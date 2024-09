Syng med på had- og kærlighedssangene om Vladimir Putin

Billede via Pixabay-brugeren stux

Vladimir Vladimirovich Putin er blevet kaldt mange ting. Vova. Zaren. Sovjetunionens James Bond. Manden, der sendte væbnede styrker gennem Tjetjenien, Georgien, Ukraine og Syrien. Statsminister, præsident, statsminister igen, så præsident igen.

Han har sluppet tigre løs i naturen, har så godt som sin egen rockerbande, elsker at fiske og gå på jagt – nogle gange topløs, har det sorte bælte i judo, er en dygtig hockeyspiller og synger “Blueberry Hill” i offentligheden.

Sortseerne påstår, at det eneste, han er leder for, er en kæmpestor propagandamaskine, at han vil skide på menneskerettighederne, og at han er en gangster med et atomarsenal. Men det, sortseerne glemmer, er, at Putin bagved al den propaganda, der serveres i hans navn, er højt elsket af mange russere. De seneste målinger viser, at Putin åbenbart er vellidt af over 80 procent af den russiske befolkning – så vellidt, at han inspirerer kunstnere. Kunstnere som i amatørmusikere.

For at komme til bunds i den indflydelse, Vova Putin har haft på den russisktalende musikscene, har vi udvalgt nogle af de bedste sange om Putin, som vi kunne finde – først de positive, og så de kritiske – og oversat dele af teksterne.

1.”På den åbne mark”

Lad os begynde med en krigssang. På den åbne mark er en simpel men effektiv video, der præsenterer den russiske hær i aktion. Det er også værd at nævne, at lyrikeren/komponisten, der er født i Moldova, hedder Peleneagră, hvilket betyder ‘Sort Hud’ på rumænsk.

Sangen begynder som en folkevise, og man undrer sig over, om det mon er et uheld, at alle de billeder af soldater er blevet sat ind. Sangeren nævner, at han ser på stjernerne på himlen, hvilket minder ham om fyrværkeri, Lady Dianas diamanthalskæde og New York. Nok som man begynder at spekulere over, hvad ham her har røget, og hvordan du kan få fat i det, rammer han dig med omkvædet: “Og på den åbne mark, Grad-systemet / Bagved os – Putin og Stalingrad.” Grad-systemet er en platform, der kan affyre 40 raketter på blot 20 sekunder. Det er blevet brugt af de pro-russiske separatister i Ukraine.

Dybsindigt nok forbinder sangen Putin, der er selvudråbt tilhænger af Sovjetunionen, med Stalingrad – slaget, der blev et vendepunkt for Den Røde Hær i krigen mod Nazityskland.

2. En tadsjikers sang om Putin

Der er nogle bloggere, der har påstået, at den her sang faktisk er en subtil, ironisk stikpille til Putin, men det tvivler jeg på. Den tadsjikiske crooner Tolibdjon Kurbanhanovs ansigt ligner ikke ansigtet på en mand, der laver jokes. Og sangteksterne er så oprigtigt kærlige, som de overhovedet kan blive:

Lad os alle sammen huske de år, hvor han ikke var der – kun bekymringer

Landet var i krise, folket var såret, og så blev han sendt fra Gud

Da han kom til magten, var det starten på et nyt århundrede, et nyt årtusinde

Han er Guds sendebud og vil viderebringe meget til os, når han kommer – en forbedring

En god strategi, som du vil bemærke, landet har ingen gæld

Han har bevist overfor os, gennem sit præsidentskab

At han holder det, han lover, og er en mand af sit ord.

Tolibdjon går meget mere til sagen i omkvædet:

VVP! Han reddede landet!

VVP! Han forsvarer os!

VVP! Han har opfostret Rusland!

Og han bliver ved med at videreudvikle det!

VVP! Han har reddet folket!

VVP! Han beskytter!

VVP! Når han er ved magten, værner han om stabiliteten!

3. Min Putin

Mashani virker som en vaskeægte landpige, som hun står der på marken, pyntet med det russiske flag, med håret flettet sammen af en enkelt rød tråd for at beskytte hende mod det onde øje. På den mark, tæt ved en væg og i en kælder synger hun af hele sit hjerte om sin hengivenhed til Putin. I kælderen har hun et ukrainsk flag på, hvilket passer sammen med nogle af sangens tekster, der tiljubler annekteringen af Krim.

Den engelske oversættelse af teksterne handler hovedsageligt om Putins maskulinitet – den fulde tekst kan findes i YouTube-klippet, men jeg vil gerne lige fremhæve omkvædet:

Du er Putin, du er så Putin

Jeg vil være hos dig

Jeg hyler efter dig

Min Putin, min kære Putin

Tag mig med dig

Jeg vil være hos dig

Jeg prøver at gøre “Det er så Putin” til det nye “Det er så fedt”. Tro mig, det kommer til at ske.

I hele videoen kan der ses glimt af en mystisk biker. Er Putin morgenstjernen, der viser bikeren vej på hans rejse? Er bikeren Putin? Ingen ved det. Videoen ender brat med, at Mashani spejder ud i det fjerne, så vi får aldrig svar på, om hun kører væk i solnedgangen med selveste Putin, eller om det bare er en eller anden tilfældig fyr på en motorcykel, der udnytter situationen.

4. Gør noget, Putin!

Marina er en ung pige, så der er ingen, der bebrejder hende for denne produktions ringe kvalitet. Men ham med overskægget bag hende (far? onkel? morfar? nabo? musiklærer?) kunne godt have lært hende nogle lidt mere nuancerede teknikker at optræde med. Man kommer ikke langt i showbusiness med at synge så højt og langt ind i kameraet.

