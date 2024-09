Vi spurgte ‘Den Visuelle Hipster’, om han stadig er visuel hipster

Den 24. august 2012 var ikke en almindelig dag i dansk tv-historie. Det var dagen, hvor TV2 i Go’Morgen Danmark valgte at introducere danskerne til det nymodens fænomen hipster. Hvad er det? Hvad betyder det? Hvordan ser de ud? Spørgsmålene væltede ud af værten Pelle Hvenegaard, mens brandingekspert Allan Kruse leverede svarene:

“En hipster, det er en bred popularistisk subkultur. Det er noget, der er startet inden for de sidste ti år, og som blomstrer i stor stil. Det er typisk meget opsøgende unge mennesker, som er in the know. Det ligger i det at være hip,” slog han fast.

Allan Kruse forklarede yderligere, at tøjet er hipsterens primære redskab “fordi man jo er ung.” Øvrige hipster-objekter som fixiecyklen og longboardet blev herefter gennemgået minutiøst, alt imens Lasse Svedborg stod mellem de to herrer som personificeringen af det, der blev talt om. En hipster.

På et tidspunkt ytrer Lasse Svedborg, at han vel mest af alt er “visuel hipster”. Dog medgiver det lettere modstræbende interviewoffer, at han er glad for både sømandstatoveringer og islandske bands, hvilket brandingeksperten netop har belært seeren om er primære hipster-karaktertræk.

Herefter spørger Pelle Hvenegaard Allan Kruse om, hvad Lasse skal gøre, hvis han skal være “med på det næste”. Svaret lyder bl.a. “længere skæg”, hvortil Lasse Svedborg får indskudt “jeg arbejder på det.” Slutteligt runder værten interviewet af med bemærkningen “Således en lille smule klogere på hipsterbegrebet, som vi måske har slået ihjel her.”

Men intet kunne være længere fra sandheden.

Få dage efter opstår en Facebook-gruppe ved navn “Den visuelle hipster”, der den dag i dag har 26.905 medlemmer, mens flere medier efterhånden tager begrebet til sig – og det hele startede med Lasse Svedborgs optræden i Go’Morgen Danmark. Her – tre år senere – besluttede vi os for at følge op på den ting, vi engang så på TV, så vi tog en snak med Lasse Svedborg om det hele.

Sådan mener Wikipedia, at en hipster ser ud. Altså rent visuelt.

VICE: Hej Lasse. Jeg fik dit nummer af din faster i Sønderborg, Bente Svedborg. Det håber jeg er ok.

Lasse Svedborg: Det er okay.

Den visuelle hipster blev jo et kæmpe kultfænomen. Hvordan kom det i stand, at det lige blev dig, der stod i Go’Morgen Danmark og var hipster?

Jeg havde en veninde, hvis veninde var i praktik i Go’morgen Danmark. De skulle bruge en, der lignede en hipster. “Det kunne da være meget sjovt”, tænkte jeg, men jeg havde ikke regnet med, at jeg skulle interviewes. Først skulle jeg bare stå og ligne en. Men da der ikke var andre end mig, der gad at udtale sig, endte det med, at jeg også blev interviewet. Jeg lånte et longboard af en ven, som jeg tog med i studiet.

Havde du fået besked på at fremskaffe hipster-remedier?

Ja, fixiebike og Macbook og så videre. Tøjet havde jeg været ude at købe dagen i forvejen. Det er slet ikke den slags tøj, jeg går i til hverdag, men de bad mig om at give den hele armen. Det hele var sgu lidt underligt.

Du så også lidt perpleks ud, som du stod der i studiet.

Jeg vidste jo heller ikke rigtig noget om det.

Men du sagde jo dengang, at du betragtede dig selv som visuel hipster. Hvor kom det fra?

Jamen, det var egentlig bare noget, der fløj ud af munden på mig…

Lasse Svedborg i ‘Go’morgen Danmark’. Screenshot via YouTube.

Men selv om du ikke sagde så meget i interviewet, så blev du jo ansigtet på “hipsterfænomenet” i København. Hvad betød det for dit socialliv?

Jeg blev ikke genkendt på gaden eller noget i den retning. Men mine venner talte selvfølgelig om det. Og folk i min familie, der blev overraskede over pludselig at se mig på tv. Jeg havde jo ikke sagt noget til nogen om, at jeg havde medvirket i et tv-program. Der var sikkert også nogen, der tænkte, at jeg var en idiot.

Er du stadig hipster?

Nej, det tror jeg sgu ikke. Nu spiller jeg bare en masse League of Legends i stedet for. Og så læser jeg geografi og idræt.

Når du gør status over oplevelsen, fortryder du så, at du medvirkede?

Nej, det gør jeg ikke som sådan. Men det var da lidt irriterende, at der var en masse mennesker inde i den gruppe, der troede en masse ting om mig. Jeg meldte mig sidenhen ud.

Men du var på et tidspunkt medlem af gruppen. Det havde vel været en god mulighed for at lukke munden på kritikerne?

Ja, men jeg havde ikke lyst til at give dem mere at more sig over. Ekstra Bladet ringede også en gang, men jeg gider ikke at snakke med sådan en lorteavis.

Hvordan har du det så med, at jeg ringer nu?

Tjaaa, det er da ok, men jeg troede egentlig, at den var død. Det her skete jo i 2012, altså…

Lad os så sætte et endeligt punktum nu. Held og lykke fremover, Lasse.

