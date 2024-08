Vi har mødt sexslaverne, som er inspirerede af gammel sci-fi

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE UK

I 1966 offentliggjorde sci-fi-forfatteren og filosofiprofessoren John Norman den første bog i Gor-serien.

Bøgerne blander filosofi, science-fiction og erotisk litteratur og er på grund af deres seksualpolitik både berømte og berygtede i sci-fi-miljøet. Det skyldes, at der i Gor-universet er et næsten allestedsnærværende hersker/slave-forhold mellem mænd og kvinder, og kvinderne – eller “kajirae”, som de kaldes – der bliver både psykisk og seksuelt udnyttet af deres herskere, lærer at elske det. I bogen bliver det her kvindehadende BDSM-forhold beskrevet som “den naturlige orden.”

Normans bøger er blevet voldsomt kritiseret for i bund og grund at være mandschauvinistisk porno, men fordi verden er fyldt med alle slags mennesker, har det også inspireret nogle læsere til selv at leve en “Gorisk” livsstil, som er præcis, hvad det lyder som. Men følgerne fortolker kulturen på forskellige måder, og mange synes visse dele er usmagelige, mens de elsker andre aspekter. Mange goriske par har en lykkelig hersker/kajira-dynamik både i og udenfor soveværelset.

For at lære mere om den verden talte jeg med nogle af dem, der identificerer sig selv som kajirae. Jeg ville prøve at finde du af, hvordan det er at være samtykkende slave og leve et liv inspireret af en fantasy-bog.

Vivienne, 28

VICE: Hvornår blev du kajira?

Vivienne: For elleve år siden. Jeg spillede Second Life [virtuel rollespilsverden] og blev solgt på en slaveauktion til en gorisk hersker. Han spurgte mig, om jeg kendte til livsstilen, men jeg anede ikke, hvad det var. Jeg dykkede dybt ned i bøgerne og præsenterede det for min daværende BDSM-hersker. Og så kørte det, derfra.

Hvad er det, du godt kan lide ved en gorisk livsstil?

Den første bog, jeg læste, var Slave Girl of Gor, og jeg var straks tiltrukket af forholdet mellem slave og hersker. Jeg hungrede efter det. I takt med jeg læste, gik det op for mig, at BDSM ikke gav mig det, jeg søgte – det var, som om jeg stadig følte mig tom, når vi var færdige med en scene. Og så blev Gor en metode til at udforske livsstilen yderligere. Min nuværende hersker og jeg har været sammen i fire år, og jeg har været heldig at finde en person, som ikke kun ser det som noget seksuelt. Det er meget dybere end som så – især i forholdet mellem hersker og kajira.

Kan du finde på at afvise din hersker?

Min hersker kan godt lide at joke med, at hvis han befalede mig at hoppe ud fra taget af en bygning, ville jeg brokke mig hele vejen op af stien, men i sidste ende ville jeg stadig hoppe. Jeg har – på grund af traumer fra barndommen – mine grænser, men i al den tid, jeg har dyrket Gor og BDSM, har jeg kun brugt mit sikkerhedsord tre gange. Men jeg bryder mig ikke om det, for jeg føler, jeg skuffer min partner.

Tror du på “den naturlige orden”?

Det har jeg tumlet med i mange år. Jeg har tjent under både kvinder og mænd, men jeg synes ikke, der er nogen, der kan dominere mig på samme måde som en mand. Jeg ville ikke dømme andre for de roller, de har valgt, men hvis jeg ser en mandlig slave, kan jeg mærke, at jeg inderst inde tænker, at det er forkert.

Føler du dig magtfuld som kajira?

Jeg begyndte at udvikle mig rigtig meget og føle mig mere magtfuld, da jeg opdagede Gor. Jeg føler endelig, at jeg er herre over mine følelser efter at have kæmpet med depression og angst i mange år. Jeg oplever stadig angstanfald engang imellem, men heldigvis har jeg en hersker, der ved, hvordan han skal kontrollere det. Jeg kan kigge i spejlet, og se hvor meget jeg er vokset – både fysisk og mentalt. Jeg gjorde det ikke, fordi nogen tvang mig til det. Jeg gjorde det for min egen skyld og for at lindre de traumer, jeg har fra tidligere. Det gav mig noget at holde fast i.

Anne, 53

Hvor lang tid har du været kajira?

Anne: 30 år – altid med den samme hersker.

Hvordan mødte du ham?

Den mand, jeg havde dengang, byttede mig for et par støvler til et middelaldermarked. Ham som overtog mig, forestillede sig, at det bare skulle være en weekend-flirt, men han endte med at beholde mig. Han var besat af Gor, men jeg havde aldrig hørt om det. Det første, han gjorde, var at få mig til at læse bøgerne, og der fandt jeg ud af, at jeg har været gorisk længe, men bare ikke vidste, at det hed det. Det passede bare til mig.

Hvilken form for dynamik er der mellem jer?

