Vi snakkede med drengene bag “Knep mig det er billigt” om at leve gratis

Billede af Jackie Hong.

“Knep Mig Det Er Billigt” er navnet på en af Københavns største Facebookgrupper for folk, der er på røven og gerne vil spare så meget som muligt. Mændende bag gruppen er Jonathan Kiilerich og Frederik van Deurs, der begge har været iværksættere og fattige studerende de sidste 10 års tid, og nu driver hhv. rumrum.dk og mandigt.dk. Knep Mig Det Er Billigt er et af deres mere succesfulde projekter, og gruppen har de sidste syv år tiltrukket mere end 35.000 ivrige “kneppere,” der hver dag slår sparetips op om alt, fra hvor man finder den billigste liter letmælk til billige VVS tricks. De er desuden igang med at bygge deres egen hjemmeside, så deres medlemmer lettere kan sortere i de sparetips, der passer til dem.

Især Frederik er knepper by heart og har altid tomlet, skraldet, couchsurfet osv. Den livsstil kulminerede i marts, da han satte sig for at leve måneden ud uden at bruge en krone. Ifølge ham selv er det at lede efter mad i containeren bag det lokale supermarked meget som at lære at drikke god vin; man tilegner sig evnen til at sondre mellem forskellige smage og dufte og finder så ud af, hvilke ting man kan stikke i lommen (vakuumpakket laks) og hvilke ting, man skal lade ligge (uemballeret laks).

Vi tog en snak med dem om det billige liv.

Hhv. Jonathan og Frederik.

VICE: Fortæl os lidt om “knep mig det er billigt.”

Jonathan Kiilerich: Knep Mig Det Er Billigt er en gruppe for fattigrøve i København, som studerer og ikke har nogen penge. Vi startede gruppen, fordi vi selv var i den situation og ligesom gerne ville hjælpe andre, mens vi hjalp os selv.

Frederik Van Deurs: Vi gik jo selv og vendte hver en krone, fordi vi ikke havde nogen fucking penge. Og så havde vi fx. fundet ud af, at man kunne købe en liter soja inde ved de der kinamarkeder ved hovedbanegården for 10-15 kroner, som måske var 20 gange billigere end en Kikkoman.

Hvor meget er folk som regel tilfredse med at spare?

F: Jamen det er lidt forskelligt. Vi har ikke rigtigt haft lyst til at lægge bånd på det, men nogen gange slår folk også bare nogle rigtigt dårlige tilbud op, som “nu kan du få et kg oksekød i Netto til 60 kr!”, hvor man bare lidt tænker, hvad fuck laver du.

J: Og selv hvis det er “nu kan du få en liter mælk i Netto til 3 kroner,” når du så har købt de første to liter mælk, så har du sparet hvad, 10 kroner?

F: Er det cykelturen fra Amager til Rentemestervej værd?

J: For nogen er det. Hele pointen er jo, at hvis man ikke har så mange penge, så skal man jo prioritere ret meget. Det har vi jo alle sammen prøvet – altså skal jeg spise frokost i dag eller tage bussen hjem? Hvis ikke jeg har boksen, så kan jeg fx. ligge på hovedet i en skraldespand og finde min mad i nat, men så har jeg til gengæld råd til at gå ind og høre Destiny’s Child i morgen eller noget…

Destiny’s Child er altid det hele værd… Hvad er det værste tip, I har fået?

J: Det var en pige, jeg kender, som var et af de første medlemmer. Hun skrev så, “Jeg har et tip. Tag en isterningepose, hæld vodka i den, prop den ind i bh’en og så kan du drikke af den, når du går i byen. Super billigt.”

F: Ja “vildt nemt”… Fuck det var blæst.

“Jo mere du skralder det samme sted, jo mere tryg kan du være ved det. Du kan ligesom se, om der er kommet et nyt lag i containeren.” – Frederik van Deurs

Og det bedste tip?

F: Jamen jeg levede jo gratis i marts, og der skraldede jeg alt min mad. Og krone for krone er det sgu nok det bedste tip, og der hvor man sparer mest. Det og couchsurfing.

Så du levede en måned uden at bruge en krone?

F: Ja vi kaldte det gratis marts. Det er sådan en ting, jeg har haft på min bucket liste rigtigt længe. Så snakkede Jonathan og jeg om, at vi skulle lave noget på siden, der kunne give noget til knepperne og inspirere dem til selv at bruge nogle af de tricks. Og så faldt det sammen med, at jeg stod uden et sted at bo og ikke rigtigt havde nogen faste udgifter.

Var det fedt?

F: I det store hele var det rigtigt fedt. Og fedt at få plus på kontoen. Og så er det lidt et spil ikke – i stedet for at sidde og game Candy Crush, så gamer du verden: hvordan kan jeg få mad, og hvordan kan jeg få fat i et eller andet.

Hvordan kom du igennem det?

F: Jamen jeg skraldede hver dag og cyklede alle steder hen. Jeg skraldede også mere end jeg havde brug for, så jeg havde noget, jeg kunne give igen, når man fik tilbudt et eller andet af folk. Jeg skraldede fx. 2 kg hasselnødder, som jeg altid kunne byde folk. Så skraldede jeg også noget kaffe og lavede nogle termokander, som jeg tog med på studiet og kunne byde kammeraterne. Jeg lavede også 7 kg bolognese på et tidspunkt, fordi jeg havde skraldet vildt meget oksekød.

Og hvordan skralder man bedst, sådan helt lavpraktisk?

F: Det er så nemt. Du går bare om bag et supermarked, og der står der en container. Hvis den er låst, prøver du bare et andet supermarked.

J: Og så er tricket, at man måske ikke skal skralde kød i august…

F: Ja man skal bruge sine sanser ikke. Hvis kødet er blevet grønt og gult, eller lugter dårligt, skal du lade være med at spise det. Hvis det ser frisk ud og kan holde sig til i overmorgen, så er det sgu nok okay. Og jo mere du skralder det samme sted, jo mere tryg kan du være ved det. Du kan ligesom se, om der er kommet et nyt lag i containeren.

Var det underligt første gang?

F: Jamen lugten af container skal man lige vende sig til… Men det er lidt ligesom at lære at smage på god vin eller øl; man lærer ligesom at differentiere de forskellige sanseindtryk: er der noget her, der lugter skidt, eller er det bare containeren?

Man bliver en container connaisseur hen ad vejen?

F: Ja det kan man godt sige.

Og du brugte ikke penge på noget?

F: Jamen jeg havde glemt at sige mit Spotfiy Premium abonnement op. Og så giver jeg 300 kroner til IBIS om måneden, så dem gav jeg også nogle dollars.

Følte du dig ikke som en nasser?

F: Jo de gange jeg tog ud i marts, og nogen spurgte, om jeg ville have en øl, så forklarede jeg jo, at jeg var i gang med det her projekt og ikke kunne give igen, og så satte man virkelig stor pris på det. Men samtidigt følte jeg mig virkeligt som en nasser.

Nogen sidste tip?

F: Tag cyklen alle steder hen og husk at pot er billgere end alkohol.

Tak for det.