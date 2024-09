Vi interviewede manden, der har haft sex med en delfin

Denne artikel blev oprindeligt udgivet af VICE Australien

Delfinen Dolly døde af et knust hjerte. Det er i hvert fald sådan, Malcolm Brenner ser på det.

Videos by VICE

Nogle ville nok kalde Brenner for pervers, dyremishandler eller som minimum en forstyrret mand, fordi han havde sex med Dolly for mere end fire årtier siden. Brenner, som nu medvirker i en dokumentarfilm, fastholder dog stadig, at hans forhold til delfinen var en smuk og næsten spirituel oplevelse.

De to mødtes i 1970, da Brenner som studerende på New College of Florida var på sin første opgave som freelancefotograf. Han skulle tage billeder til en bog om Floridaland – en lidt skummel landevejsattraktion, som var en fast bestanddel i Florida, før de store forlystelsesparker overtog markedet. Delfinen blev genstand for hans opmærksomhed med det samme.

Dolly svømmede helt hen i den anden ende af bassinet, da den ukendte mand med hornbriller og krøllet, skulderlangt hår sprang i. Hun besindede sig dog til sidst, fortæller Brenner, som endte med at fotografere delfinen i ni måneder. Og engang hvor han gnubbede hende på ryggen, vendte Dolly sig endda om og viste sine kønsdele. Senere begyndte hun at gnubbe sine tænder mod fotografens arm på, hvad han beskriver som, en erotisk måde. Da han ikke ville gøre det, hun lagde op til, svarede Dolly igen med at trække ham ned under vandet på fire meters dybde.

“Hundelfiner er meget pågående i deres seksualitet,” fortalte Brenner mig. “De har ingen hæmninger, hvorimod andre dyr er passive eller i hvert fald kun receptive.”

Brenner fortæller, at han altid har være tiltrukket af dyr. Han blev misbrugt som barn af sin psykolog, fortæller han. Omkring tidspunktet for overgrebet tog hans far ham med ind for at se Disneyfilmen The Shaggy Dog (Hvem Sagde Vov?). Han fik erektion under filmen, selvom han kun var fem år, og han kalder det selv for sit livs definerende øjeblik. Hans zoofili startede for alvor et par år senere, da han var 11-12 år. Brenner havde sex med familiens puddelhund, selvom han siger, at han følte sig beskidt bagefter.

Det var til gengæld hans andet og sidste seksuelle møde med et dyr – med Dolly i Floridaland – som gjorde Brenner til den uofficielle talsperson for de mennesker, som mener, at dyr er i stand til at give samtykke til sex. For første gang fortæller han sin historie på film i kortfilmen Dolphin Lover af filminstruktørerne Joey Daoud og Kareem Tabsch.

Delfinen Dolly blev trænet til at svømme ved siden af den her båd og springe efter fisk. Foto af Joey Daoud.

Tabsch fik øjnene op for Brenner, da han faldt over historien om delfinelskeren Brenner tilbage i 2013. “Jeg var forbløffet, både over hvad der var sket, men også hans villighed til at tale om det,” fortæller han mig.

Kort efter mødtes han og Daoud med Brenner på Floridas vestkyst og foretog et dybdegående, fire-timer langt interview, som dybest set dækkede hele hans liv. “Hans eneste betingelse var, at vi ikke brugte sangen fra Flipper i filmen,” fortalte Daoud mig.

Selvom Brenner havde skrevet en fiktiv version af sit og Dollys forhold i 2009, havde han aldrig fortalt om præcis hvordan, akten var foregået. Ifølge historien han præsenterer i dokumentaren, var Dolly alene i bassinet med en handelfin, men hun svømmede frivilligt hen til Brenner for at være alene med ham. Efter cirka en halv times forspil penetrerede Brenner dyrets vagina, som han beskrev som en række indviklede klapper.

Det var en besværlig akt at udføre (han måtte trænge ind vertikalt, mens delfinen var horisontal), men Brenner beskriver hændelsen som både blid og erotisk. “Jeg følte en intens forbindelse med hende på alle niveauer,” fortæller han i filmen. “Det var som om, vi holdt op med at være to forskellige væsner og blev til et.” Han hævder, at både han og delfinen kom.

Efter hændelsen flyttede Brenner til Olympia i Washington, og Dolly blev flyttet til en anden park i Mississippi. Han fik senere at vide, at hun havde begået selvmord, og Brenner mener stadig, at det skyldes, at han “forlod hende,” som han formulerer det i filmen.

Malcolm Brenner fotograferede Dolly i ni måneder og betragter hende stadig som sit livs kærlighed. Foto med tilladelse fra Malcolm Brenner/Coffee & Celluloid.

Han er ikke den første, som har forelsket sig i en delfin. Der er også historien om Margaret Lovatt, som endte med at have sex med et dyr, der hed Peter under et NASA-finansieret eksperiment i 1960’erne. Peter begik også selvmord efter hans forhold til Margaret endte.

Et aspekt, som er påfaldende fraværende i Dolphin Lover, er input fra en psykolog, som måske kunne forklare, om delfiner kan give samtykke til sex, få orgasme eller være så kede af det over et “breakup”, at de ville tage deres eget liv.

Oprindeligt havde instruktørerne i sinde at inkludere interviews med dyrerettighedsaktivister, men endte med at lade være. “Den historie, vi gerne ville fortælle, var hændelsen som han oplevede den,” fortalte Daoud mig. “Det som eksperterne ville have sagt, er alligevel normen for den almindelige seer. Jeg håber, at filmen viser, at der bagved handlinger, som vi måske ikke er enige i, stadig er et menneske.”

I dag bor Brenner i det vestlige Florida, og selvom han er bedst kendt for at kneppe en delfin, har han været gift to gange, efter han “trænede” sig selv til at være tiltrukket af kvinder. Han har også en voksen datter.

Han har ikke haft sex eller været i et forhold med et dyr siden Dolly. Han ser frem til den dag, hvor zoofile er ligeså accepterede som homoseksuelle, selvom han tror det vil tage lang tid. Han forstår heller ikke, hvorfor folk har et problem med hans tilbøjelighed, når de kan acceptere karakteren Brian fra Family Guy. “De samme mennesker, som kalder mig et monster, griner af Seth McFarlanes jokes om en hund, der går i seng med kvinder,” fortalte han mig.

Men Brenner lader sig ikke kue af offentlighedens opfattelse og fortæller, at han er aktiv på et antal datingsider.

Han fortæller, at han ikke er bekymret over dokumentarfilmen eller over at være frontfiguren for dyresex. Der er åbenbart andre forhindringer, når det gælder det at møde og gøre kur til kvinder.

“Der er ikke så mange kvinder, der er ateister hernede,” fortæller han. “Men jeg har lige meldt mig til en ateistisk datingservice, så det ændrer sig forhåbentligt.”

Mere om dyresex fra VICE:

Den triste historie om ‘Mr. Hands’, der døde af at blive knaldet af en hest



En politiker har anmeldt dyrepassere for at spille den af på delfiner



Svenskerne synes vi er nogle dyresexglade højrefløjsracister