Sex er kun en lille del af det. Når vi er ude i byen, ligner vi bare et gammeldags ægtepar fra 1950’erne, hvor manden bestemmer. Der er mange, der forbinder Gor med at være meget voldsom, bruge piske og kæder og tæske kajiraen sønder og sammen, men det gør vi ikke rigtig. Hvordan skal en kajira kunne gøre det godt, hvis hun er slået halvt fordærvet? For os er det mere mentalt. Vi gør, hvad han vil.

Er der noget, du nægter at gøre for din hersker?

Nej – ikke udover at skære min arm af eller skyde nogen. Men han er ikke psykopat og ville aldrig skade mig med vilje. Han er en fornuftig fyr. Jeg har aldrig rigtig nogen grund til at sige nej. For det meste skal jeg spørge om lov, hvis jeg vil gøre noget – for eksempel bruge penge eller bestille en dessert. Hvis jeg har lyst til noget bestemt seksuelt, er han for det meste ret åben.

Har I et romantisk forhold?

Ja, det har vi, men han bruger ikke ordet “kærlighed” særlig tit. Han vil ikke fremstå svag, som om det ikke er ham, der styrer vores forhold. Det er meget passende, hvis jeg som kajira siger: “Jeg elsker dig, herre.” Det er mindre passende, hvis han siger: “Jeg elsker også dig.”

Alice, 24

Hvor lang tid har du været kajira?

Alice: Omkring fire måneder. Jeg hørte om det fra nogle venner, som er involveret i BDSM, men min hersker – som også er min mand – blander det med en anden dynamik: DDLG [Daddy Dom/Little Girl] og kæledyrsrollespil, så vi er ikke ligefrem et stereotypt gorisk par.

Hvorfor blev du tiltrukket af det?

Det lyder måske lidt mærkeligt, men det hjælper på min angst og depression. De regler, som min mand og jeg er blevet enige om, giver mig ikke meget frihed, og jeg har mange daglige opgaver, så jeg har ikke mulighed for at tænke for meget over tingene. Jeg elsker også ærligheden og tilliden, som jeg har opbygget med min mand. Jeg ville ikke være lige så åben og ærlig omkring mig selv, hvis ikke jeg havde opdaget den goriske subkultur og BDSM.

Hvordan tjener du din herre?

Jeg gør rent, laver mad, køber ind og betjener ham seksuelt. Jeg er egentlig lidt som en almindelig husmor, som bare bliver straffet af og til for at blive holdt på plads.

Er du kajira hele tiden?

Det er et fuldtidsjob, men det betyder ikke, at aldrig kan gøre, hvad jeg selv har lyst til. Jeg sørger bare for at fortælle min mand, hvad jeg laver, og for at have min telefon på mig, hvis han skal bruge mig. Jeg har visse regler, som vi er blevet enige om, men de er allesammen sexrelaterede. Det er som en malebog, hvor han har alle de billeder, vi har skabt sammen, men for at gøre mig glad skal han huske at tegne indenfor stregerne. Vi gør det, der passer til os.

Jill, 55

Hvor længe har du været kajira?

Jill: Omkring ti år. Jeg hørte om det fra en ven, som er nede med BDSM, et år eller to, før jeg begyndte på livsstilen.

Hvordan gjorde du det til din livsstil?

Jeg er bipolar, og jeg var dybt nede i en depression, hvor jeg havde lyst til at tage mit eget liv. Jeg var bange for, hvad jeg kunne finde på, og jeg havde en ven, som var hersker. Jeg besluttede, at det, jeg havde brug for, var at opgive kontrollen over mit liv. Jeg vidste, at hvis jeg havde en hersker, kunne jeg ikke tage mit eget liv, og sådan fandt jeg ud af, at jeg er kajira.

Hvordan tjener du din herre?

Jeg er hans – så simpelt er det. Det er svært, for han bor i Connecticut, og jeg bor i Ontario, men jeg er online næsten hele tiden. Jeg er altid kajira. Hvis han har brug for selskab, hvis han vil snakke med nogen, så er jeg der. Jeg går med halsbånd, men jeg tænker ikke på det som mit eget. Det er hans halsbånd, for alt, jeg ejer, er hans – også mine penge. Han har adgang til min bankkonto. Det er et forhold baseret på tillid, og det er noget af det, jeg elsker mest ved det. Han er registreret som min nærmeste pårørende. Jeg elsker ham.

Føler du dig magtfuld i kraft af din livsstil?

Ja, det gør jeg. Det kræver stor styrke, og jeg er en stærk kvinde. Jeg er hans “første pige”, så i vores poly-gruppe er min herre og jeg det primære par. Der er mange mennesker, der tager fat i mig for at spørge ind til min livsstil, og jeg kan godt lide at give dem råd – det har jeg altid gjort. Men jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg er endt som sådan en ledertype.

Du beskriver dig selv som “progressiv kajira”. Hvad skal det sige?

Jeg er feminist. Der er mange mennesker, som tager bøgerne og behandler dem, som om det er biblen. De peger på dem og siger, at sådan skal livet være. Men i bøgerne står der, at kajira skal behandles som dyr. Undskyld mig, men der står i loven, at jeg er et menneske, og de goriske love er kun noget, vi leger. Jeg er bevidst om, at vi lever på jorden i det 21. århundrede, og Planet Gor er fiktion… Jeg er ikke fan af bøgerne.

