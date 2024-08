Vi gik på jagt efter det kommunistiske køkken i det gamle DDR

Tilbage i DDR-tiden var det stort set umuligt for kokke at få fingre i de mest basale råvarer. De fleste måltider blev lavet udfra et spørgsmål om behov, og det var sjældent, at kokke fik mulighed for at vise deres kreativitet. DDR-mad var meget påvirket af opskrifter fra det gamle Sovjetunionen.

Vores vært Stacy Denzel Janmaat tager os på en rejse for at finde ud af, hvad der er tilbage af det gamle østtyske køkken mere end 25 år efter Berlinmurens fald. I Leipzig møder vi “Gaststätte-kollektivet”, som forsøger at genskabe en autentisk DDR-spisoplevelse gennem interiøret og maden. Kollektivets ejer blev født i Leipzig, og selvom han var et barn, da muren faldt, kan han stadig huske de dage, hvor råvarerne var begrænsede.

Derefter går turen til Berlin, hvor vi prøver at finde frem til gamle DDR-snacks. Selvom der ikke ligefrem var et bugnende udvalg af kiosker og fastfood i Østtyskland, så kunne man stadig få ketwurst (et lokalt take på hotdog) og grilletta (en slags burger). Og heldigvis finder vi et sted, hvor den traditionelle ketwurst har overlevet hotdoggens fremmarch.

Vores vært tager på en indkøbstur i det sidste tilbageværende DDR-supermarked i Berlin for at handle ind til en tre-retters menu med soljanka (en russisk gryderet med rød peber, agurker og kapers), grillet kalvelever med løg og kartofler, og DDR-versionen af arme riddere.

Det ender med et måltid fuld af nostalgi.