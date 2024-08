Vi har fundet de perfekte halloweenkostumer til alle dine yndlingsmusikere

Artiklen er oprindeligt udgivet af Noisey USA

Superstjerner! De er ligesom os! Og ligesom os er de også sindssygt tunge i røven, når det kommer til at bestemme sig for et kostume til halloween. Der sidder sikkert nogle superstjerner derude lige nu og trawler nettet igennem på jagt efter det perfekte kostume inden festen i aften. Heldigvis er vi store halloween-fans, og vi elsker vores stjerner, så vi har besluttet os for at hjælpe dem. Vi har tænkt længe over, hvilke kostumer vi godt kunne tænke os at se vores yndlingskendisser i, og efter flere timers nøje overvejelser og hårdt arbejde har vi skræddersyet et sæt anbefalinger baseret på deres personligheder herunder. Her er vores forslag.

Foto: Stephen J. Cohen / Getty Images

Father John Misty



Father John Misty kunne godt være typen, som dukker op til en halloweenfest iført et kostume, som får alle til at sige: ”Vent, hvad skal du forestille at være?” Og så forklarer han, at hans kostume er en udførlig joke fra en film eller en bog. ”Har du fanget den? Jeg er Christopher Guest, men som en David Foster Wallace-roman… Infinite Guest.” Og så skal man stå der og lade, som om man har fattet det, selv om man ikke har. Kom nu, mand! Bare tag et almindeligt kostume på. Klæd dig ud som et græskar, Father John!

Foto: Taylor Hill / FilmMagic via Getty Images

Lady Gaga

Lady Gaga er iført vanvittige kostumer døgnet rundt, året rundt, så det er ret svært for hende at gøre det vildere til halloween. Det er virkelig en udfordring det her! Men bare rolig, vi har din ryg, Gaga. Du skal selvfølgelig klæde dig ud i det klassiske græskarkostume! Glem kødkjolen, og kør veganerstilen!

Foto: John Parra / Getty Images

DJ Khaled

Hvis du nogensinde har hørt et nummer med DJ Khaled, så har du også hørt ham udbasunere: ”We the best!” Og i vores bog fortjener de bedste dj’s de bedste kostumer. Og der er selvfølgelig ikke noget bedre kostume end et græskar! Den her ligger lige til højrebenet!

Foto: Robin Marchant / Getty Images for Victoria’s Secret PINK

Marshmello

Okay, det her er lidt et konceptkostume, så hold tungen lige i munden. Hvis den verdensberømte DJ Marshmello tog et græskarkostume på, ville han blive en ”marshmallow-pumpkin”, og det er lige så sweet som hans fortolkning af klubmusik! Ingen tricks, kun treats! 🎃

Foto: Roy Rochlin / Getty Images

Steve Aoki

Nu vi er ved emnet dj’s, hvad med Steve Aoki… klædt ud som græskar??? Øh, helt sikkert! Der er ingen grænser for morskaben på sådan en halloween. Hvor er det gakket! Sikke nogle krøllede hjerner vi har!

Foto: Jamie McCarthy / Getty Images

Cardi B

Cardi B har skændtes en del med Nicki Minaj på det seneste. Der findes simpelthen ikke noget bedre end at tvære sin modstander ud med et sejt halloweenkostume. Og hvad er i grunden sejere end et græskar? Svaret er intet. Intet er sejere end et græskar.

Foto: Rob Foldy / Miami Marlins via Getty Images

Lil Wayne

Lil Wayne kan eventuelt tage græskarkostume på.

Foto: Rob Foldy / Miami Marlins via Getty Images

Billy Corgan

Glem nu det der Hellraiser-kostume, Billy, og tjek græskaret ud i stedet! Du er trods alt det oprindelige græskar … (han spiller i Smashing Pumpkins).