Vi snakkede med en ekspert om, hvad man kan gøre for at begrænse mdma-nedturen

Du vågner med et sæt. Du vil tørre dit sveddryppende ansigt med dynen, men opdager, at der er noget galt. “Åh-åh,” tænker du. “Jeg har seriøst pisset i bukserne.” Efter at have snuset efter, finder du ud af, at det, du er smurt ind i, ikke er tis, men dit eget sved. Det er tirsdag morgen efter weekendens mdma-marathon, og nu rammer nedturen.

Festival-blues er fint nok, når man er 18, og selv de største mængder bajere ikke forhindrer en i at være frisk og veludhvilet efter en god nats søvn. Men efterhånden som årene går, bliver efterdønningerne værre, og man bliver voldsomt svækket. Efter at have udstået pinslerne i et årti ville jeg finde ud af, hvorfor det går så galt, og om suicide tuesday virkelig er en ting.

Så jeg interviewede Tim Williams. Tim er psykiater, og hans arbejde er at behandle folk, der er afhængige af forskellige rusmidler. Det er især problemer med alkohol, heroin og crack, han tager sig af. Han er desuden ekspert i det, han kalder “nyere psykoaktive substanser” – altså lovlige stoffer. Han har arbejdet som psykiater på festivalpladsen på Glastonbury i årevis, og det viser sig, at han også er helt vildt sej. Men det er vel ikke så mærkeligt, når han har det job. Her er, hvad han kunne fortælle.

VICE: Hej Tim! Jeg har hørt, at det er en myte, at mange selvmord forekommer om tirsdagen, fordi det er det mest deprimerende tidspunkt på ugen. Er det rigtigt?

Tim Williams: Jeg tror ikke kun, det er en myte, men jeg tror, det hænger sammen med det stof, man tager. Vi lavede et tv-program på et tidspunkt, og der bad vi folk, der havde taget ecstasy, om at udfylde et spørgeskema bagefter. Det viste sig, at de slet ikke havde så meget nedtur på, som vi havde forventet. Men det var også mennesker, som ikke plejede at tage stoffer, som bare gjorde det en enkelt gang, uden at blande det med andre ting. Nogle mennesker fortalte, at de følte sig nedtrykt. Men overordnet set må vi konstatere, at det ikke er en fremtrædende bivirkning, hvis man tager mdma i en medicinsk sammenhæng. Det er klart, at når man tager mdma sammen med en masse andre substanser, bliver trippet ikke særlig rent, så de mange selvmord om tirsdagen kan I hvert fald ikke kun skyldes mdma.

Okay, men hvad så hvis man tager det tre dage i træk, som folk kan finde på at gøre på en festival? Jeg har altid forestillet mig, at når man tager mdma, så åbner man en serotonin-port, og efter et stykke tid er lageret udtømt.

Det passer nok meget godt. Der er mange undersøgelser af folk, som bruger mdma fast, og som har fortalt, hvordan de har det, men det er svært at affotografere hjernen efter tre dages mdma-forbrug. Så skal vi have folk ind i en hjernescanner, og der er nogen, der skal betale. Der er ikke mange, der har lyst til at finansiere den slags undersøgelser. Vi ved, at der er en indvirkning på serotoninsystemet, hvis vi ser på stoffet i videnskabelige undersøgelser. Så man kan godt konkludere, at der vil være en mangel på serotonin, som du beskriver. Men vi skal være forsigtige og huske at adskille, hvad vi ved, og hvad vi ikke ved.

Er der noget, man kan gøre for at få mere serotonin undervejs og bagefter? Der er mange, der siger, at bananer hjælper.

Der er et stof, der hedder tryptofan, som kroppen skal bruge for at genopfylde serotoninreserverne. Men de fleste mennesker har masser af tryptofan i kroppen. Hvis man er et almindeligt menneske, der får en almindelig, sund kost, er det ikke nødvendigt at spise en masse bananer eller drikke ting med mange aminosyrer, for kroppen klarer sig med det tryptofan, den har på lager.

Hvordan forholder det sig med ketamin?

Ketamin er en helt anden slags stof – det er oprindeligt et bedøvelsesmiddel. Det har ikke samme virkning. Det virker gennem NMDA-receptorerne, så rent kemisk rammer det et helt andet sted i hjernen. Normalt ville man ikke forvente en nedtur efter et ketamintrip. Faktisk er det et meget udbredt stof i forbindelse med traumer, og det bliver stadig brugt på skadestuer, især i udviklingslande, fordi det er et ret sikkert bedøvelsesmiddel, der ikke har nogen særlige bivirkninger.

Man burde vel sove en del mere med ketamin?

Det er en downer frem for en upper. Søvn er en meget vigtig del af festivaloplevelsen. Mange af de stoffer, folk tager, påvirker deres søvn. Cannabis hjælper for eksempel folk med at falde i søvn, men det forstyrrer den sunde søvn, så man ikke får hvilet lige så godt. Alkohol er frygtelig dårligt for ens søvn. For hver dag man har sovet dårligt, er der en fysiologisk effekt – det kan have stor indflydelse på humøret. Det kan være meget voldsomt.

Så selv hvis man kun drak alkohol, kunne man forvente nogle af de samme symptomer?

