Vi har illustreret jeres værste MDMA-drømme

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE UK



Noget af det sjoveste, man kan lave om sommeren, er vilde byture eller festivaler, men det kræver udholdenhed. Når man holder den kørende over flere dage, stort set uden at sove, og mishandler kroppen med alle mulige mærkelige substanser, så sætter det sine spor.

En bivirkning, vi sjældent taler om, er de forfærdeligt mærkelige mareridt, man kan få i dagene efter at have taget for mange stoffer. Vi har snakket med jer om nogle af de ting, I har drømt i dagene efter en vild fest, og det er bestemt ikke for sarte sjæle.

God fornøjelse!

“Jeg kom på besøg hos min kæreste. I hjørnet sad den britiske premierminister Theresa May og snavede med en anden kvindelig politiker, og de var begge iført Glasgow Rangers fodboldtrøjer.”

– @IMR1881

“Jeg drømte, at en edderkop ved navn Klamydia byggede rede i min mave, og at dens æg blev ved med at falde ud af min mund.”

– @TobyParkin

“Jeg drømte, at jeg ved en fejl skulle til audition på et realityprogram. De blev ved med at sige “DU ER DEN TYKKE DELTAGER – SPIS!” og så skulle jeg svømme rundt i en grotte med nogle næsehorn, mens jeg prøvede at skjule, hvor bange jeg var.”

– Sarah, via email



“Jeg drømte, at jeg hev flager af solskoldet hud af mit ansigt, men huden var skak-ternet, og føltes som en mellemting mellem hud og maling.”

“Zombier fra Walking Dead slog sig sammen, og koordinerede et angreb på Ed Sheeran. De blev anført af en ond kat, og det hele foregik i et hav af flydende telte.”

– @nass_b1

