den første jakkesætsbærende herre, som den falske hjemløse forsøger at give penge til, svarer ganske rigtigt også igen med “I don’t need your fucking money, you asshole. I could fucking buy you.”

Vi sendte Morten Lundrup ud i København for at give tilfældige folk 20 kroner og tage billeder af deres reaktioner: en del mente han var et pikhoved, mens langt de fleste gav pengene tilbage. Han har tidligere skudt ting som ligbrændinger i Indien, men serien her var det mest grænseoverskridende projekt, han nogesinde har haft.

Her er billederne.