Vi mødte brødrene, som laver Drakes elskede matcha-te

Tilbage i august vågnede verden op til nyheden om, at Drake havde investeret i MatchaBar, der sælger matcha-te af den fineste karat og har et par cafeer i New York og Los Angeles.



Firmaet blev startet af brødrene Max og Graham Fortgang for fem år siden, da de besluttede sig for at importere bedre matcha – ikke det tarvelige af madlavningskvalitet, du måske er stødt på i en færdigblendet kaffebardrik, men det fornemme af ceremoniel kvalitet, som rent faktisk er godt for helbredet og har en dyb, intens smag. Jagten på den bedste matcha førte dem til det sydlige Japan.

Fortgang-brødrene, Graham og Max.

Det enormt frodige Kagoshima-præfektur ligger på sydspidsen af Japan, kun 90 minutters flyvetur fra Tokyo. Det kuperede område bliver brudt op af landbruget i dalene, og det er her, man laver noget af det bedste matcha i Japan. Kagoshimas fordel, når det kommer til matcha, er klimaet og regionens aktive vulkaner, som skaber mineralrig jord.

Bjergene i Kagoshima.

Fortgang-brødrene står bagved Kenta Ikeda, mens han forbereder en matcha-smagning i sit kontor i Kagoshima. Ikeda er en slags mesterblender af te – en såkaldt 10. klasses chashi – og der findes kun 13 andre mennesker, som har nået det samme niveau i de 65 år, man har haft den certificering.

Matcha-smagning med Ikeda.

Ikeda var født til dette job. Bogstaveligt talt. Han blev født i den 70 år gamle tebuik, som hans familie ejer. Han er vokset op med duften af de ristede te-aromaer, og ifølge Ikeda er det årsagen til, at han har udviklet en så fintfølende lugte- og smagssans.

Vi følger Ikedas metode og smager på skefulde af matcha fra hver af de bøtter, der er linet op på bordet. De forskellige typer te er arrangeret i forhold til kvalitet, så man kan sammenligne smag, farve og tekstur. Forskellene er tydelige, og det er netop det, som MatchaBar gerne vil overbevise verdens forbrugere om.

“Vi bliver hele tiden nødt til at fortælle folk, at det ikke er alt matcha, som er den ægte vare,” siger Max. “Det er svært at forklare, men det betyder, at ikke alt matcha er den samme kvalitet. Sådan er det også med vin, hvor du kan få alt fra en billig papdunk til årgangs-bordeaux.”

På samme måde som en cognac-blender mixer spiritus fra forskellige destillerier for at skabe det færdige produkt, så blander Ikeda te fra forskellige gårde, så han kan skabe MatchaBars signatur-te, der sælges i USA.

Ikeda forklarer, at matcha-traditionen er så gammel, at japanerne nogle gange glemmer det eller synes, det er lidt forældet. Fortgang-brødrenes fortolkning (som de kalder “Brooklyn-style matcha”) er også blevet populær i Japan; brødrene har lavet tre pop-ups i Tokyo, hvor der har været lange køer med både gamle og unge fans.

Japanske landmænd er også begejstret for den moderne matcha-bevægelse. På grund af den voksende interesse for te i USA så retter bønderne i Kagoshima fokus væk fra den grønne te sencha og investerer i stedet i matcha-produktion.

Går det som Fortgang-brødrene vil have det, så er det en industri, der bliver ved med at vokse. De håber på at kunne lancere et livsstilsbrand, som kan “sprede budskabet om bedre energi.” Graham Fortgang forklarer: “Bedre energi handler ikke bare om matcha, fordi det er bedre for dig. Det handler om at frigive bedre energi til resten af verden. Du skal være et godt menneske, ikke et røvhul, og det har verden virkelig brug for.”

Indtil videre ser det ud til, at Fortgang og Fortgang er på rette kurs. De har tre caféer, deres produkter bliver solgt i butikker på tværs af USA, og det er fast inventar på millennial-venlige festivaler og events som Coachella. Nå ja, og så har de fået støtte fra en vis Hr. Aubrey Drake Graham.

“Det er nu, at den rigtige udfordring begynder, for vi har en af verdens største stjerner, som vi gerne vil gøre stolt,” siger Graham.

Tilbage i Tokyo på en MatchaBar pop-up står de to brødre og poserer sammen med kunder, der har kæmpet sig gennem regn og blæst for at få fingerne i Instagram-venlig matcha-latte og matcha-drysset Brooklyn Ribbon Fries. En håbefuld grøn te-fanatiker måtte sidde i toget tre timer for at nå frem. En anden kunde har taget en cheesecake med til MatchaBar-holdet.

Som deres mest berømte investorer ville sige det: What a time to be alive.