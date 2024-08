Vi rangerer Quincy Jones’ episke vanvidsudtalelser i et nyt interview

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey USA

Den legendariske producer og musikmagnat Quincy Jones, hvis seks årtier lange karriere i branchen har haft større indflydelse på popmusikkens landskab end noget andet nulevende menneske, har altid givet den gas under interviews. For tre år siden snakkede han med Noisey om jazz, Clint Eastwood og musikindustriens grådighed.

Jones nærmer sig hastigt de 85, og det lader til, at han er løbet helt tør for fucks at give. I et interview med GQ’s Chris Heath, der udkom i sidste uge, fortalte Jones om, hvordan han engang fik stukket en springkniv gennem hånden, og hvordan han blev truet med en issyl mod tindingen som barn. Han pralede af at have haft 22 kærester, og at han taler 26 sprog. Han fortalte, at forfatteren Truman Capote var racist. Han afslørede, at Prince Rogers Nelson engang sad i en limousine og ventede på at køre Michael Jackson ned. Intet er helligt i Quincy Jones’ verden længere. Og det siger ret meget, for han var rimeligt ligeglad til at starte med.

En uge efter samtalen med Heath, var Jones igen klar til at præsentere verden for nogle hårde sandheder. Så nu har vi fået en ny omgang vilde historier fra legenden, der har talt med mediet Vultures David Marchese. Og han har virkelig ikke holdt sig tilbage. Jones har mødt næsten samtlige store popikoner fra det 20. århundrede, og dem er han klar til at udlevere. Samtlige historier er krydret med den ene vanvittige (og helt utænkelige) skandale efter den anden. Han springer rundt mellem fortællingerne og stopper sommetider midt i det hele, efter han har afsløret et eller andet helt vanvittigt, for at sige han i virkeligheden ikke må tale om det offentligt. Gør dig selv en tjeneste og læse hele interviewet. Nedenfor har vi gjort et forsøg på at guide dig gennem galskaben ved at rangere Jones svar på Marcheses spørgsmål:

1. Quincy Jones fortæller, at Marlon Brando har knaldet James Baldwin, Marvin Gaye og Richard Pryor

Ligesom de fleste af de bomber, Jones smider, så kommer den her også helt ud af det blå. Det ene øjeblik taler han om nutidens popmusikere, og hvor dovne de er, men det næste øjeblik er han i en helt anden verden. ”Kender de her musikere overhovedet til tango? Macumba? Yoruba music? Samba? Bossanova? Salsa? Cha-cha?” spørger han retorisk.

Marchese: Måske ikke lige cha-cha.

Jones: [Marlon] Brando var tit med os ude at danse cha-cha. Han kunne fandeme danse. Han var den mest charmerende stodder i verden. Han kneppede alt med en puls. Alt! Han ville kneppe en postkasse, hvis muligheden bød sig. James Baldwin, Richard Pryor. Mavin Gaye.

Marchese: Har han været i seng med dem, du nævner? Hvor ved du det fra?

Jones: Kom nu, mand. Han var så pisse ligeglad med alt! Kan du lide brasiliansk musik?

De dvæler ikke ved spørgsmålet. Videre!

2. Quincy Jones påstår, han har datet Ivanka Trump og at hendes far er ”syg i knolden.”

Det er muligt, at Jones overdriver lidt her. Efter en kort gennemgang af problemet med racisme i USA, går han hurtigt videre til at tale om Trump og førstedatteren Ivanka. Hvorvidt en middag med den ældste Trump-datter kan kaldes en date, kan vist diskuteres. Men formålet her er ikke at stille spørgsmålstegn ved Jones’ opfattelse af, hvad en date er. Vi vil bare høre ham sige, at Trump er ”syg i knolden” og derudover ”har begrænsede mentale evner – han er megaloman og narcissist.”

Jones: …Jeg har datet Ivanka.

Marchese: Seriøst?

Jones: Jeps. Det er tolv år siden. Tommy Hilfiger, der arbejdede sammen med min datter Kidada, sagde, ”Ivanka vil gerne spise middag med dig.” Jeg svarede, ”Helt fint. Hun står fandeme skarpt.” Hun har de smukkeste ben på en kvinde nogensinde. Men faren er vanvittig.

