Vi har talt med manden, der sælger ‘plant selv’ cannabis til børn

Den søde juletid er snart over os. Det vil sige den tid, hvor du skal købe gaver til samtlige medlemmer af den pukkelryggede, også selvom du kun ser dem den ene dag om året. Det er nemligt kun narrøve, der ikke køber noget med til deres 5-årige fætter.

Hvis du ikke har økonomien til at købe det hotteste legetøj i Toys “R” Us i år, så er der alternativer. For eksempel My First Grow – et cannabis plantesæt til børn. Pakken koster omkring 80 kr. og indeholder hampfrø, jord, en potteplante, en instruktionsmanual og et “My First Grow” klistermærke. Børn, som forsøger at ryge produktet fra My First Grow, bliver dog ikke skæve af det, da hampen indeholder en meget lille mængde af det psykoaktive kemikalium THC.

Men hvilken voksen ved sine fulde fem sælger hashrelaterede produkter til børn? Jeg snakkede med Greg Lonsdale, opfinderen af My First Grow, for at finde ud af det.

VICE: Hej Greg. Vil du ikke forklare mig, hvorfor du har lavet My First Grow?

Greg Lonsdale: Allerførst vil jeg gerne understrege, at My First Grow sælger hampfrø. Hamp indeholder ingen psykoaktiver, og du kan ikke blive høj af den. Hamp kan bruges til at fremstille papir, pap, reb, stof, maling, olier, lak, kosmetik, byggematerialer og endda nedbrydelig plastik. Det indeholder også en masse næringsstoffer. Med andre ord: Det er ufarligt. Planten er ikke mere skadelig end basilikum eller mynte. Problemet er til gengæld frygten for den. Hamp tilhører familien cannabis genus og de psykoaktive planter, som er i familie med den. Den virker kun skadelig, fordi den bliver associeret med dem. Det giver lige så lidt mening, som at smide en uskyldig person i fængsel for en forbrydelse, som blev begået af et familiemedlem.

Jeg startede My First Grow som et kreativt forsøg på at udstille den absurditet. Det var min måde at deltage i diskussionen omkring cannabis lovgivning, som har stået på i Storbritannien for nyligt. Det meste af debatten fokuserer på hamps psykoaktive familieplanter, men påvirker også hamp.

Ser du gerne at cannabis bliver legaliseret, eller taler vi kun om hamp?

Jeg vil omformulere spørgsmålet og stille det til dine læsere: Synes du, at patienter med gigt, kræft, sclerose, Parkinsons og andre invaliderende sygdomme skal nægtes adgang til uskadelig medicin og risikere fængselsstraf, hvis de forsøger at medicinere sig selv eller deres pårørende? Det er den slags umenneskelige holdninger til medicinsk frihed, som man protesterer imod ved at gå ind for legalisering af cannabis.

My First Grow handler ikke om at gøre børn skæve til trods for, hvad kommentarerne på sociale medier siger. Det kan slet ikke lade sig gøre med vores produkt. Det handler om at nedbryde forældede tabuer. Nutidens børn bliver den næste generation af landmænd, håndværkere og læger. De kommer til at tilhøre erhverv, som kan revolutioneres med lovgivning.

Børn lærer at “cannabis er farligt” i en meget tidlig alder i skolen, men de bliver ikke udstyret med al informationen på området. Jeg mener, at alle inklusiv børn bør kende til sandheden om cannabis, hvis vi skal gøre os forhåbninger om en legalisering i fremtiden.

My First Grow er tilsyneladende markedsført til børn, men på hjemmesiden står der, at det er en souvenir til voksne?

My First Grow er en måde at udstille samfundets meningsløse holdning til cannabis. Jeg har bare brugt børn som en måde at starte diskussionen på. De fleste køber produktet fordi de tror, det er for sjov, men diskussionen bag er meget alvorlig.

En Twitterbruger, som var forarget over My First Grow

Har du oplevet nogen form for modreaktion?

Ja, men den slags reaktioner er interessante, fordi de repræsenterer en kollektiv uvidenhed, som skal italesættes. For eksempel er linket til vores hjemmeside blevet delt væsentligt mere, end vores hjemmeside rent faktisk er blevet besøgt. Det lader til, at folk bliver forargede over den ekspressive overskrift “Cannabis plantesæt til børn” og deler den uden at vide, hvad siden overhovedet handler om.

Hjemmesiden havde indtil i går en promovideo på forsiden, men den er nu blevet fjernet af YouTube, fordi den angiveligt strider mod deres regler for “skadeligt eller farligt indhold, der involverer mindreårige.” Videoen viser børn, der laver havearbejde. Det er hverken skadeligt eller farligt. Uvidenheden vinder igen. Folk er nødt til at blive oplyste.

Hvor kan du sælge produktet?

Jeg sælger produktet til hele verden, men jeg vil anbefale mine kunder, at få juridisk vejledning inden de køber, for jeg ønsker ikke, at de skal komme i klemme.

Hvad ville der ske, hvis jeg røg hampen?

En bekendt prøvede det faktisk, og han sagde, at han fik ondt i halsen.

Hvornår synes du, at børn skal have mulighed for at købe cannabis?

Når børn kan købe urter og krydderier helt frit, er der ingen grund til, at de ikke også kan købe hamp. Men jeg går ind for aldersbegrænsning, når det gælder cannabis.

Har politiet taget kontakt til dig, og er det noget, der bekymrer dig?

Der har ikke været nogen opmærksomhed fra politiet indtil videre. Men hvis de kommer og banker på, så inviterer jeg dem gerne indenfor til en dejlig kop grøn te.

Hvad er dine fremtidsplaner for My First Grow?

Jeg vil gerne starte en non-profit virksomhed, som dyrker og producerer hampprodukter i Storbritannien. For at skabe en bæredygtig fremtid for de næste generationer, er vi nødt til at finde et alternativ til fossile brændstoffer som energikilde, og hamp er et realistisk og virksomt alternativ.

