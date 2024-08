Vi hylder kunstværket, der skal spille Totos “Africa” på repeat for altid

Artiklen er oprindeligt udgivet af Noisey USA

Måske bliver vi på et tidspunkt trætte af at høre Totos monsterhit “Africa” fra 1982. Måske kommer vi på et tidspunkt i fremtiden til at kæmpe med at forklare vores børn, hvorfor sangen var den mest streamede på internettet i 2017. Måske begynder vi at stille spørgsmålstegn ved, hvorfor det var så vigtigt, at Weezer skulle lave en coverversion i 2018, der med det samme fløj op ad hitlisterne og endda havnede på den eftertragtede 69.-plads på Noiseys liste over årets bedste sange.

Men i dag er ikke den dag. Tværtimod. I dag er dagen, hvor vi hylder en ny lydinstallation i Namibørkenen i Namibia, som skal spille “Africa” på repeat i al evighed.

Det er den 27-årige tysk-namibiske kunstner Max Siedendorf, som står bag projektet, og han fortæller, at han ville skabe den “ultimative hyldest” til Toto ved at spille nummeret i et uendeligt loop. Selve installationen består af seks højtalere, der kører på solenergi, som er forbundet med en iPod med kun et nummer på playlisten. ”Nogle namibiere elsker den, mens andre kalder den for verdens værste lydinstallation,” fortæller Siedendorf til BBC. ”Det tager jeg som et stort kompliment.”

Så hvis du har noget tid, hvor du ikke ved, hvad du skal lave – eller bor i nærheden af Namibørkenen – har Siedentorf lavet et ikke særlig gennemskueligt kort, så du selv kan finde musikken. Du skal bare nå at finde den, inden ørkensandet æder den. “De fleste komponenter, der indgår i installation, er udvalgt, fordi de kan holde i lang tid, men jeg er sikker på, at de barske omstændigheder i ørkenen nok skal få gjort kål på installationen før eller siden,” udtaler han til BBC.