Vi har brug for din hjælp til at vinde en masse Webbys

Billede via Lia Kantrowitz

Vi kan hurtigt blive enige om, at langt størstedelen af internettet er én stor, brændende losseplads fyldt med opmærksomheds-liderlige, skriv-først-tænk-senere indlæg og fordomsfulde holdninger, der er lige til at lukke op og skide i. Derfor er det også en kæmpe udfordring at navigere det uendelige hav af racistiske YouTube-kommentarer og hjemmesider, der er dedikeret til at hjælpe dig med at være din ægtefælle utro, for ikke at tale om at finde frem til de kvalitetsprodukter, der faktisk er værd at bruge tid på.

Det er det, der gør Webby Awards til noget særligt. Priserne er de funklende ledestjerner, som viser vej til internettets sande guldkorn, der er begravet under tonsvis af ligegyldigt engangsindhold.

Videos by VICE

Tidligere har VICE været så heldige at score op til flere Webbys, og i år er vi nomineret til 19 forskellige, hvilket er en ny rekord i internetprisens historie. Men vi har brug for din hjælp, hvis vi skal kunne fylde vores hylder op med alle 19 af de smukke, skinnende fjedre (og det vil vi rigtig gerne).

For at hjælpe dig med at hjælpe os har vi gjort stemmeprocessen så smertefri for dig som overhovedet muligt. Vi vil være dig evigt taknemmlige, hvis du følger de fire nedenstående trin, før afstemningen er forbi d. 21. april. Vi påskønner det – og dig – mere end du ved.

Gå ind på Webby Awards-hjemmesiden. Indtast din emailadresse for at registrere dig. Klik på hver af de nedenstående links. Stem på os!

Her finder du links til alt vores nominerede indhold: