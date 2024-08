Vi genskabte Justin Timberlakes ‘Man of the Woods’-billeder med en dukke af ham fra NSYNC-tiden

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey USA

Hør her, folkens. Vi havde egentlig tænkt os at skrive en udførlig forklaring af, hvorfor vi har brugt en hel eftermiddag på at tage billeder af Justin Timberlakes NSYNC-dukke, der blev lanceret i 2000, og photoshoppet den ind på pressebillederne til hans nye album, Man of the Woods. Vi havde tænkt os at retfærdiggøre beslutningen ved at skrive noget om, hvordan alle kontroverserne og anmeldernes nedsabling af den engang så harmløse popstjerne, fik os til at længes efter simplere tider, Y2K, da en 19-årig Timberlake var den største profil i et populært boyband, og Napster var vores primære kilde til ny musik. Men i virkeligheden ville vi bare gerne se den her dukke have det for vildt ude i skoven.

Nu spørger du måske: “Hvorfor havde I lige den en dukke ved hånden? Hvad er formålet med det her? Prøver I at komme med et eller andet budskab? Ej, seriøst, hvorfor har I den dukke?” Det er selvfølgelig gode spørgsmål, men hvorfor bruge tid på at svare på dem, når man kan nyde billederne af dukken i skoven herunder? Vi er faktisk i tvivl om, om du overhovedet har læst med her til. Så når alt det er sagt, er vi ekstremt stolte over at kunne præsentere: Justin Timberlakes Doll of the Woods.

Her er et pressebillede, vi har fundet af Justin Timberlake, hvor han hænger ud med en flok heste. Så vi besluttede os for at bytte ham ud med dukkeversionen. Det ser sgu ret godt ud, hvis vi selv skal sige det.

Her er coveret til Justins nye album, som han har givet titlen Man of the Woods, fordi han åbenbart er blevet glad for at hænge ud i naturen som en rigtig skovmand eller sådan noget. Vi har ikke hørt pladen endnu, men at dømme ud fra coveret ligner det et mashup af The Life of Pablo og det første Bon Iver-album. Er det nogenlunde rigtigt ramt? Nåh, men vi har under alle omstændigheder installeret dukken på coveret, og det ser ret sejt ud.

Her er et andet billede, hvor han sidder på knæ i græsset, som om han er en emo-fårehyrde eller sådan noget. Det ser ud, som om han beder Gud om at skåne ham for flere forfærdelige anmeldelser. Der er ingen heste med på det her billede. Han har formodentlig opbrugt sit hestebudget på det her tidspunkt. (Hvor mange heste er der på det første billede? Vi ser syv, men vores ven Steve tæller kun seks. Det er i hvert fald en del.) Se lige Justin-dukken gøre ham kunsten efter!

Her er Justin i en teaservideo til sit nye album eller noget i den retning. Vi er ikke helt sikre – vi har ikke set den – men hvis du søger på ‘Justin Timberlake Man of the Woods’ på Google, så får du det her billede, og så behøver du slet ikke se videoen. Google er virkelig svaret på alt. Vores gode ven Taji har i øvrigt taget de her billeder. Han er en sjov fætter, der går rigtig meget op i at lave tricks på sit skateboard og lave video-pranks med folk. Du skulle faktiske tage at google ham. Har du set dukken i øvrigt? Rimelig sejt!

Åh nej! Justins art director må lave rav i den! Det ser ud, som om … *gisp* … billedet er revet midt over! Vi gjorde virkelig et hæderligt forsøg på at photoshoppe dukken ind, men hvis du ikke er tilfreds, så er det Justins art directors skyld og ikke vores. Han skulle virkelig have fået nogen til at kigge på dem, inden de blev sendt ud.

Her er et andet pressebillede af Justin, som, Google fortæller os, er taget af Ryan McGinley. Det er helt klart en succes i ‘det her billede er ikke revet midt over’-afdelingen. Det var lidt af en udfordring at genskabe. Dukken var svær at holde oprejst. Den havde oprindeligt nogle snore, man kunne holde den i, men dem har vi skåret af, fordi det så megadumt ud. På et tidspunkt rullede han ned ad skrænten og landede i en mudderpøl, det er derfor, han er så beskidt. Vi tog hans lille trøje af, så vi kunne vaske den, og så fandt vi ud af, at mini-Justin rocker en plastik-sixpack. Godt for dig, mand!

Hovsa, der var lige et billede mere, der blev revet over. Lige et godt råd: Hvis man vælger at tage pressebilleder udenfor, hvor der er masser af vind og vejr i stedet for i et studie, så sker sådan noget altså. Men til gengæld ser dukken meget distingveret ud.

Det var det. Justin-dukken i skoven. Mange tak, fordi du læste med, og undskyld.