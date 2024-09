Vi snakkede med nogle piger om, hvordan de onanerer

Her er et stockfoto af en kvinde som faker en orgasme. (Alle billeder via Shuttershock)



Piger taler måske ikke ligeså åbent om onani, som fyre gør, men det betyder jo ikke, at vi ikke nyder at gøre det indimellem. Egentlig betyder det bare, at vi ikke har behov for, at alle til festen skal vide præcis, hvordan vi giver os selv en håndtrold. Derfor vælger vi enten at holde det for os selv eller snakke om det i grupper på mindre end 25 personer.

Den tilbageholdenhed betyder selvfølgelig, at vi ender med at sidde og snakke om det i en rimelig lille gruppe. Og eftersom der er mange flere måder, kvinder kan stimulere sig selv på – i hvert fald flere end hos mænd –, tænkte vi, at vi måske går glip af nogle værdifulde tips eller nye gennembrud på området.

Vi var nysgerrig over, præcis hvordan pigerne derude tilfredsstiller sig selv, så vi bad dem om at skære det ud i pap for os. Hvert afsnit i teksten udgør svaret fra forskellige kvinder, der alle ønskede at forblive anonyme. Sikkert fordi de ikke ville have, at nogen skulle kunne google deres navn og finde sætningen, “Jeg plejer at tænke på at stå på rulleskøjter gennem skyerne, hvorefter jeg falder direkte ned på en fremmed mands pik.”

“Jeg er stor fan af porno. Jeg synes for eksempel, at Stoya filmene er fantastiske. For det meste ser jeg bare de korte klip på PornHub, fordi det er det nemmeste. Så behøver man ikke downloade noget. Men det kan stadig godt tage lidt tid at finde noget godt derinde. Nogle gange er de super klamme at se på, og andre gange passer thumbnailen overhovedet ikke til videoen, eller sådan noget. I forhold til kategorier, så kan jeg bedst lide ting, som jeg ikke selv dyrker i mit sexliv – såsom legetøj (som jeg ikke har noget af), lesbiske scener (jeg er til fyre) og trekanter (jeg har prøvet det, men det var ikke lige mig). Jeg gør det ikke på en eller anden fancy måde – jeg bruger bare min hånd. Som jeg sagde, har jeg ikke nogen vibrator eller den slags. Selvom det virker lidt kikset, så plejer jeg bare at tænke på hvem end, jeg er lidt vild med på det tidspunkt.”

“Da jeg var 15, fortalte min bedste veninde mig om, hvordan man kan bruge bruseren. Jeg endte med at blive ret glad for det, så jeg bruger næsten ikke andet nu. Jeg har selvfølgelig prøvet andre metoder, men jeg synes dildoer er ucharmerende og lidt kedelige. De mangler ligesom noget fantasi, ikke?”

“Jeg gør det bare helt normalt med hånden. Da jeg var 17, købte min bedste veninde og jeg en vibrator hver – fordi vi tænkte, at det var det, man gjorde, nu hvor man var voksen. Jeg prøvede det, og jeg syntes personligt det var ret mærkeligt. Jeg endte faktisk med at smide den ud. Senere fik jeg en ny i gave. Den havde sådan en lille tut på, som kunne stimulere klitoris, mens selve dildoen var oppe i én. Den var ret fantastisk. Den ændrede hele mit syn på vibratorer. Jeg købte faktisk en gang en kæmpe dildo til mig selv – udelukkende på grund af nysgerrighed. Den var ikke engang særlig sexet, den var bare stor.”

“Vibratorer tænder mig ikke rigtigt. Jeg behøver ikke at have noget oppe i mig for at kunne komme. Det kan være meget sjovt at prøve sammen med en partner, men min hånd fungerer helt fint, når jeg er alene. Af en eller anden grund bruger jeg venstre hånd, selvom jeg egentlig er højrehåndet. Jeg ved ikke rigtig hvorfor. Jeg tror ikke, at kvinder har det samme behov som mænd, de gange, hvor de bare har brug for at komme med det samme. En gang imellem har jeg det også sådan. Det er ikke så tit, men det sker. De fleste gange gør jeg det for at få en fantasi om nogen ud af hovedet. Nogle gange bruger jeg porno. Jeg plejer at se ting, som jeg ellers aldrig ville gøre i virkeligheden. Men for det meste bruger jeg bare min fantasi. Jeg kan også godt lide brusehovedet, men det skal bare være den rigtige slags. Når man finder det rigtige, er det den smukkeste opfindelse på jorden. Det varierer meget, hvor tit jeg onanerer. Hvis jeg slapper af i sengen en hel lørdag, så når jeg måske op på at gøre det tre gange, men andre gange, hvis jeg har haft en travl uge, så gør jeg det måske slet ikke.”