3. Quincy Jones ryster på hovedet, da han bliver spurgt om U2 stadig laver god musik

Svaret er igen afledt af en snak om racisme. Vi får at vide, at Bono engang i mellem inviterer Jones på ophold på sangerens slot i Irland, fordi landet er så racistisk. Men det betyder ikke, Jones er fan af U2.

Marchese: Laver U2 stadig god musik?

Jones: [Ryster på hovedet].

4. Quincy Jones fortæller, at Beatles var ”forfærdelige musikere”

Den giver rimeligt meget sig selv, men det er stadig storslået.

Marchese: Hvad var dit første indtryk af Beatles?

Jones: At de var forfærdelige musikere. De kunne fandeme ikke spille en skid. Paul er den dårligste bassist, jeg nogensinde er stødt på. Og Ringo? Ham gider jeg slet ikke snakke om. Engang var vi i studiet med George Martin, og Ringo havde brugt tre timer på at optage et stykke til en enkel sang. Han kunne ikke ramme den. Vi sagde, ”Mate, hvorfor går du ikke ned og får dig en lager og et stykke Shepherd’s Pie og lige tager den med ro en times tid?” Det gjorde han så, mens vi ringede efter jazztrommeslageren Ronnie Verrell. Det tog Ronnie et kvarter at lægge den ned perfekt. Så kommer Ringo tilbage og siger, ”George, kan du lige spille den sidste optagelse igen?” Det går George med til og Ringo siger, ”Det lød ikke så galt,” og jeg udbrød. ”Nej, motherfucker, det er, fordi det ikke er dig.” Men flink nok fyr.

5. Quincy Jones siger, at medstifteren af Microsoft og sportsmogulen Paul Allen spiller guitar som Jimi Hendrix

Den her bizarre udmelding kommer lige efter Beatles-historien. Han begynder med halvvejs at komplimentere Eric Clapton, men glemmer så at Claptons band hed Cream. Så falder den her perle af:

Marchese: Var der nogle rockmusikere, du især kunne lide?

Jones: Jeg kunne godt lide Claptons band. Hvad hed de nu?

Marchese: Cream.

Jones: Ja, de kunne finde ud af at spille. Men ved du, hvem der spiller og synger nøjagtig som Hendrix?

Marchese: Hvem?

Jones: Paul Allen.

Marchese: Det er løgn. Microsoft-fyren?

Jones: Ja, mand. Jeg var ude med ham på hans yacht sammen med David Crosby, Joe Walsh og Sean Lennon – alle de der skøre sataner. De sidste par dage var Stevie Wonder også med og optrådte. Han bad Paul om at komme op og spille sammen med dem – han er fandeme god, mand.

6. Quincy Jones påstår, han ved, hvem dræbte John F. Kennedy

Den her kunne helt sikkert sagtens ligge højere på listen, men der sker så meget i interviewet, at jeg helt havde glemt, at Jones påstår, han ved, hvem der stod bag mordet på den tidligere amerikanske præsident, og jeg gider ikke rykke rundt på det nu. Det fine ved den her del af interviewet er, at Jones slet ikke kan vente med at diskutere emnet.

Marchese: Det lader til, at du ved en del.

Jones: Jeg ved alt for meget, mand.

Marchese: Er der noget, du ville ønske, du ikke vidste?

Jones: Identiteten på Kennedys morder.

Marchese: Hvem stod bag?

Jones: [Chicago-gangsteren Sam] Giancana. Der var en forbindelse med Sinatra, mafiaen og Kennedy. Joe Kennedy [John F. Kennedys far, red.] – han var en slem fyr – gik til Frank, fordi han ville have Giancana til at skaffe sønnen stemmer.

Marchese: Den teori har jeg hørt før – at mafiaen hjalp Kennedy med at vinde i delstaten Illinois i 1960.

Jones: Vi burde faktisk slet ikke snakke om det her offentligt. Hvor er du fra?

Læs hele interviewet på Vulture, og bed så til, at vi snart får et nyt. Samtlige amerikanske historiebøger burde skrives i førsteperson af Quincy Jones.