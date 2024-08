Vi har premiere på The Black Eyed Peas’ eksplosive nye video om politivold

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey USA



I dag vender the Black Eyed Peas tilbage med en ny single, “Get It”, og en provokativ videopremiere på Noisey. Videoen er instrueret af Pulse Films-instruktøren Ben Mor, og viser aggressiv politivold for at understrege, hvor vigtigt det er for vores kultur at være opmærksom på den virkelighed, vi lever i – ikke bare i USA, men i hele verden. Du kan se videoen til “Get It”, der følger singlerne og videoerne “Street Livin’” og “RING THE ALARM pt.1, pt.2, p.3.”, øverst i artiklen. Du kan også lytte til den via AM.USE her.

Videoen til “Get It” kommer med en opfordring til at støtte flere amerikanske organisationer: Hip Hop Caucus i samarbejde med Black Alliance for Just Immigration, #SchoolsNotPrisons, The Gathering for Justice, United We Dream og Revolve Impact.

“Get It”:

Instruktør: Ben Mor

Producer: Nicole Acacio

Kamera: Simon Thirlaway

Ovenpå den nye video tager the Black Eyed Peas ud på deres The Masters of The Sun Tour, hvilket er deres første turné i otte år og er opkaldt efter deres graphic novel Masters of The Sun: The Zombie Chronicles. De kommer ikke forbi Danmark, men du kan se datoerne herunder og finde billetter her:

MASTERS OF THE SUN TOUR DATOER:

27. october – London, UK – London Eventim Apollo

29. october – Birmingham, UK – 02 Academy

1. november – Manchester, UK – 02 Apollo

2. november – Glasgow, Scotland – SSE Hydro

3. november – Milton Keynes, UK – Arena MK

9. november – Hamburg, Tyskland – Sporthalle

10. november – München, Tyskland – Zenith

12. november – Paris, Frankrig – Zenith

13. november – Amsterdam, Holland – AFAS Live

16. november – Berlin, Tyskland – Max-Schmeling-Halle

17. november – Bruxelles, Belgien – Forest National

18. november – Düsseldorf, Tyskland – World Club Dome Winter Edition