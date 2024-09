Vi snakkede med formanden for Kaldet til Islam om hans forhold til demokrati og martyrer

Foto af Ian Moore, fraVICE på DR3.

I mandagens afsnit af VICE på DR3 rejste vi Skandinavien rundt for at møde de muslimer, som de danske myndigheder beskriver som radikale og ekstremistiske. En af dem, der rettede en skarp kritik mod Danmark, er talsmanden for organisationen “Kaldet til Islam”, Abu Ubaydillah.

Han er 23 år gammel, opvokset på Nørrebro i København og er en glødende fortaler for oprettelsen af en ren islamisk stat baseret på Sharia-lovgivning. Abu Ubaydillah støtter oprettelsen af en Islamisk Stat og har set flere venner tage rejsen til Syrien som hellige krigere, hvoraf de fleste er blevet dræbt i Syrien og Irak.

Af samme grund har han længe været i politiets søgelys. For tiden er Abu Ubaydillah sigtet for at billige terrorangrebet mod Charlie Hebdo i Paris, ligesom han allerede er dømt for at true formanden for Dansk Syrisk forening med halshugning.

I dette eksklusive interview med VICE taler Abu Ubaydillah om Kaldet til Islams mission, anklagerne mod ham og hvorfor han mener, at danske muslimer er udsat for “tyranni på højeste plan.”

VICE: Hvad er kaldet til Islam?

Abu Ubaydillah: Kaldet til Islam blev oprettet for et par år siden med det formål at kalde til den rene form for Islam. At forstå Koranen og profetens levevis. Vores primære formål er at påminde muslimerne om, at den eneste løsning på deres problemer er Islam. Samtidig er vores formål at forklare almindelige danske borgere om Islam og modsige de fejloplysninger, som medierne og politikerne spreder om muslimer. Vi prøver at fjerne fordommene om islam og sharia.

Men hvis det hele er så stuerent, hvorfor bliver Kaldet til Islam så anset som en radikal og ekstremistisk gruppe?

Der skal efterhånden ikke meget til, før man bliver kaldt fundamentalist i Danmark. Hvis du kigger på, hvad det er for en adfærd hos muslimer, der får medierne til at kalde os ekstreme, så er det, hvis man lader sit skæg gro, hvis man ikke ønsker at give hånd til kvinder eller ytrer visse holdninger i forhold til Mellemøsten og Vesten. På samme vis med kvinder, der begynder at bære tørklæde. Disse er fundamentale ting i islam, som enhver muslim skal forholde sig til, og det er ikke et valg. Du kan godt sige, at det er vores egen skyld, at de kalder os fundamentalister eller ekstremister, men vi synes ikke, at det er ekstremt.

Så ifølge dig er et af problemerne, at danske medier og politikere mener, at man kan gradbøje islam på en måde, som I ikke mener, man kan?

På den ene side taler man om religionsfrihed, og på den anden side vil magthaverne ikke acceptere islam, før den er bøjet i en grad, så den passer med danske værdier. Det er hykleri. Du kan være muslim, men kun i dit hjem og i moskeen, men så længe du er andre steder, er det vores demokratiske love, der gælder – og dem skal du underkaste dig. Problemet er, at du som muslim ikke kan acceptere demokratiet, fordi det er menneskeskabte love. Vi accepterer kun Allahs love.

Her i Danmark ser vi, hvordan islam kun tolereres, så længe det er en tilpasset form for islam, som politikerne går ind for. Man vil kun acceptere danske imamer, som prædiker om demokratiet og danske værdier. Det er diktatur og tyranni på højeste plan!

Betyder det så også, at I går ind for sharia-lov i Danmark?

Sharia har to dele – en politisk og en praktisk. Den praktiske del er fx, at kvinder skal gå med tørklæde, og manden skal være god mod sine forældre og forsørge dem, når de bliver gamle. Problemet opstår, når politikere som Rasmus Jarlov og Inger Støjberg går ud og kræver, at muslimer skal tage afstand fra sharia – men hvordan kan muslimer det? Det er en del af vores liv. Du kan ikke kalde dig muslim uden at acceptere muslimernes lovgivning, uden at acceptere Sharia.

Vil I også gerne have, at danskerne skal leve efter sharia-lovgivningen?

Jeg kan ikke tvinge dig til at blive muslim. Jeg kan heller ikke tvinge en muslim til at gøre, som Allah vil have. Jeg kan kun opfordre samt forklare om straffen, hvis han eller hun ikke efterlever Allahs regler, men det er alt. Enhver muslim skal ønske, at alle ikke-muslimer også bliver muslimer. For mig er islam sandheden, og islam har bragt mig glæde og lykke i mit liv – og det ønsker jeg også for andre.

Hvorfor er så mange unge danske muslimer så vrede på Danmark?

