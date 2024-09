“Vi skal hjælpe unge danskere med at tage stoffer på den rigtige måde”

De fleste ved, at kokain kan sniffes gennem næsen, men eksperter efterlyser flere konstruktive informationer fra myndighederne til de unge, der tager stoffer. Foto: Victor Knötzel.

Hvorfor vil myndighederne ikke rådgive unge, der tager ulovlige stoffer, om hvordan de kan gøre det på mere forsvarlig vis? Det spørgsmål ser vi nærmere på i programmet “Brugerne”, der bliver sendt på mandag i første afsnit af VICE på DR3.

En betydelig gruppe af danske unge tager regelmæssigt stoffer, og for dem er det helt normalt og socialt acceptabelt at gøre det. Alligevel skal man kigge langt efter officielle kampagner, der tager de unge stofbrugere seriøst – også selvom flere af landets førende eksperter på området længe har råbt op om, at der er noget helt galt.

Videos by VICE

Den virkelighed, de unge møder, passer simpelthen ikke med den fortælling om stoffer, de får fra officielle kanaler – og det kan i sidste ende få konsekvenser for de unge, der vælger at prøve stoffer. Det siger bl.a. Jacob Demant, der i mange år har forsket i unges brug af stoffer:

“Jeg synes ikke, at vi er dygtige nok til at hjælpe unge, der bruger rusmidler, til at gøre det på den rigtige måde.”

Og spørger man de unge selv, får man samme svar:

“Det var meget dæmoniserende. Kun de negative informationer. Man får ikke meget andet at vide end “hold dig væk fra det”, siger en ung kvinde, som VICE møder i Kødbyen en lørdag nat, hvor stofferne for mange også er en del af festen.

Her møder vi også Lars, der ikke selv mener, at han har et problem med stoffer, selvom han tager kokain regelmæssigt.

“Jeg var selv ret bange for at prøve det første gang, men jeg har fundet ud af, at jeg er god til at kontrollere både mængden, jeg tager, og den virkning, jeg får ud af det. Jeg render ikke nøgen rundt og opfører mig sindssygt – sådan som nogle folk tror, det sker,” siger han.

Screenshot af Sundhedsstyrelsens hjemmeside, der bringer flere skræmmehistorier om unge, der har brændt nallerne på stoffer.

Når det for en betydelig gruppe af unge i Danmark er ganske almindeligt at tage stoffer og tale om stoffer, kan det synes pudsigt, at myndighederne ikke vil forsøge sig med andet end forebyggelseskampagner for at gå i dialog med dem.

Sundhedsstyrelsen, der som øverste myndighed er ansvarlig for statens oplysningskampagner om stoffer, afviser dog at rådgive om, hvordan man tager stoffer.

Du kan få hele historien mandag aften kl. 21:30 på DR3, når det nye afsnit af VICE på DR3 går i luften.

Se teaseren til afsnittet her.