Vi gav Hôy la et engangskamera med til Japan, og hun gav os de her billeder

Udover at have gjort sig til Københavs faste leverandør af intens og behagelig triphop med en beskeden håndfuld stærke singleudgivelser gennem det sidste års tid, har den norske sangerinde Hôy la også en sans for asiatiske eventyr. Hun har opsøgt obskure malaysiske pladeselskaber på jagt efter kinesiske samples. Hun har navngivet sig selv “undskyld mig” på vietnamesisk. Og nu har hun også været i Tokyo og lave alle mulige vilde ting.

I sidste uge udkom videoen til hendes seneste single, “Purple”, en æstetisk tilfredsstillende billedkavalkade af Ingri Høyland “Hôy la” Kvamstad, der ser vildt sej ud i Japan. Men det var ikke det eneste, hun fik lavet på sine otte dage i Pokémons moderland, hvor hun også skød en anden video og spillede tre koncerter.

“Til første koncert spillede vi for nogle ultrasmarte Tokyo-folk, som var meget skeptiske til at starte med,” griner Hôy la. “Men til vores næste koncert var vi headliner, der var support på, og folk var helt oppe at køre. Det endte med, at vi blev inviteret med ud og spise sammen med 21 japanere.”

Fordi vi godt kan lide eventyr og engangskameraer og Hôy la, gav vi sangerinden et engangskamera med i tasken for at dokumentere sin rejse. Smæk hendes brusetablet for sjælen af et triphop-bagkatalog på, og scroll videre for at se Hôy las engangsbilleder fra Japan:



