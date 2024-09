​Vi spurgte ægte pornostjerne-MILFs til råds om børneopdragelse

Teagan Presley med sine to døtre. Alle billeder via de medvirkende.

Pornostjerner er ligesom os. Helt seriøst. Det kan godt være, at de tjener flere penge, dyrker mere sex og er meget gladere for deres job end de langt de fleste mennesker, men næsten samtlige kvinder i pornobranchen, jeg har interviewet gennem de seneste 20 år, har haft de samme grundlæggende længsler og behov; de vil elskes, være lykkelige og klare sig helskindet gennem livet uden at såre nogen i processen. Siden jeg fik mit første barn for næsten syv år siden, er det gået op for mig, at jeg som forælder har meget mere til fælles med dem, der er bliver frosset ude for at lave porno, end jeg har med næsten enhver anden forælder i forstaden.

Til hverdag bliver pornostjerner lagt under et forstørrelsesglas af samfundet (og selv af deres egne fans) for deres udseende, handlinger, livsstil og personlige overbevisninger. Når det kommer til at være forælder, stiller folk ikke bare spørgsmålstegn ved, hvordan de opdrager deres børn, men om de overhovedet skulle have lov til at få børn til at begynde med. Man skal være et ekstremt selvsikkert menneske for at kunne udstå tilværelsen underlagt en så intens grad af bullshit. Jeg tager hatten af for alle verdens mødre – og især for de vaskeægte porno-MILFs.

Jeg tog fat i et par af de bedste pornomødre i branchen for at få nogle gode råd til børneopdragelse og for at fortælle dem, at jeg ville ønske, der var nogen, der var lige så seje som dem til de forældremøder, jeg er tvunget til at deltage i nu til dags.

Holly Halston

Tre døtre på henholdsvis 17, 18 og 23 år

@xxxHollyHalston

Jeg er den oprindelige porno-MILF; jeg fik mine tre piger, før jeg begyndte at lave porno i 2000. Det at være forælder kan drive dig til vanvid og er på samme tid den mest belønnende og den mest frustrerende oplevelse i livet.

Da jeg blev spurgt, hvilke råd jeg ville give andre forældre, var det allerførste, jeg tænkte på: pak alt ind i plastik, og gå aldrig ned på gummilagen. Men helt seriøst – jeg tror, jeg har klaret den som mor, fordi jeg altid har haft god humor, masser af kærlighed, og fordi jeg altid har snakket med mine piger om alt. Ærlighed har hjulpet dem med at se min menneskelige side, og at jeg også nogle gange begår fejl, men at jeg altid har handlet med rene intentioner.

Jeg kan med sikkerhed sige, at du kommer til at begå fejl og nok skal regne med at komme til at fucke op som forælder, men målet er at have mod nok til at være stolt af sine fejl. Jeg lærte sammen med mine tre døtre, hvordan jeg kunne være den bedste version af mig selv. Jeg var aldrig bange for at takke hver datter for at have lært mig noget.

Kayden Kross

Datter, 2 år

@Kayden Kross

Mine oplevelser som mor har ikke været at opfostre børn i sexindustrien, fordi det er to separate verdener; jeg arbejder inden for sexindustrien og opdrager min datter uden for den. Jeg kan fortælle, at det gode ved at have et job i sexindustrien er, at jeg får lov til at skemalægge min arbejdstid og maksimere den tid, jeg har sammen med min datter, og at jeg har råd til ting som gode dagsinstitutioner, sund mad og så videre. Det negative er, at folk automatisk stigmatiserer mine evner som forælder eller stiller spørgsmålstegn ved min ret til overhovedet at være forælder. Den vigtigste ting, jeg har lært, er aldrig at stille et ja/nej-spørgsmål, hvis jeg ikke kan leve med et af svarene. Og det bedste opdragelsesråd, jeg kan give, er: Lad være med at spørge hende, om hun skal på potten. Spørg hende, hvilken af potterne hun gerne vil bruge.

Sparky Sin Clair

Datter, 2 år

@Sparky Fett

Mit råd er nok ikke at lade fremmede, venner, familie, samfundet eller endda dine egne forældre få dig til at føle, at du skal være traditionel for at være en god forælder. Pludseligt at se seksualitet som noget, man bør skamme sig over, er en uheldig bivirkning af madonna-hore-komplekset. Som om jeg skulle være blevet Moder Teresa og have stoppet med at være mig, det øjeblik jeg blev gravid. Jeg behøver ikke at lade “Mor” definere hele min identitet, jeg kan bare tilføje det til listen over roller, der tilsammen udgør den person, jeg er. Efter man er blevet mor, kan det nogle gange godt føles, som om folk vil have dig til at tage afstand fra det, der gjorde det muligt for dit barn at eksistere til at begynde med. Ikke mere nydelse, ikke mere dig, nu eksisterer du udelukkende som et skridt på vej mod målet for dit barn.

Jeg fik for nylig en tatovering, som jeg har villet have i et stykke tid. Det er en stor, lyserød buttplug iklædt en bandana med en banner midt på, hvor der står skrevet “Plug Life”. Den er forrest på mit lår lige under hoftebenet og er forholdsvis synlig, hvis jeg har shorts på.

Min mor sagde til mig, at jeg havde “ødelagt min datters liv for evigt. Hvad vil hendes lærere ikke tro? Hvad vil de andre forældre sige til det?” Enhver form for modgang, som min datter vil skulle leve med på grund af de valg, jeg har truffet, såsom min karriere i pornobranchen (eller min tatovering af en buttplug), vil kun give hende og jeg mulighed for at lære mere om os selv og derigennem udvikle os som mennesker.

Jeg har mere lyst til at vise min datter, hvordan det er at leve med kærlighed, end hvordan det er at leve med frygt. Og det begynder med at leve mit liv på den måde, som jeg synes er bedst for mig (og for hende) i stedet for at lade andres holdninger og fordomme afgøre det for mig.

Brooke

Datter, 4 år

@NewBrookeBrand

Jeg får konstant spørgsmålet: “Hvad har du tænkt dig at fortælle din datter om dit arbejde?” Det er et ekstremt indviklet spørgsmål, og der findes ingen one-liner, jeg kan fyre af, der vil tilfredsstille de interesserede.

Udover at jeg har mere tid sammen med min datter, behandler jeg ikke mit barn anderledes derhjemme end enhver anden gennemsnitlig mor, der arbejder fra ni til fem. Arh, det er nok løgn. Der er nok masser af forskelle! For det første elsker vi at være nøgne hjemme hos os. Der er ingen skam, når det kommer til vores kroppe, og jeg vil have, at vores datter skal føle sig tryg og tilpas i sin egen krop. Der findes ingen forkerte spørgsmål, som vores datter kunne stille om vores kroppe, kropsdele eller vores kroppes mirakuløse funktioner.

For eksempel spurgte vores datter mig, hvor babyer kommer fra, hvortil jeg svarede; “Ud af kvinders tissekoner.” Jeg har siddet sammen med vores datter et par gange og set fødselsvideoer på YouTube. Jeg ved ikke, om det er en helt normal ting, men jeg vidste, at hendes meget forvirrede ansigtsudtryk ville kræve en videoforklaring. Hurra for YouTube!

Min teori er desensibilisering. Ideen er at give min datter en forståelse for verden, og hvordan den hænger sammen, i stedet for at skærme hende mod den. På den måde tænker jeg, at hendes nysgerrighed ikke vil gøre hende til medløber, når det kommer til gruppepres, at miste sin mødom eller eksperimentere med stoffer (for bare at nævne et par af mine bekymringer). Hun vil forstå konsekvenserne af sine egne handlinger, have det selvsikkert og trygt med sig selv, uden at være nødt til at søge bekræftelse udefra.

Anna Bell Peaks

Datter, 14 år

@AnnaBellPeaksxx

Jeg har kun arbejdet i pornobranchen i halvandet år. Jeg har arbejdet hele livet som autoriseret revisor, og i dag er der mange af de mennesker i lokalsamfundet, der før i tiden så mig som en professionel businesskvinde, der i dag ser på mig på en måde, der siger: “Hvad fanden har du gang i?” Men det har ingen indflydelse på, hvordan jeg er som forælder. Jeg er bare virkelig glad for sex. Der er pludselig noget sjovt i det, jeg laver; det er meget mindre stressende, og så tjener jeg virkelig gode penge.

I forhold til at give råd er det noget helt andet at have et barn i gymnasiealderen end en 4-årig. Hun ved allerede godt, hvad jeg laver. Jeg vidste, at jeg var nødt til at fortælle hende det, fordi samtlige gymnasiedrenge går på internettet – og rigtigt nok; inden for hendes første måned på skolen vidste hele byen, at hendes mor var pornostjerne. Vi fortalte hende det, før andre fandt ud af det. Det er altid godt at være proaktiv og fortælle sine børn ting, før de får det at vide af andre – det er ikke en god måde for dem at få det at vide. Vi forklarede hende bare, at det er lovligt, at mor er god til det og tjener gode penge på det. Vi fortalte hende, at hun må gøre lige, hvad hun har lyst til, når hun fylder 18. Hun kan blive statsautoriseret revisor, læge eller stripper. Det er egentlig fuldstændig ligegyldigt, så længe hun laver noget, der gør hende glad. Det tror jeg fuldt og fast på.

Lily Lane

Datter, 5 år

@LilyxLane

At være mor i pornobranchen er nok meget ligesom at have ethvert andet job. Min datter går i skole, og jeg går på arbejde. Men der er dog et par fordele og ulemper. En ulempe er for eksempel, at jeg ikke vil have andre forældre skal dømme mit barn på baggrund af mit erhverv. At tage til skolearrangementer og fødselsdagsfester er vel lidt hårdt og akavet. Når man møder en ny forælder, spørger de altid, hvad man arbejder med, så det virker, som om jeg altid er tvunget til at lyve. Det er mere en måde at beskytte mit barn på end noget andet. Det var lidt nedtur ikke at kunne deltage i “karrieredag” på hendes skole, for hun ville gerne have haft mig med.

Jeg vil nok sige, at det at være mor har gjort mig til en kæmpe tøs! Jeg plejede at være den her seje, hårdkogte, hardcore badass chick, og nu er jeg bare en håbløs tudemarie! Skide hormoner! Jeg tror, hun har lært mig, at der er andet i livet end bare at arbejde hver dag og tjene penge. Man skal nyde hvert minut af sit liv. Hun vokser så hurtigt, og jeg vil ikke gå glip af noget af det! Men hvis jeg kan give et råd videre til andre mødre, så er det, at man ikke kan være supermor! Nogle gange vil man skulle misse skolearrangementer, fødselsdagsfester og så videre. Det er OK at bryde sammen og græde nogle gange. Det er svært at være forælder! Jeg har lært, at man ikke altid skal give efter! Nogle gange er man nødt til at sige nej! Men i sidste ende er det eneste vigtige, at man giver sit barn et trygt, kærligt og sikkert miljø at vokse op i.

Teagan Presley

To døtre, 8 og 10 år

@MsTeagan

Mine oplevelser har været lykkelige indtil videre. Mine døtre er gamle nok til at være bevidste om, hvad mor faktisk arbejder med. Heldigvis har jeg mange tatoveringer og har været heldig at optræde i mainstream blade som Inked, hvilket gør det nemmere at forklare, at jeg er model og får penge ligesom de kendte i vores lokale Las Vegas for at holde fester rundt omkring i USA. En ulempe er, at de hastigt er på vej mod at blive tweens og snart vil være på internettet med den risiko, at de eller deres venner falder over, hvad mor faktisk lever af eller tidligere har levet af.

En anden kæmpe ulempe er, at alle forældre, der på et tidspunkt har set porno gennem de sidste 13 år, nok har genkendt mig på grund af mine kendetegnene tatoveringer. For min skyld er det lige meget, men det er det ikke, når det kommer til mine børn. Mine børn er de eneste, der ikke blive inviteret med, når der er nogen i deres klasse, der holder fødselsdagsfest. Det ender med at blive mine børn, der bøder for, at jeg optræder som en eller anden seksuel afviger i hovederne på de andre forældre. (Selvom de i deres egen fritid ikke har nogle problemer med at lade mig hjælpe dem over målstregen i deres egen seksuelle slutspurt.)

Det vigtigste, jeg har lært som mor, er ikke at dømme og at være så medfølende som muligt, når det kommer til andre menneskers liv, måden de opdrager deres børn på og de valg, der former deres børn. Vi tror alle sammen hver især, at vores måde at opdrage børn på er den korrekte, og prøver at presse vores overbevisninger og holdninger på hinanden, hvilket kan føre til, at andre mødre bliver fremmedgjort eller udstødt. Det kan godt være, at vi alle sammen har forskellige holdninger, men derfor burde der stadig være en hemmelig søstersolidaritet blandt mødre, hvor man støtter hinanden og rækker hinanden det metaforiske glas vin efter en hård dag – især i forhold til hvad de gør for at støtte deres børn og give dem et fantastisk liv.

Bonnie Rotten

Datter, fire måneder

@TheBonnieRotten

Jeg er faktisk ikke med i scener længere. Jeg stoppede, da min mand og jeg mødte hinanden tilbage i februar 2015. Vores forhold blev hurtigt ret seriøst, og vi besluttede os for, at vi gerne ville have et barn sammen, og det var der, jeg besluttede mig for ikke at optræde i pornobranchen længere. Jeg kan sagtens forstå, at mange piger godt kan gøre det, og at det er let og hurtigt tjente penge til ens familie, men jeg havde det bare ikke godt med tanken om at gøre det og så komme hjem til et barn.

Det kommer til at blive svært for min datter, når de andre børn opdager min tidligere karriere, men samfundet bliver mere bevidste om sex, og jeg tror ikke, at der vil være så meget stigma forbundet med det, som der har været før i tiden. Men jeg har helt sikkert planer om at have den snak med hende, før hun får det at vide et andet sted.

Hvis jeg skulle give et råd, ville jeg nok sige, at det vigtigste, jeg har lært indtil videre, er at være tålmodig. Jeg havde ingen tålmodighed før, men da jeg blev gravid, var der bare noget, der sagde klik inde i hovedet på mig. Jeg kan ikke blive vred på hende, og jeg kan ikke rigtig give hende skylden for noget; hun er en lille baby og ved ikke bedre. Tålmodighed er nok den vigtigste egenskab for en mor.

Brandy Aniston

Søn, 11 år

@BrandyAniston

For mig er arbejdslivet og livet som mor to forskellige ting. Jeg optræder ikke så meget længere og fokuserer mere på mit Vivid-radioprogram. Også tager jeg tager ham ikke med til pornobranchefester eller noget i den stil. Det er nok et fremragende råd til mødre: lad være med at tage jeres børn med til pornofester.

Jeg er ikke så frigjort som nogle mennesker, når det kommer til at bringe min søn med ind i et miljø, hvor der er nøgenhed. Det lyder måske mærkeligt, når det kommer fra en mor, der er pornostjerne, men jeg er ret beskyttende. Jeg går ikke nøgen rundt derhjemme. Mor har tatoveringer og piercede brystvorter, og han er 11 år gammel; jeg synes ikke, at det er super passende. Jeg kan godt forstå det med en mor og hendes datter, men det er noget andet med mor og søn.

Han ved godt, at jeg har et andet navn, og at jeg er nøgenmodel. Han er ikke helt klar over alt, der er sket, fordi det tror jeg ikke, han er klar til endnu. Han er en rigtig bogorm, og jeg prøver i øjeblikket på at holde ham så langt væk fra min karriere som muligt, men jeg har lidt på fornemmelsen, at han ved nogle ting. En dag, da vi satte os ind i min bil, lagde han armen om mig og sagde; “Mor, lige meget hvad det er, du har gjort, vil jeg altid elske dig lige højt.”

Hvis jeg kunne give et råd videre til andre mødre er det at være kærlig. Jeg ser så mange forældre, der ikke er kærlige over for deres børn, og det driver mig til vanvid. Jeg krammer og kysser min søn og prøver endda på at samle ham op. Det ville jeg gøre, indtil han blev 20, hvis jeg kunne. Og til piger i pornobranchen med små børn: bare husk, at de scener er på internettet for evigt. Men hvis du kan få dit barn til at acceptere seksualitet på samme måde, som vi har, tror jeg, verden vil være et bedre sted.

