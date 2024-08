Vi har åbenbart altid udtalt blink-182 forkert

Artiklen er oprindeligt udgivet af Noisey Spanien



Som så mange af os andre, har du sikkert spurgt dig selv, hvordan det kunne være, at bands som Hoobastank og Sum 41 egentlig blev så populære dengang i 00’erne. Men der er et større og vigtigere spørgsmål om den periode, som ikke er blevet stillet før nu. Et essentielt spørgsmål om udtale og forståelse.

Det hele begyndte med et tweet fra komikeren Ian Karmel, der til daglig skriver for The Late Late Show. Han pointerede, at folk i Storbritannien udtaler et af 00’ernes helt store bands som “Blink One Eight Two” i stedet for den amerikanske version, “Blink One Eighty Two”.

https://twitter.com/IanKarmel/status/1064307305267683328

Med det samme begyndte fans at kommentere, at Ian Karmels måde at sige bandnavnet på er korrekt. Men så dukkede James Corden op og prøvede at affeje amerikanerne på en teknikalitet.

Don’t start this. I admit we are wrong on this. America calls them Blink One eighty two. Which is also wrong. They technically should be called Blink one hundred and eighty two. Don’t take some moral high ground here. https://t.co/zm2Gpb6xtT — James Corden (@JKCorden) November 19, 2018

Herefter meldte en kæmpe spiller sig på banen i debatten, nemlig gruppens ene frontmand Mark Hoppus. Han tog dog ikke rigtig stilling til tal-spørgsmålet, men gjorde i stedet et stort nummer ud af, at bandets navn skal skrives med et lille b.

https://twitter.com/markhoppus/status/1064613547458551808

Med andre ord var sagen egentlig uafklaret, indtil den anden vokalist fra gruppens storhedstid, Tom DeLonge, pointerede, at ingen af de måder at udtale navnet på er rigtige – navnet var derimod tænkt som “blink eighteen two”.

It’s actually— Blink eighteen-two. People have all gotten this wrong for years. Sometimes this can happen with very complex, thoughtful and elevated art. https://t.co/jmsfv401KF — Tom DeLonge (@tomdelonge) November 19, 2018

Det lukkede dog ikke diskussionen. I stedet er folk på nettet begyndt at komme med flere bud på, hvordan man kan udtale det legendariske bands navn. Her kommer et par af de vigtigste forslag.

blink kvadratroden af 33,124

I’ve always known them as Blink square root of 33,124 — nada (@sufferfest) November 19, 2018

blink 13 x 7 x 2



https://twitter.com/jdrscll/status/1064635921620963328

blink to gange 91



But my wife calls them Blink – ninety-one times two. So to each their own I guess. — Ünparalleled SücceSens (@SJA_27) November 19, 2018

Sum 41