Men hun får sit budskab igennem: I de første tre vers bliver hun ved med at gentage, hvor fantastisk det ville være, hvis Putin tog til Krim, og i omkvædet beder hun ham om at gøre det rigtige:

Gør noget, Putin! – den russiske præsident

Og strål klarere end filmstjernerne

Rusland har et solidt argument

Putin, Putin, Putin – præsidenten

Sangen slutter med en positiv og idyllisk scene med folk, der jubler over, at de er blevet befriet, at den ukrainske byrde er blevet løftet fra deres skuldre:

Folket råber “Bravo!”, de danser, og de synger

Stjernerne skinner på himlen, og fyrværkeriet buldrer

Det er, fordi vores præsident har truffet kloge valg

Ved at genforene os med Sevastopol og Krim

5. Someone like Putin

Denne sang af Poyushie Vmeste (“Dem, der synger sammen”) ramte så meget plet, at pigerne lavede en engelsk version:

Igen handler sangen om, hvilken fin og eftertragtet gentleman den russiske præsident er: Pigen i sangen har slået op med sin kæreste, en voldelig, fordrukken bølle, og nu vil hun have en som Putin:

Someone like Putin, so powerful

Someone like Putin, who doesn’t drink

Someone like Putin, who won’t hurt me

Someone like Putin, who won’t run away.

Men det er ikke alle sangene om Putin, der handler om hans prægtige beslutsomhed, stabile personlighed og moderate alkoholforbrug. Der findes også nogle hadehymner om ham, så lad os se nærmere på et par af dem:

1. Sang til Putin

De her store, stærke fyre er krigsveteraner fra de russiske luftbårne styrkers specielle elitestyrker også kaldet “Desantniks”. I Sovjetunionen plejede børnene at true hinanden med at sige: “Jeg stikker dig til min fætter, der er desantnik.” De her tunge drenge går virkelig hårdt til Vladimir Vladimirovici:

Du er ligesom mig – en mand, ikke Gud

Jeg er ligesom dig – en mand, ikke et fjols

Vi vil ikke længere gå med til løgnene, vi vil ikke tillade tyveriet

Vi er frihedens desant-tropper, vi har moderlandet på vores side

Du er et normalt menneske, ikke en zar og ikke Gud

For dig er mennesker ikke andet end dumme aber

Farven på frihedens bånd betyder noget godt for os alle sammen

Men for dig er den ikke andet end et kondom

For lige at præcisere: De her fyre er typerne, der er gode at have på sin side – eller i hvert fald ikke typerne, man vil have efter sig. Med mindre man altså er Putin. I så fald er du nok ret ligeglad.

2. Bratuha (“Yo, Bro”)

Det er ikke kun vrede guitarister, der ikke er Putin-fans – der findes også kritisk hiphop. Som den her sang, der er et par år gammel, hvor Vasya Oblomov ikke spilder tid på introduktioner og går all-in lige med det samme:

Jeg hedder Vova P (Putin), og jeg er her for at blive

Bedstefar Boris lagde mig under juletræet

Jeg var gaven, dækket til at grannåle

Men se mig, er jeg ikke bare smuk?!

Jeg ser unægteligt godt ud på billeder, så pis af, alle I tabere! […]

Jeg er gavmild, klog, modig og stærk

Jeg er så aktiv, når jeg snakker med folket

Judo, sumo, karate, aikido

Jeg danser samba som en prof, jeg har nosser som actionstjerner

Hvis du har problemer, så spørg efter mig

Den sidste sætning, om at “have problemer” er terminologi, der stammer fra det russiske bandeliv. Når et bandemedlem prøver på at overtage et særligt område, fortæller han folket i området, at han vil tage sig af alt – mod beskyttelsespenge, naturligvis.

3. Vova regerer endnu en gang

Sangteksterne i den her video kunne nemt være plukket ud af hvilket som helst nummer fra den foregående kategori og sunget af en masse kvindelige fans. Men det er den ikke på nogen måde. Det er en sarkastisk rap!

James Bond kan ikke engang sammenlignes med ham

Han er en superman, og hele hovedstaden elsker ham

Alle offentlige personer, professorer, dekaner

Alle byer og landsbyer, de vestlige lande

Og når der er ufred, er han ved din side som altid

Fordi at stå bagved ham er som at stå bag en mur

Og hvis der er brug for det, så klapper han fjenden i munden på toilettet

Ja, Vova regerer, og han regerer som han skal

4. Vova ER PESTEN

Der er virkelig ikke noget sarkastisk over den her sang – de her gutter går lige til sagen: “Vova, Putin Vova er en pest.” Sangen diskuterer også oppositionen, der ikke klarer sig specielt godt i Rusland. Det er langt mere sikkert bare at rose Putin til skyerne:

Alle har brug for

Et forbillede fra Oppositionen

Der skriger efter at få ham fjernet

Men lige nu er der ikke noget, der har ændret sig

Oppositionen er – der er ingen opposition

Bare en finger, der borer sig gennem din tinding

KGB gemmer sig omme bagved

Jokes er ikke en god ide

Bare ros ham.

Udover den sidste sang, der i bund og grund sammenligner Putin med den sorte død, kan det være lidt svært at mærke på de her sange, hvilke der er ren forgudelse, og hvilke der er ren sarkasme. Det burde en verdensleder se som et advarselstegn om, at han burde mildne sin opførsel lidt. Med mindre man er en verdensleder som Putin. Så er man nok pisseligeglad.

