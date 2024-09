​Vi har set den nye porno-realityserie ‘Sex Factor’ så du ikke behøver

Screenshots via Sex Factor

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA

Det er ikke nemt at filme en scene med double penetration. Har du nogensinde overvejet logistikken? Det har “Hero D Protagonist” ikke. Han sidder på hug i en akavet position op ad sofaen og forsøger famlende at trænge ind i “Minx”, der sænker sig ned på ham med samme forpinte værdighed som nogen, der er på vej ned i et varmt bad. “Obersten” (“The Colonel”) står ret ved siden af de to, mens scenen udfolder sig og flår i sin ulydige penis med sammenbidte tænder. Alle deres blikke flakker nervøst hen på kameramanden og andre produktionsassistenter, der bevæger sig rundt bag kameraet. Mentalt er Minx for længst flygtet dybt ind i sit eget tankespind. xHamster har produceret en original porno-realityserie, der hedder The Sex Factor, fordi Gud har forladt os.

Videos by VICE

Formatet er ret simpelt og bygger på den samme velkendte formular som ikke-pornografisk reality-tv. Deltagernes karakterer og lydklip er forberedte på forhånd (men i stedet for “jeg er her ikke for at få venner” er det, “jeg vil gerne være pornoens svar på Miss Congeniality” eller “jeg elsker at knalde på sejlbåde”), og de bor allesammen i et stort hus sammen, i et forsøg på at få dem til at hore på kryds og tværs (bortset fra, at knalderiet blandt castet ikke sløres med lagener eller nattesyn. De skyder faktisk POV-scener i ekstremt høj kvalitet i aftentimerne).

Men lige når man har fundet sig til rette i formatet, tager det hele en radikal drejning og bliver langt mere pornoagtigt. De har konkurrencer, blandt andet “blow-offs”, hvor taberne stemmes hjem fra huset. De har et sortiment af pneumatiske pornoskuespillere, der siger ting som “Jeg vil være våd i trussen, når den her konkurrence er slut.” Der er en masse svedplettede lædersofaer. Det er et program om mennesker, der er ekstremt dårlige til sex, men det er også en interessant skildring af den type person, der er fuldstændig overbevist om, at de er USAs næste, store, uopdagede penis.

Her er de indtryk man sidder tilbage med efter de to første afsnit:

David Caspian græder efter at have taget sig en akavet spiller.

Alle reality-serier skal have mindst en ekstremt creepy deltager

…men The Sex Factor har været gavmild nok til at give os to. Det er Dag 1, og David “Caspian” Caspian––han bliver kaldt Caspian på grund af de lystne C.S. Lewis konnotationer––har fuldstændigt fejlfortolket stemningen i huset. Mens hans bofæller trækker sig tilbage til bekendelsesrummet en efter en, for at fortælle hvor meget myrekryb han giver dem, begår han den klassiske fejl at tage alt sit tøj af og ligge sig nøgen på gulvet, for at onanere og småfnise. Selv i et porno-hus opfattes dette som en bommert. Det er svært at sige præcis hvor grundig og kritisk den vurderingsproces, der ikke opsnappede Caspian forud for denne personlige pikspiller-odyssé, egentlig var.

Obersten (“Jeg er her for at være en leder…inden for porno!”) er den værste type person, der findes på TV: den tilbagevendende reality-deltager. Han var med i Beauty and the Geek, og nu er han med i The Sex Factor, fordi han kun kan få den op at stå, hvis det er for at vinde et reality-TV program. Han bruger et helt blowjob på bare at kigge forbløffet ned. Han spilder ikke krudt på at lave en pornogrimasse––ingen sjofle blik, ingen gisp, ingen opmuntringer––og det ser faktisk heller ikke rigtig ud til, at han nyder det. Han deltager i scenen med dobbelt penetration––her har de givet Obersten skedetjansen, selvom han bruger det meste af tiden på bare at kigge på den––og spilder pinefulde 30 sekunder på overhovedet at komme ind. Ligesom i nyhederne, når de bringer en advarsel til seerne før der vises voldsomme eller meget grafiske billeder, burde Obersten, der på akavet vis forsøger at klemme sig ind i en kvinde øjeblikkeligt følges op af en grædepause og et telefonnummer til en døgnåben hjælpelinje.

Veronica Vain simulerer en orgasme i et rum fyldt med mennesker

Reality-TV får folk til at glemme, hvordan man taler

Har du en main thing? Asa Akiras ‘main thing’ er, at piger ikke prutter eller skider. Det ved vi, fordi hun fortæller os det: “That’s my main thing: Girls don’t shit, girls don’t fart.” Tori Black fortæller os, at: “Obersten er kendt for at holde pikken stiv,” som om han er en eller anden læderklædt revolvermand fra Det Vilde Vesten, og ikke din fætter, der arbejder i GameStop. I et kort one-on-one med kameraet siger Obersten, at kvinder “bare skal adlyde ordrer… som dukker lavet af kød!” med det løsslupne smil af en mand, der uden tvivl ejer op til flere køddukker.

