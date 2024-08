Vi har talt med folk, der går på date i IKEA

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Indonesien

Hvis man går en tur ned igennem IKEAs præfabrikerede udstillingsværelser, er der i Indonesien gode muligheder for, at man støder på en håndfuld forelskede par, der går rundt og drømmer om en fælles fremtid i selskab med møbler, som er lette at skrue sammen. Den svenske møbelgigant har været et af byens mest populære datingspots, siden forretningen først åbnede dørene i en forstad til Jakarta for fire år siden.

Den er god nok. IKEA – stedet hvor parforholdet ellers kan komme på prøve – er også et sted, hvor unge indonesere går hen for at udforske deres følelser for hinanden. Det handler i høj grad om, hvad forretningen repræsenterer i Indonesien. IKEA er den perfekte drøm for unge par, det er et sted, hvor de kan forestille sig deres fremtid sammen fyldt med Ektorp-sofaer og børn, der leger i Småland. Det er dybest set et sted, hvor man drømmer om at være gift, og vi ved alle sammen, hvor glade indonesere er for at blive gift.

Jeg gik en tur igennem IKEA i Alam Sutra og lod mig betage af al den minimalistiske design, der adskiller sig radikalt fra den måde indonesere typisk indretter sig på. På et tidspunkt støder jeg på en kvinde ved navn ”Bela”, som arbejder i forretningen. Jeg spørger hende, hvorfor så mange unge mennesker går på date i IKEA?

”Vi kan nok tilbyde en anden stemning, end den de finder i et supermarked eller på en cafe,” siger Bela. ”Det er ikke kun par. Der er også mange familier, som hænger ud her.”

Hun ved ikke, hvor mange mennesker i forretningen, der er på date, og hvor mange mennesker, som er der for at shoppe, men hvis jeg skal gætte ud fra, hvor mange par jeg så, de tre timer jeg opholdt mig der, vil jeg sige: rigtig mange!

Jeg beslutter mig for at opsøge nogle af dem for at finde ud af, hvad det er ved IKEA, der tiltrækker unge elskere. Nogle kommer på grund af maden, andre for at købe småting som bøjler til klædeskabet. Under alle omstændigheder skal de unge par nyde atmosfæren, mens de kan, før IKEA helt bandlyser fænomenet.

SELSI OG PANDU

Foto: Ardila Ramadan

VICE: Hvor tit går I på date i IKEA?

Selsi: Cirka tre-fire gange om måneden. Vi kommer her gerne, når vi har fri fra skole.

Hvad er det, I kan lide ved IKEA?

Det er udstillingerne. Alt er så pænt. Det er bare en dejlig atmosfære. Men jeg køber kun noget, hvis jeg mangler det. Jeg køber typisk småting eller søde dukker og urtepotteskjulere.

DIDIT OG RAISA

Foto: Regan Reuben

VICE: Er det jeres faste dating-sted?

Raisa: Vi kommer her ikke så tit. Men da vi boede i Australien, gik vi tit i IKEA. Måske fem gange om året.

Hvorfor IKEA?

I Australien fik man gavekort til restauranten, så hvorfor ikke? Her kommer vi kun, fordi det bliver kedeligt bare at hænge ud i centret.

Tænker I tit på fremtiden, når I er her?

Ja, lidt. I stil med, ’Det her kommer til at se fint ud i vores fremtidige hjem’.

Kommer I op at skændes herinde nogensinde?

Nej. Hvorfor skulle vi det?

BIAN OG NATASHA

Foto: Ardila Ramadan

VICE: Bliver IKEA nogensinde jeres faste sted til dates lørdag aften?

Bian: Altså, hvis ikke der var andre steder, så kan det da godt være. Jeg tror, det bliver kedeligt, hvis man kommer her for tit dog.

Hvor lang tid plejer I at bruge her?

En tre-fire timer. Vi kommer her ikke så tit.

Der findes en myte om, at folk, der går i IKEA sammen, ender med at slå op. Tror I, det er sandt?

Folk plejer at slå op, fordi en har været den anden utro. Hvis man bare hænger stille og roligt ud i IKEA, og man ikke skændes, lige inden man kommer, så tror jeg ikke, der sker noget.

FARAH OG NATA

Foto: Regan Reuben

VICE: Hvad plejer I at lave i IKEA?

Farah: Først spiser vi i restauranten, og så går vi lidt rundt.

Hvorfor kan I godt lide at komme her? Får det jer til at drømme om jeres eget hus?

Her er aldrig kedeligt. Der er så meget at se. Men nej, vi tænker ikke på at få vores eget. Vi kan bare godt lide at tjekke møbler ud.

Kigger I bare, eller køber I også?

Vi shopper faktisk ikke så tit. Vi køber måske nogle småting. Vi kan bedst lide at kigge.

ADIT OG CINDY

Dette er ikke Adit og Cindy, for de ville ikke optræde på billedet. Foto: Regan Reuben

VICE: Hvorfor er I her i dag?

Adit: Vi tager tit i IKEA for at spise frokost. Og så tæller det jo som en date. Men vi køber aldrig noget, når vi er på date. Så vi kigger bare og drømmer om, hvordan vores fremtidige hjem kommer til at se ud, og om alle de forskellige møbler vi gerne vil have en dag.

Kommer I nogensinde op at skændes i IKEA?

Nej, selvfølgelig gør vi ikke det. Det er da ynkeligt. Hvem kan finde på at skændes her, når der er så mange andre mennesker, som i så fald kan lytte med?

Får I lyst til at blive gift af at være her?

Nej, ikke rigtigt. Vi vil bare gerne have vores eget hjem så hurtigt som muligt.