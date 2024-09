Vi snakkede med gutterne, der har omdannet en 3D-printer til en tatoveringsrobot

Holdet bag opfindelsen under dette års Trailerpark Festival. Alle fotos af Emil Vinther.

Hvis du har stiftet bekendtskab med internettet, behøver vi ikke fortælle dig, at der er mange faldgruber ved at få lavet en tatovering. Det kan falde uheldigt ud, og det kan det naturligvis, fordi der er mennesker involveret i processen. Dårlig smag er fortsat en risikofaktor, men til gengæld er det lykkedes tre kvikke studerende fra en designskole i Paris at lægge selve udførelsen af tatoveringen i hænderne på robotter. Det har de gjort ved at tage en MakerBot 3D-printer, som de har udstyret med en tatoveringsnål for enden, så maskinen kan tatovere ethvert motiv, den bliver programmeret til – og med en præcisionsgrad, som mennesker ikke kommer i nærheden af. Teoretisk set.

Da opfindelsen første gang blev præsenteret for offentligheden for omkring tre år siden, blev den mødt med stor begejstring, og projektet har blandt andet modtaget støtte fra Frankrigs kulturministerium, ligesom en række andre aktører har skudt penge i udviklingen. Sidenhen er maskinen blevet optimeret af flere omgange, og udfordringen med at få nålen til at arbejde præcist på menneskehud, frem for på en plan overflade, er løst med en sensor, der registrerer kroppens kurver.

Videos by VICE

Her er maskinen, det hele handler om. Den er omtrent på størrelse med en laserprinter, og nederst ses puden, hvor man kan lægge sin arm og lade maskinen gå i gang.



Og dermed er bagmændene snart klar til at indtage verden med en maskine, der skal vende op og på tatoveringskunsten, som vi kender den. Det er i hvert fald håbet, siger de selv, da jeg møder dem under dette års Trailerpark Festival, som blev afholdt i weekenden.

Læs også: Her er de tatoveringer, som danske tatovører er mest trætte af at lave

“Slutmålet er at sørge for, at maskinen kommer ud til tatovørerne, som derved får et helt nyt redskab at arbejde med,” siger Pierre Emm, der er en del af Appropriate Audiences, som holdet bag opfindelsen kalder sig i dag.

Pierre Emm har selv lagt sig under robot-nålen flere gange.

Men hvor langt de er fra det mål, er endnu svært at svare på, siger han.

“Vi mangler både at få løst nogle tekniske udfordringer såvel som at indhente diverse godkendelser. Vi udfører jo noget på folk, som de skal leve med resten af deres liv, så vi vil gerne være sikre på, at alt fungerer optimalt,” siger Pierre Emm.

Patentet har de dog for længst fået i hus, og Pierre Emm lægger ikke skjul på, at han sammen med sine kolleger håber på en dag at tjene en masse penge på Tatoué, som er navnet på maskinen.

“Men drømmen er også at føje et helt nyt kapitel til historien om tatoveringskunsten,” indskyder han så og fortæller, at maskinen indtil har lavet omkring 20 tatoveringer, hvoraf en del sidder på hans underben.

Hvis man håbede på at få sig en geometrisk korrekt robottatovering under dette års Trailerpark Festival, gik man dog skuffet hjem. Indtil videre får Tatoué kun lov at penetrere menneskehud i forbindelse med opdateringer af teknik og software.

Holdet håber på, at Le Tatoué en dag kan sælges på lige fod med konventionelle tatoveringsmaskiner.

Ifølge Pierre Emm har maskinen allerede vakt en vis opsigt i tatoveringsbranchen – nogle tatovører har reageret med begejstring, mens andre føler sig truet. Det handler om, hvordan man anskuer de perspektiver, som maskinen åbner op for, mener han.

“Den er som sagt et redskab til tatovørerne, som de kan bruge i deres arbejde. Den åbner op for nye muligheder, som kan være med til at holde liv i kunstarten, netop fordi det skaber forandring. Hvis du bare gør, hvad alle har gjort før dig, så er du ikke kunstner men håndværker.”

Når først teknologien er færdigudviklet, og godkendelserne fra diverse myndigheder er sikret, er planen at lave to versioner af maskinen – en stationær udgave til tatovørsalonerne, og en bærbar version, som man kan have med sig på farten.

“Friheden er en vigtig del af livsstilen som tatovør, og det vil vi gerne imødekomme med den portable udgave”, siger Pierre Emm.

Bagefter går vi tilbage til gruppens stand, hvor Johan Da Silveira er i færd med at demonstrere tato-robottens evner på en dertil medbragt armprotese, der er plastret til med små tatoveringer udført af maskinen. De mange kruseduller på den kunstige hud får armen til at ligne et vidnesbyrd om en langstrakt bytur med diverse stempler fra natklubber.

Kønt er det ikke, tænker jeg, men sammenrendet ved standen vidner om, at interessen er til stede. Også her på Trailerpark.

“Det vigtige er, at vi hele tiden gør fremskridt,” siger Pierre Emm, før han retter sin opmærksomhed mod en anden spørger.

Attrap-arm med tatoveringer lavet af den modificerede 3D-printer.



Læs mere om tatoveringer fra VICE:

Fem danskere fortæller om kærestetatoveringer de fortryder

Indsatte fortæller om gør det selv-kropsudsmykning bag tremmerne

En tatovør forklarer, hvorfor hun fik sine øjenæbler tatoveret