Det hele er ren magi. Jeg tror ikke engang, at folk har brug for instruktion længere. Placér dem foran et kamera, og så begynder de helt af sig selv og ganske uopfordret at plapre løs om, hvordan det, at blive bedre til at give rimjob, er det første skridt på deres mission for at blive et mere fuldendt menneske. Dommeren Kieran Lee beskriver sig selv som “manden med guldpikken. En arrogant blærerøv, men generelt en ret flink fyr.”

Er det porno, der har gjort det her ved ham? Eller er det reality-TV? Ligegyldigt hvordan man vender og drejer det, er han dybt forskruet.

Dommerpanelet med værten Asa Akira

Simon Cowell har voldet uhelbredelig skade på verden

“Der skal altid være en dommer, der er et røvhul,” sagde Simon Cowell engang. Og sådan er det blevet. Kieran Lee er den eneste mandlige dommer, og han er tydeligvis forvirret omkring forskellen på den nøgterne, sig-det-som-det-er dommerteknik kendt fra almindeligt TV og bare at være en direkte narrøv. De andre tre dommere––Lexi Belle, Tori Black og Remy LaCroix––sidder alle sammen ved siden af ham og ligner gidsler. De smiler alle sammen stort for at undgå, at han retter sin overkritiske pik mod dem. Og han tager det seriøst: Hver gang han ikke er enig i en beslutning, bliver han helt kulret at se på. Manden er samtlige dårlige Tinder-scorereplikker på én gang, presset sammen under den samme stramme t-shirt.

Pigerne

Mænd er dårlige til sex

I blow-off-konkurrencen skal pigerne få drengene til at komme på under tre minutter. Det lykkedes uden problemer for de første to fyre. De slentrer afsted for at fejre det sammen med deres venner, med deres halvslatne dolke stadig klaskende mod deres lår. Sådan, bro! High five! Det lykkedes først pigerne at få den sidste fyr i mål efter en af dommerne farer hen for at give en hjælpende mund med. Drengene har en mini-konkurrence, hvor de kan vinde muligheden for at få støbt en dildo i samme facon som deres diller, og det eneste de skal gøre er at være hurtigst til at få den op at stå. Det ender med, at programmet må klippe i sekvensen, fordi man begynder at have ondt af dem, efter de desperat har tæsket løs på deres pikke i alt for lang tid.

Pigerne virker alle sammen meget normale, og de er betydeligt pænere end mændene. De er bestemt heller ikke professionelle, men i modsætning til deres mandlige modstykker virker de i det mindste ikke som nogen, der har lært alt, hvad de ved om sex fra de ældre drenge i skolen. Da drengene bliver bedt om alle sammen at hoppe op på scenen til fælles poledance, er det som at se klatrestativet på legepladsen, når frikvarteret bliver skudt i gang. Obersten begynder at lave armstrækkere. På en måde opsummerer scenen hele konceptet af mænd, der har ambitioner om at blive pornostjerner.

Drengene. Det her minder om begyndelsen på en eller anden bizar sex-gallafest.

Porno er ikke glamourøst

Hvor glamourøst troede du, at porno var? Du kan godt tro om: det er langt værre. Tilføj et tyndt lag sjofelt snavs til alt, og frasorter enhver glæde. Efter du har set The Sex Factor, burde du overveje at tage dig et dejligt, varmt bad, og måske læse lidt i Biblen. Vær ekstremt glad for, at det porno, du ser, udføres af begejstrede professionelle med perlehvide tænder og dillere som kæmpemæssige, læderagtige havuhyrer. Visuelt set er smukke mennesker, der knepper, som at se den himmelske pardannelse af oldtidens guder. Som The Sex Factor illustrerer gang på gang, minder normale mennesker, der knepper, mere om to stiktossede svin, der slås om en rød pølse.

Porno reality-TV er faktisk ikke så mærkeligt

Her er det mest overraskende: The Sex Factor var faktisk ikke så chokerende. Der er i forvejen masser af reality-TV, der, når det er bedst, ligger meget tæt op af porno. Ville du virkelig, efter at have set det stønnende og prustende omrids af Ulven Peter fra Paradise Hotel under et meget tyndt lagen, kunne blive chokeret, hvis lagenet faldt af? Michelle og Stu knaldede under et bord i Big Brother 5, og Anthony og Makosi tog den skridtet videre med noget diskret poolsex i Big Brother 6. Du ved, at du ikke ville have slukket for det, hvis serien havde haft en CSI-agtig videoforstørrelse af nederdrægtighederne.

Man glemmer næsten, at pornoen er der, når man først er blevet investeret i karaktererne og udfordringerne, som ethvert andet reality-program. Og Gud hjælpe mig, jeg begynder faktisk at tro, at de har ramt plet. Serien har kløerne i mig. Jeg kaster med stole, hvis Obersten ikke vinder.

Du kan se nye afsnit af The Sex Factor (vi er blevet lovet, at det bliver “fuldstændigt XXXX” i næste episode) på www.sexfactor.com