“Første gang jeg onanerede, var det faktisk slet ikke med vilje. Jeg var 11 år gammel og svømmede i en pool sammen med en ven. Jeg ved egentlig ikke rigtig, hvad der skete, men jeg blev virkelig stor fan af vand bagefter. Brusebade, svømmerhaller – al slags rindende vand. Brusehoveder er virkelig nice, men for et par år siden blev jeg virkelig nervøs for, om det nedsætter sensitiviteten i klitoris, så jeg holdt op med bruge den. Jeg elskede det, men jeg er ikke interesseret i at få en følelsesløs fisse. I dag er jeg afhængig af mine kedelige fingre. Jeg plejer at tænke på sådan noget som at stå på rulleskøjter gennem skyerne, hvorefter jeg falder direkte ned på en fremmed mands pik. En mand, der bare lige tilfældigvis står klar med en stiv pik.”

“Jeg er nødt til at forestille mig en helt specifik situation, hvis jeg skal onanere. Det er ikke nok at forestille sig den lækreste fyr. Porno er selvfølgelig det bedste værktøj, men al den der monotone ind og ud bevægelse gør ingenting for mig. Jeg synes sådan noget som manga og tegneserier er meget mere erotisk. Den måde det er skrevet på, virker lidt ligesom dirty talk for mig, det tænder mig bare. Hvis jeg har det rigtige materiale, så er det egentlig ligegyldigt, om jeg står op eller ligger ned. Det tager heller ikke så lang tid. Nogle gange sker det hele faktisk lidt for hurtigt. Hvis jeg kunne komme på den samme måde ved sex, tror jeg, mit liv ville være perfekt.”

“Jeg onanerer ikke så ofte, men når jeg gør, så føles det virkelig som en nødvendighed. Det er for det meste, når jeg ikke har fået sex i virkelig lang tid og er bekymrende liderlig. En gang i mellem gør jeg det også, hvis jeg keder mig. Jeg er ikke typen, der har behov for at stikke en kæmpe vibrator op i alle hullerne. Jeg fik en gang en dildo i fødselsdagsgave for sjov, men den samler bare støv derhjemme i min kommode. Når jeg onanerer, tænker jeg for det meste på fyre, jeg er vild med. Hvis det virkelig er et nødstilfælde, så ser jeg porno – for det meste noget med oralsex. Jeg ved præcis hvilke knapper, jeg skal trykke på for at komme hurtigt.”

“Jeg begyndte at onanere, da jeg var 13. Vi var på udflugt med skolen, og en af drengene forklarede stimuleringen af klitoris for mig. Jeg prøvede det med det samme, og det var starten på årevis af intens onani. Jeg gjorde det af forskellige grunde – af kedsomhed, for at slå min rekord osv. Dengang tændte jeg ret meget på at se mig selv gøre det, og at vise mig frem på Skype og andre videochats. Det resulterede en gang i en rimelig pinlig oplevelse, der involverer min families kamera. Jeg får ikke så meget ud af vaginal stimuli, så jeg holder mig bare til klitten. Det tager alt for lang tid at bruge en vibrator, og det tænder mig bare ikke. Nogle gange, hvis jeg er på coke eller noget, så er mit selvværd totalt fucked, og så ender jeg med at gøre de sygeste ting. Når jeg ser porno, kan jeg godt lide noget, hvor der er et magtforhold mellem manden og kvinden, især hvis manden er stærkere eller i en magtposition, som for eksempel chefen eller politimand. Hvis der er en eller anden magtdynamik, så kommer jeg nok efter et lille minut.