Helt sikkert. Alkohol bliver blandt andet brudt op i et stof, der hedder ethanal. De fleste har prøvet at vågne op midt om natten, være ophedet og svedig, og skulle tisse. Den svedige varme er ethanalen. Så selvom man kun har drukket, vil det have stor virkning på ens søvn. Hvis du er på festival, hvor du i forvejen får ødelagt din søvn, fordi du ligger i et telt, der bare ikke er lige så komfortabelt som din egen seng, og du så også blander alkohol ind i det flere dage i træk… Det kan ikke undgås, at du har svært ved at præstere på højeste niveau i de følgende dage.

Hvad hvis man drikker eller spiser noget, der kan modvirke effekten? Der er mange, der snakker om kokosvand.

Nej. Alkohol har eksisteret i meget lang tid, og der er så mange ting, som folk har påstået hjalp mod tømmermænd. Men hvis nogen havde opfundet en pålidelig kur, ville de være millionærer – det er et symptom, som rigtig, rigtig mange mennesker lider af. Når der ikke er noget, der er universelt accepteret som en kur, er det, fordi der ikke er noget, der rigtig virker. Hvis der er noget, du føler virker, kan det sagtens være, at du får det bedre med dig selv, men grundlæggende er der intet, der kan fjerne tømmermænd.

Hvorfor får man sådan nogle frygtelige drømme og mareridt efter en festival?

Først og fremmest skal vi huske, at de fleste kemikalier forstyrrer søvnen. Men det er vigtigt, at vi drømmer, for det er vigtigt for kroppen at nå REM-stadiet. REM er det tidspunkt, hvor vi drømmer, men man kan ikke huske størstedelen af sine drømme, hvis man har et normalt søvnmønster.

Man gennemgår fire søvnstadier inden REM. Hvis man vågner under REM-stadiet, vil man normalt kunne huske sine drømme. Hvis man hele tiden bliver revet ud af REM-søvnen på forskellige tidspunkter, og man har perioder, hvor man ikke kan sove, eller har forstyrret søvn – som når man er på festival – så vil man kunne huske mange flere af sine drømme.



Men hvorfor har man så frygtelige drømme i dagene efter festivalen?

Din krop forsøger at komme sig efter en lang periode med for lidt søvn. En bestemt del af søvnen skal helst være REM (omkring 20% for voksne, som vi åbenbart er) og hvis du ikke får den mængde, vil hjernen huske, hvor meget REM-søvn, du mangler. Det er egentlig utroligt, at den kan. Så når du endelig kan sove almindeligt igen, og er derhjemme, vil du have meget mere intense REM-perioder.



Hvilke stoffer ødelægger især REM-søvnen?

Cannabis forstyrrer det rigtig meget. Især hvis man ikke er vant til at ryge det og gør det på en festival. I dagene efter festivalen vil hjernen forsøge at indhente det forsømte, så en større del af søvnen vil være intens og livlig.

Det sker også for folk, der har røget rigtig meget, og som pludselig stopper. Man kan sige, at når hjernen igen får lov til at drømme, gør den det for fuld hammer for at indhente den mistede REM-søvn. Alkohol påvirker også søvnen og dermed også REM-stadiet.



Når folk har været på festival og har det skidt bagefter, så ender de tit med at tage en dag fri fra arbejde og bare ryge en masse fed for at kunne forholde sig til nedturen. Er det en god idé?

Det vigtigste, man kan gøre i de første dage, er at komme ind i en god søvnrytme igen. Cannabis er en dårlig idé. Sørg for at få sovet godt, kom ind i en rutine, dyrk lidt motion først på dagen, og sørg for ikke at drikke noget stimulerende som for eksempel kaffe, og helt bestemt ingen andre stoffer. Sørg for, at der hverken er computer eller fjernsyn på dit soveværelse.

Motion er det vigtigste stof, jeg kan ordinere i den sammenhæng. Man skal ikke dyrke hård motion to timer før, man går i seng, for det hæver stofskiftet og gør dig mere opmærksom. Jeg ville også prøve at stå op i dagtimerne, helst ud i solen, for det udleder melatonin, og giver en sundere døgnrytme.



Er der noget mad, der hjælper?

Alt sundt og varieret mad. Det må ikke være meget fed mad med mange kulhydrater, for hvis man føler sig oppustet, påvirker det også søvnen.

Så man skal ikke kaste sig over en familiepizza?

Nej, det er nok ikke en god ide. En god salat med noget fedtet fisk, der kan give dig nogle omega 3-fedtsyrer ville være bedre.

Hvad sker der for de nervøse trækninger, man kan få? Det er ligesom et tic inde i hjernen. Jeg har talt med mange om det og alle synes, det er uhyggeligt.

Det er ikke noget, jeg har mødt i mit arbejde. Men hvis man generelt er mere urolig og ikke sover nok, så kan den slags sagtens ske. Hvis jeg er helt udkørt, får jeg sammentrækninger, hvor små muskelgrupper trækker sig sammen, og det skyldes elektrolytmangel. Hvis man er meget usund henover en hel weekend, så er der større risiko for at opleve den slags negative bivirkninger.

Har du selv nogle erfaringer med stoffer eller den slags symptomer?

Jeg har deltaget i psykedeliske undersøgelser, hvor jeg har taget noget. Vi har lavet mange undersøgelser med psilocybin, det aktive stof i svampe. Inden vi gik i gang, blev vi nødt til at bevise, at det var sikkert i medicinsk forstand, så mig og et par andre psykiatere meldte os frivilligt til at tage noget i et klinisk miljø og få scannet hjernen. Efter den tur kan jeg helt sikkert bedre forstå de oplevelser, folk fortæller om.