Du ved sikkert ikke, hvad ‘phubbing’ er, men du gør det konstant

Den gode nyhed er, at der nu findes ét enkelt ord, som beskriver, hvordan du ignorerer alle dem, du kender og elsker til fordel for din iPhone, som du elsker endnu højere. Den dårlige er, at ordet er “phubbing” – en fjollet sammensætning af ordene “phone” og “snubbing.”

Forskere fra University of Kent har undersøgt, hvordan antisocial telefonadfærd er blevet bredt accepteret som norm. “Termen ‘phubbing’ er egentlig ikke særligt udbredt. Ordet har sin oprindelse i Australien, hvor det første gang opstod i Macquarie University Dictionary i 2008,” fortæller forskningsprojektets leder, Karen Douglas. “Der var meget få, der kendte termen, da vi undersøgte det, men når man forklarer det for folk, så ved de allesammen, hvad det betyder, og er bekendt med adfærden.”

Phubbing er gået fra udelukkende at være noget, man ser hos millenials – og noget, forældregenerationen brokker sig over i kronikker i Politiken – til at være en bredt accepteret tendens. Næsten hvert eneste afsnit af Keeping Up with the Kardashians indeholder en persons phubbing af en anden. (Et særligt godt eksempel er fra sæson 12, hvor Scott Disick forsøger at tage en alvorlig snak om, at han føler sig udenfor i familien, mens Kim ufortrødent fortsætter med at tage selfies.)

Karen Douglas og ph.d.-studerende Varoth Chotpitayasunondh udførte en spørgeundersøgelse blandt 251 personer i alderen 18 til 66 for at finde ud af, hvorfor det lige pludselig er okay at være et røvhul. Alle deltagerne svarede, at de phubbede i nogen grad, og forskerne konkluderede ikke overraskende, at internetafhængighed og tab af selvkontrol medvirkede til fænomenet. Angsten for at gå glip af noget – FOMO – spillede også ind. “Folk søger konstant information, og de kan ikke slippe deres telefoner,” fortæller Douglas. “De her faktorer er med til at afgøre, hvor afhængig du er af din smartphone, men også i hvilken grad du phubber.”

Forskningen indikerer også, at der er en slags phubbing-karma i spil: Hvis du phubber nogen, så er de mere tilbøjelige til at phubbe dig tilbage. “Det er blevet en mere eller mindre accepteret måde at kommunikere på. Folk phubber mere, når de ser det blive gjort mod andre, og når de selv bliver udsat for det,” fortæller Douglas. “Den gensidighed får adfærden til at virke normal.”

Forskningen er den første af sin slags, fortæller Douglas. (Det er muligvis også den første forskning, der videnskabligt undersøger FOMO.) Douglas arbejder nu på at udvide undersøgelsen af phubbing til at inkludere, hvordan det påvirker kommunikation i det hele taget, for det tegner ikke godt. “Vi sætter folk i en situation, hvor de bliver phubbet af en avatar, og spørger dem så, hvordan det føles, hvordan de har det med den person, de kommunikerer med og kommunikationens kvalitet,” fortæller hun. “Alt tyder på, at phubbing får folk til at føle sig virkelig dårligt tilpas.” Men ja, phubbere vil phubbe, tilføjer hun.