Det siger sig selv. Vreden er en konsekvens af den danske udenrigspolitik igennem de sidste 15 år. Hvis du behandler mig dårligt, så kan jeg ikke være tilfreds med dig. Den måde, Danmark behandler muslimerne og islam på – både i og uden for Danmark – at man tillader vores profet at blive krænket, at man tillader og hylder folk som Yahya Hassan… og samtidig forventer, at muslimer bare skal acceptere den behandling stiltiende… Hvor er snakken om respekt og lighed? Politikerne snakker altid om gensidig respekt, respekt for forskelligheder og modsatrettede synspunkter – men hvor er respekten for verdens 1,6 mia. muslimer, hvor er respekten for vores profet, som vi elsker højere end alt og alle? Så er det klart, at unge muslimer, der er vokset op i det her land og har set jeres hykleri, er vrede.

De to tidligere talsmænd for Kaldet til Islam kæmpede begge to i Syrien. Hvor står Kaldet til Islam henne med hensyn til syrienkrigere i dag?

Vi har en klar holdning til krigen i Syrien, og det er, at det er obligatorisk for enhver muslim at støtte sin brødre og søstre, når de er i nød. Man kan støtte på tre måder: økonomisk, ved at bevidstgøre om situationen i Syrien (både over for muslimer og ikke-muslimer) og endelig kan man støtte fysisk. Det vil sige, at man tager et våben i sine hænder og drager af sted for at beskytte sine muslimske brødre og søstre, eller ved at tage del i nødhjælpsarbejdet.

Syrienkrigere er gamle nok til at træffe deres egne valg. Jeg mener, at det er en stor og prisværdig handling, når man vælger at tage af sted.

Kender du selv nogen, der er taget af sted?

Ja, det gør jeg.

Er de kommet hjem igen?

Der er nogen, der er kommet hjem.

Men du kender også folk, der er er blevet dræbt i Syrien?

Ja, både folk fra vores egen organisation og andre fremtrædende muslimer i miljøet, som har mistet livet derovre.

Hvordan ser du på dem?

Man ser på dem som martyrer. Vi ser på dem som helte.

Bliver du så stolt af dem, når de dør i kamp?

Klart. Enhver far, mor eller søster burde være stolt. Jeg er stolt af at have kendt nogle af disse personer. Jeg er stolt af at have været tæt knyttet til disse mennesker og af at have spist fra samme tallerken som dem. Selvfølgelig bliver man ked af at miste folk, men man bliver endnu mere glad, fordi disse folk er martyrer, der gav deres liv for islam og er i paradiset nu.

Okay… Så vidt jeg kan forstå, så har de Kaldet til Islam-folk, der har været i Syrien, kæmpet for IS, og ikke al-Nusra. Men hvad er forskellen på de to grupper?

Forskellen er fremgangsmåden. Det er tydeligt for enhver. Al-Nusra har bedrevet hellig krig i mange år, først mod russerne og siden amerikanerne i Afghanistan, og har siden bredt sig til Irak, Yemen, Algeriet, Marokko og de arabiske lande. IS er nyere – de blev til i slutningen af 2010 og deres fremgangsmåde er anderledes. Al-Nusra tænker meget mere på, hvordan folk tager imod deres handlinger, og vil altid gøre det, som er bedst for befolkningen. IS er mere ligeglade og udfører handlinger uden at tænke over konsekvenserne.

Så Kaldet til Islam støtter en islamisk stat, men ikke alle islamistiske grupperinger?

Vi støtter enhver gruppe eller person, som oprigtigt kæmper for Allahs sag, som kæmper for at beskytte muslimer med deres ære og deres liv, og som kæmper for at etablere Allahs lovgivning. Så hvad end de kalder sig selv, betyder ikke noget for os.

Hvad med dig selv – kunne du finde på at tage af sted?

Spørgsmålet er ikke, om jeg kunne finde på at tage af sted, men om jeg kunne finde på at emigrere. Det afhænger af hver person og deres kunnen, om de flytter fra et ikke-muslimsk til et muslimsk land. Generelt skal man være der, hvor man føler, man kan praktisere sin religion på bedst mulig måde, og der hvor ens familie kan leve i fred og sikkerhed. I sidste ende skal diskussionen ikke handle om at tage til det ene eller det andet land, men om at være der, hvor man gør størst mulig gavn som muslim. Der er mange, der tror, at jihad kun handler om at tage af sted for at kæmpe, og det er forkert. Det er også en form for jihad, når muslimer rejser ud i verden for at søge viden og lærdom om deres religion.

Tak for din tid, Abu.

Ovenstående interview er en opfølgende samtale foretaget i forlængelse af afsnittet ‘De Danske Jihadister’ fra tv-serien VICE på DR3.