Dilemmaet med ‘halal’ sexbutikker

Det kan være en udfordring at finde vandtætte vibratorer, bækkenbundskugler og gelatine-fri glidecreme, der er i overensstemmelse med koranens forskrifter. Men det er et dilemma, der måske hører fortiden til, nu hvor det første voksenmekka for muslimer, Halal Adult Store, er kommet til verden.

Webportalen er opfundet af 30-årige Hamed Zeb, der er forretningsmand og bor i England. Besøgende kan vælge mellem 12 forskellige produkter – blandt andet en fingermassør af silikone og en g-punkt-masserende stav. Den eneste særlige betingelse er, at produkterne skal falde inden for den islamiske lovs rammer.

“Jeg tror, at muslimske kvinder føler sig fremmedgjorte i traditionelle sexbutikker,” siger Zeb. “Nøgenbillederne, især den mere traditionelle slags – men også de mere moderne – afskrækker dem virkelig.”

Zeb mener, at mainstream-sexbutikkers “pornografiske fokus” kan virke intimiderende for muslimske kunder, især for kvindelige muslimer. Det betyder, at Halal Adult Store appellerer til et helt nyt publikum. Siden tilbyder en købsoplevelse, der er helt fri for nøgenhed og andre eksplicitte sjofelheder, hvilket betyder, at du i princippet ville kunne føje en penisring til din indkøbskurv i frokostpausen, hvis det lige var det, du gik og drømte om.

Siden den åbnede i december, har Halal Adult Store betjent hundredevis af kunder, der gennemsnitligt bruger 400 kroner i webbutikken. Zeb siger, at hans klientel omfatter alle fra par, der prøver at udrede problemer i deres forhold, til nygifte.

Men er tiltag som Halal Adult Store nok til at nedbryde tabuer eller i det mindste opfordre til åben dialog i en befolkningsgruppe, der udefra virker relativt hemmelighedsfulde om deres sexliv? Det er Zeb overbevist om. “Min butik kan være med til at bryde isen. Der findes ikke noget andet, der minder om det her i England,” fortæller han mig. “Jeg har udvalgt særlige produkter, der kan være med til at starte dialoger. Hvis der bare er en person, der giver dem positiv omtale, så er det nok.”

Men for mange af de muslimske kvinder, jeg interviewede til denne artikel, og især dem, der går med hijab til hverdag som 27-årige Zubeda*, er det ikke kun de seksuelt eksplicitte butikker på gaden, der gør dem utilpasse. De føler sig simpelthen bare ikke velkomne.

“Jeg kan ikke lade være med at føle, at jeg næsten ‘trænger mig på’ i forhold til deres forestillinger om, hvordan en seksuelt eventyrslysten kvinde ser ud. Bare fordi jeg går beskedent klædt betyder det ikke, at jeg ikke vil have sex – eller at jeg ikke nyder det.”

Ejeren af Halal Adult Store, Hamed Zeb, siger, at mange muslimske kvinder intimideres af traditionelle sexbutikker. Billede af Lia & Fahad via Stocksy

I modsætning til det endimensionelle og gudsfrygtige billede, som visse mainstream-medier tegner af muslimske kvinder, er det usædvanligt og forfriskende at høre kvinder som Zubeda hylde sin seksualitet. Hellige islamiske skrifter (især koranteksten i Al-Baqarah-kapitlet) har haft fokus på kvinders ret til seksuel nydelse i lang tid. I lande med muslimsk flertal er det ikke ualmindeligt for ægtekvinder at søge skilsmisse, hvis deres mænd ikke kan tilfredsstille dem seksuelt.

Men en kvinde i burka, der står og shopper buttplugs i en typisk sexbutik, er og bliver et usædvanligt syn. Med Halal Adult Stores diskrete emballage er det ikke overraskende, at kunder strømmer til siden – den giver nemlig muslimske kvinder et trygt sted, hvor de kan finde noget, der passer til deres behov. Zeb insisterer på, at muslimske kvinder, ligesom kvinder fra alle andre religiøse baggrunde, “nyder sex og vil have, at det skal være mere eventyrlystent. Det giver min butik dem en mulighed for.”

Jeg spørger Zeb, om han også byder enlige muslimske kvinder velkommen, når nu islamiske traditioner kun tilskynder til intimitet mellem ægtefolk, og hans produkter er tiltænkt at forlænge ægteskaber. “Da jeg først startede siden, kom 60 procent af mine salg fra dem,” er svaret.

Halal Adult Stores forside. Screenshot via hjemmesiden.

Trenden er kommet for at blive. I lande som Tyrkiet findes der mange halal-sexbutikker både på nettet og på gaden. Iværksætteren Haluk Murat Demirel startede landets første online sexbutik i 2013 og fortalte BBC: “Uanset hvad outsidere tror, er seksualitet et normalt menneskeligt behov inden for islam.”

Shelina Janmohamed, forfatteren bag Love in a Headscarf, er enig. “Tabuerne er ved at forsvinde. I de senere år er vi begyndt at se unge muslimer, der prøver på at genetablere diskussioner om seksualitet som noget naturligt og sundt modsat noget, man skal skamme sig over, så længe det sker inden for rammerne af de tilladte forhold.”

I Europa startede den hollandske muslim Abdelaziz Aouragh sideløbende El Asira, der er verdens største online detailhandel for erotik, og fik 70.000 besøgende på sine første fire dage – så mange, at det førte til en midlertidig lukning af siden. Men med dens brede udvalg af sensuelle stearinlys og cremer, virker den noget tammere end Zebs butik.

Bare det at kalde det ‘halal’ giver næring til ideen om, at muslimer adskiller sig fra resten af samfundet. Hvorfor skal de have deres egen sexbutik? – Eiynah

Det er ikke for at sige, at alle muslimer har taget imod Zebs nye foretagende med åbne arme. Han påstår, at alle hans produkter er tilladte under islamisk lovgivning, men islamiske fora har længe diskuteret, hvorvidt sexlegetøj overhovedet kan betegnes som halal.

Den ene lejr citerer passager fra koranen, hvor der står, at seksuel tilfredsstillelse kun må komme fra en partner, og at brugen af sexlegetøj derfor falder uden for det, der anses som tilladt. Andre mener, at ting som Zebs glidecreme helt sikkert bør hyldes, fordi det kun øger seksuel nydelse og ikke erstatter den.

Der er nogle muslimer og tidligere muslimer, der er gået sammen om at give udtryk for deres bekymringer om, at tiltaget er med til at polarisere det allerede porøse forhold mellem muslimer og resten af befolkningen.

Eiynah, en pakistansk eks-muslimsk blogger, fortæller Broadly: “Bare det at kalde det ‘halal’ giver næring til ideen om, at muslimer adskiller sig fra resten af samfundet. Hvorfor skal de have deres egen sexbutik? I det nuværende anti-muslimske klima, tror jeg ikke, det er klogt for muslimer at insistere på, at de adskiller sig fra resten af verden – også selvom det bare er i forhold til hvilket sexlegetøj, de bruger.”

Fozia*, en 30-årig muslim, der arbejder med velgørenhed, er enig. “Jeg ved ikke helt, hvorfor der skal være adskilte muslimske sexbutikker. Nogle muslimske kvinder køber allerede ting fra eksisterende mainstream-webtjenester for at forbedre deres sexliv.”

Personligt er Zeb upåvirket af kritikken. Han har sat sig for at lancere sin tjeneste globalt: “Det er tid til forandring [af folks antagelser om sex og islam], og det her vil forhåbentligt blive året, hvor muslimer omfavner sex istedet for at undertrykke det.”

*Navne er blevet ændret

