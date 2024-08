Vi har talt med fyren, der sagde ”Gucci Gang” en million gange på YouTube

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey Tyskland



Nogle folk kan godt lide at finde på meget idealistiske nytårsforsæt, som de alligevel ender med at opgive inden længe. Som for eksempel at holde op med at ryge eller kvitte sit underbetalte job, muligvis efter man har bedt chefen om pisse af en sidste gang. Fandeme så!

Videos by VICE

Så er der folk, der bestemmer sig for at sige ”Gucci Gang” en million gange. Eller det vil sige, der er én person, der har sat sig det mål. Han hedder Graham the Christian. Tidligere på måneden nåede han sit mål efter at have sagt ”Gucci Gang” over en periode på 15 dage i træk. Det hele foregik via videostream og blev kun afbrudt, når Graham havde brug for et par timers søvn. Derudover befandt han sig i et isoleret miljø – et lille hotelværelse – uden anden kontakt til omverdenen end sin YouTube-kanal.

Sådan et projekt afføder naturligvis en del spørgsmål. For det første: Hvor stor en masochist skal man lige være for frivilligt at gentage det i forvejen hjernecelledræbende hook fra Lil Pumps hit? Til de af jer, der endnu ikke har haft fornøjelsen, her er originalen (der på nuværende tidspunkt er blevet set mere end 400 millioner gange):

Det er en meget mærkelig og selvudslettende ting at udsætte sig selv for – selv i vores tid, hvor tærsklen for absurditet er væsentlig højere, end den nogensinde har været før – så vi måtte selvfølgelig høre om det fra Grahams egen mund.

Noisey: Hvorfor fanden gør du sådan noget mod dig selv?

Graham: Jeg havde gode intentioner (Alle donationer fra seere går til rednoseday.org). Jeg har altid gerne ville prøve at gøre noget for andre. Der var ikke andet i verden, der ville kunne få mig til at fuldføre sådan et projekt.

Hvordan fandt du på at sige ”Gucci Gang” en million gange i en livevideo?

Der var en, der foreslog det i en kommentar til en anden video. Hvorfor ikke, tænkte jeg.

Af alle sange i verden, hvorfor så lige den her?

”Gucci Gang” er stor lige nu. Og så er det let at gentage teksten til den.

Hvornår begyndte du, og hvor længe var du online?

Det hele begyndte den 30. december 2017 og fortsatte til lørdag den 13. januar 2018 om eftermiddagen. Jeg sagde ”Gucci Gang” omkring 80.000 gange om dagen, så jeg kunne nå at blive færdig, inden skoleferien var ovre.

På et tidspunkt begyndte du bare at mumle ordene. Det lød nærmest, som om du messede, eller du var i trance…

Når man gentager en sætning eller to ord så mange gange, så bliver musklerne i ens mund virkelig udmattede. Det hjælper at mumle, og så gør det heller ikke så ondt.

Kunne du leve et normalt liv, mens du lavede din livestream?

Nej! Jeg sad på mit hotelværelse under hele forløbet. Jeg fik tit besøg fra venner, der kom for at heppe på mig og holde mig i gang. Men jeg glædede mig ret meget til at vende tilbage til mit normale liv.

Håber du, Lil Pump hører om dit projekt?

Ja, det ville da være fedt. Hvis han kendte til det, var der sikkert mange flere folk, som ville donere penge til børn, der har brug for det.

Hvor mange penge har du samlet ind gennem dit hårde arbejde?

Lige omkring 60.000 kroner.

Hvad kaster du dig over nu? Kunne du finde på noget lignende igen?

Nej, det kunne jeg ikke. Lige nu er jeg ret træt af følelsesladede livestreamvideoer som den her. Jeg tror bare jeg skal fokusere på at gå i skole.